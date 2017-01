Avgörande vecka för streckstriderna

Hej på er bandyvänner!

Ber om ursäkt

Jag skriver för

laget i mitt hjärta,

Återkommer fram emot fredag med en liten inför rapport… så till dess, ha en bra vecka allesammans!



Närmast är väl, som dock inte visat toppform de heller, sen man vunnit med uddamålet mothemma senast… segermålet kom på övertid i den 91:a minuten. (Ted Bergström) Nära där alltså , och återigen så är det bevisat, att inget lag går säker denna säsong om man har en dålig dag.har en liten fördel mot de andra där under, där hela fyra lag delar på samma poäng, 24 i nuläget!? VSK då med en match mindre, sen man fått ställa in för sträng kyla, borta motnyligen.Vinner VSK den, som går i morgon tisdag om väder och vind tillåter? Ja då har vi fyra poäng upp motinför fredagen… seger där, ja då är Mesta Mästarna med i racet igen. Men, som sagt, man kan inte ta ut något i förskott, så vi får se efter tisdagen då hur det gick i norr?Vi har även en match på onsdag denna vecka, och det är den mellanochså jätteläge för byn alltså att skaffa sig tre poäng upp tillochdå.Vi har sen 6 matcher på fredag, där förutommottoppkampen mellanochskall spelas. Till helgen sen så spelas sju matcher på söndag, innan vi därefter tar Elitserien startas sen upp igen den 8 februari med matchenmot… och då återstår tre omgångar för lagen i grundserien, som avrundas fredagen den 17 februari.ochoch ävenjagar nu lag 5 till 8, och de två förstnämnda står idag på 18 poäng, medanshar 17…så inte helt kört än, men det krävs även där att man får lite vittring snart, annars så blir det tufft att hinna ikapp.I de nedre regionerna så hittar vipå 9,på 5 ochpå 4 poäng… och där så har man nog sen en tid nu börjat förbereda sig på kvalspel. Tycker ändå att dessa tre lag har krigat enormt denna säsong, trots att man inte riktigt har orkat plocka poäng i matcherna… men spelmässigt så har man ändå stört många av topplagen, och där ser jag en liten förbättring rent resultatmässigt sen tidigare år… även om spelet på banan inte är lika imponerande. (Blir inte ofta nu 2-15 och sådana stora skillnader, vilket ändå känns bra).Men som sagt, man krigar och ger aldrig upp, och sånt skall krediteras lagen där nere! Ja en spännande tid blir det… och den här veckan kan bli väldigt avgörande om vi kikar på lag 1 till 4, och sen vilka fyra som tar sig till slutspel. Rätt tidigt det, brukar vara tight lite längre in på säsongerna.om någon tagit illa vid sig vid min senaste matchrapport… det är aldrig min mening då jag skriver. Men jag skall erkänna att den rapporten skulle ha kommit dagen efter, men då jag skulle bort på en resa då, så måste jag skriva den sent på fredagen.Tyvärr så blev den kanske lite väl kritiskt… och det ber jag då om ursäkt för. Däremot så är denna sida skriven av fans (alltså mig själv och alla andra här på SF) till fans… så vi är inga betalda journalister utan skriver ideellt när vi har tid.Själv skriver jag ganska mycket som ni vet, och jagvad som plitas ner, vore rätt omöjligt det, då bandy kan ses på så många olika sätt. Däremot så tänker jag inte be om ursäkt för att jag berömmer eller kritiserar laget i mina rapporter… de som följt mitt skrivande vet att jag är väldigt givmild med att berömma spelarna också, och ofta när det går bra - men även då det går mindre bra så försöker jag hitta ljuspunkter hos bägge lagen.Blir ofta extraplus med mera… så det måste man också ha med sig. Sen gillar jag också att dela ut kritik, och det tycker jag är lika viktigt…som skriver matchrapporter utförligt, om ens någon?När jag växte upp med bandyn i Bollnäs, ja då skrevs det långa referat från tidningar som Ljusnan med flera, både plus och minus om lag, spelare med mera… man vågade och man intervjuade spelarna efter matchen och fick höra deras version också…Då jag sett på bandy sen jag vara småpojk, så kan man en del… men, det betyder absolut inte att jag alltid har rätt, men jag skriver det jag ser på matcherna, och det tänker jag fortsätta med - oavsett om folk gillar det eller ej? (Är ju fritt om man vill läsa också)Att vara kritisk betyder inte alltid något negativt, jag ser det mer som att man vill försöka hjälpa laget att se vår bild som fans från sidan… och den är inte alltid lika. Vi fans får också förstå att spelarna kan tolka matcherna på ett helt annat sätt där nere från isen, vilket vi fans måste ha med oss.I min senaste rapport så kanske jag gick på lite för tufft… och där får man tänka till som skribent, då man har ett ansvar utåt och mot laget, förening och så vidare. Kanske som sagt, att man skall skriva rapporterna dagen efter, då man fått tänka igenom bättre och hitta mer av både positivt och det som är sämre.och det är ofta som jag därför sitter långt in på småtimmarna och skriver matchrapporter då man kommer hem.Där rundar jag den biten, och hoppas alla godtar min ursäkt?ett lag som min far som var från ovanåker, lärde mig att älska då jag var bara runt fem, sex år gammal.Jag var med i tidig ålder som fans och åkte runt säsong efter säsong och hejade fram laget borta som hemma)… och jag och min familj har jobbat och sålt souvenirer för föreningen, samt att jag har varit tränare för 95 laget under någon säsong. Så mina rötter finns väl rotade inom Bollnäsbandyn, som för mig är den finaste/bästa klubben/sporten man kan uppleva!Jag har som alla andra mina favoriter i laget… men tycker den bästa bandyn spelas då alla har den där dagen då allt stämmer… fart, teknik och ett lagspel där bollen går som på ett snöre –! Då saknades bara de där enkla målen, och denna säsong så har vi ju två på topp som gör dessa.Vi har spelat bra denna vinter med… och även om vi haft en svacka på slutet (som jag ser det), så hoppas och tror vi/jag att formtoppen till slut kommer igen?Ja det blev mycket om detta nu… och nu tänker jag se framåt mot avslutningen på serien, och även VM på hemmaplan i Sverige , där man såklart hoppas på revansch mot Ryssarna!?Jag har väl, det skall sägas, fortsatt bara för att ingen ny har kommit in...så tveka inte,