Baktakt trots kryss - för segt och ineffektivt Bollnäs

Bra start blev till sömnpiller

Mickelsson

Segt och viljelöst Bollnäs efter vilan

nästan ”bara” är Daniel Berlin

Prytz

Andreas Westh

Berlin

Jens Wiik

Vi sammanfattar

Daniel Berlin mest plus

Jens Wiik

Marcus Ståhl

Aaltonen

Rinat Shamsutov

Bollnäs behöver i det här läget all hjälp de kan få.

Där säger vi tack och god natt för denna gång.



Min varning på förhand var befogad… vilket också synts en tid nu på både spel och det sätt laget tappat i både tempo och lagspel. Nu gick man ändå tillbaka lite till grunderna, där man försökte hålla mer boll… men då man är livrädda för att anfalla mot ett av lagen i seriens nedre regioner, ja då blir det svårt att vinna matcher också.0-0, 1-1 och nu 0-2… där har ni Giffarnas senaste tre matcher efter paus – vilket visar med tydlighet att något inte är som det skall i Bollnäs spel just nu. Det var längesen man såg så många underprestera… och vi skall väl egentligen vara glada attstod för flera kvalificerade räddningar, även om han också tappade en hörna förbi sig som inte såg otagbar ut.Det började ändå bra… dåtill höger, Olsson sprätter ur dålig vinkel in 0-1 till Giffarna högt bakom annars duktige målvakten0-2 kommer också… och nu är det 12 minuter senare i den 20:e, somlyfter ett genialiskt pass till, som trängd tar ner och i friläge vispar in tvåan för de orangeblå!Så långt såg det bra ut… Bollnäs spelade visserligen avvaktande, men man försökte att straffa TB då man erövrade boll, vilket man lyckades med. Men sen händer något… tempot sjunker och Bollnäs somnar in en längre period. Det är nära ett antal gånger för de svartskrudade - och då inte Patrik Nilsson får iväg bollen i en omställning till friläge, så kontrar TB till vänster och det är gata föratt åka sig fri och lägga in 1-2 istället. Vart var försvaret där?Vi skulle tyvärr få se ett liknade läge senare i matchen, då Bollnäs hade chans att gå ifrån. 2-2 kommer sen som ett brev på posten, då ett segt stillastående Bollnäs bjuder på en straff.möter inte Prytz blick nån gång, och pang så är det kvitterat. Trots den sämre perioden så får Bollnäs ett litet lyft i slutet av halvleken… och då Nilsson drar på från höger så blir det retur.. där dykerupp och rakar in densamma. Drygt 33 minuter hade då spelats… och sen får vi se dagens bomb, dåutökar på en vänsterhörna, då han åkandes trycker upp bollen precis under ribban så det sjunger om det!Kul för Ville det, som hade några till lägen att näta på hörna… men det stannar ikväll på ett hörnmål på 12 chanser för Giffarna. 2-4 står sig till pausen.Efter drickat så händer väldigt lite… Bollnäs vill hålla boll men man går inte för det allt för ofta. Man kan nästan säga att detsom själv försöker att driva Bollnäs spel offensivt. I övrigt så är det taffligt och väldigt omständligt att våga hitta åkvägar.3-4 kommer därför inte ologiskt, tyvärr så är det ändå lite oflyt med dånte får koll på ett ganska svagt hörnskott från vänster… då bollen letar sig in i maskorna. Förutom detta mål, så varen av få som får godkänt denna match.Innan 3-4 målet så åker Bella slalom förbi alla försvarare, och rundar målvakten Kevin Sterner, Berlin lägger en isare mot öppet mål, men en försvarare hinner emellan och styr bollen till hörna!? Var nästan osannolikt att inte den gick in? 5-2 till Bollnäs där, hade kanske räckt till seger?Istället kommer 4-4 sendragit på sig en utvisning… inspel från höger, och där fårmitt bland alla Bollnäsförsvarare helt fri utan markering och veva in kvitteringen. Det var inte första gången i matchen detta hände, före paus så tvingadessen försvaret verkat somna in. 4-4 målet föll i den 70:e minuten.får sen en ny chans efter hörna… han tar bollen tidigt från vänster och vispar upp bollen i ribban. Ett bra lag brukar ha tur, lyder ordspråket, men idag var turen lika borta som spelet var svagt i Bollnäs.Visst, TB är inte dåliga hemma, men att åter inte göra ett endaste mål efter paus eller på alla dessa hörnor, det är bara för dåligt. Den här matchen skall Bollnäs vinna om man åker skridskor och visar lite mer vilja… nu blir man ofta stillastående och Prytz får göra en till räddning då TB ställer om… annars så hade förlusten varit ett faktum. Bollnäs får någon hörnchans, men bollarna på tok för lågt moti bra lägen.Matchen slutar 4-4… och någonstans så var det ändå rättvist trots att Bollnäs brände så mycket. Man är inte där i skallarna just nu, och skridskoåkningen är otroligt loj och seg – vad det beror på har jag ingen aning om, men det har sett ut så här nu de tre senaste matcherna, med några undantag i korta perioder då man kört lite mer. Det är stirrigt i försvaret också, och ofta så blir man ifrånåkta av sina motståndare. Hela backlinjen måste upp i nivå framöver, även omändå får godkänt ikväll.Ja vad skall man säga… vi fick en poäng och det skall vi vara glada för… Bollnäs GIF spelar i dagsläget på en nivå som är någonstans topp10 som bäst. Rörligheten och lagspelet är ibland obefintligt… istället åker man en och en och det håller inte. Tycker faktiskt inte att TB är bra idag heller,Idag kan jag bara ge… han var den som försökte och hade Bella haft lite bättre hjälp, då hade Bollnäs vunnit den här matchen. Visst, Berlin skulle satt en balja, men samtidigt så bör man sätta någon fler hörna också.får plus som bästa försvarare, övriga hade ingen bra dag på jobbet… ser segt och tröttsamt ut på många håll nu, och laget måste verkligen upp nu till fredag… annars så har vi ingen chans alls mot Vänersborg.På mitten så var det i stort sett bara Berlin… övriga gjorde nog en av sina sämre insatser i den oranga tröjan.får klart godkänt för sin insats… blev en del avgörande parader, där jag minns dubbelräddningen med benskyddet och sen returen med handskarna i första, som den bästa sekvensen. Våra anfallare var heller inte på topp idag, man hade en del chanser, men skotten var med några få undantag lama och ofta mitt på TB:s målvakt.… och jag vet faktiskt inte hur laget skall kunna vända den här dåliga trenden om det fortsätter så här? Känns som alla behöver en veckas semester på Mallorca för att vila upp sig. Väldigt kul var det ändå attvar tillbaka så fort efter skada på träning i veckan… den såg man inte komma, och sen att Ville fick köra på igen. Kommer säkert att ta minst ett par matcher till för, men ett steg i rätt riktning ikväll… och vilket stänkare där på hörnan!Laget och vi fans gör nog bäst i att glömma denna match… och jag är inte avundsjuk på tränaren,i detta läge, som förmodligen lär ligga halvt sömlös inatt och fundera på vad han skall hitta på?så kämpar man och sliter… och trots att man möter ett stjärnlag så visar man att inga matcher avgörs på pappret… ikväll ville man mer, och 2-0 i andra trots lite flyt då, är starka papper för Västeråslaget!Ingenfanns kvar, men väl ett hårt jobbande Tillis som visade att man inte är lätta att tas med denna säsong.förtjänar också ett extra plus i målet!Där får vi säga adjö för denna gång… och så är det nya tag nu på fredag, då Bollnäs verkligen får bekänna färg,kommer på besök till Sävstaås.I tabellen så vann såklart både SAIK och Villa… så 26 på SAIK och 25 på Villa nu. Bakom skuggar Bollnäs trots formsvacka ändå på 24… och en poäng efter bara nu, har vi Edsbyn som tog sin fjärde raka då man spelade ut Svenska Mästarna VSK med 6-2 hemma! Där lyser det av form.och då förstår nog alla betydelsen av matchen på fredag… så alla till Åsen nu...