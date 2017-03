Deppigt för Berlin, Helavuori, oss fans och Bollnäs efter gårdagens final. (Förlust 1-3)

Bollnäs föll tungt i finalen

16836 på Tele 2:s läktare,

Toumas

Määttä

själva klackmatchen vann vi rätt överlägset! Var ett sjujäkla drag redan innan i katakomberna bakom Södra Stå!

Anders Svensson

Inget Nilssonskott på hörna – två tveksamma domaringripanden

Patrik Nilsson

Ulrik Bergman

Patrik Nilsson

Mattias Hammarström

Mickelsson

Toumas Määttä

Marcus Ståhl

men helt klart måste man erkänna att Edsbyn är värdiga mästare. Vilken säsong man gjort!

Tungt att vara Bollnässupporter – ej bäst när det gäller?

Toumas Määttä

Träffade/såg några av spelarna på frukosten vid hotellet i morse, och jag kan väl säga så mycket, att det var inga glada miner där, tvärtom så verkade man må mycket dåligt, och det är väl sportens baksida detta… vinnaren tar allt, förloraren går ensam.

Jag vill avslutningsvis tacka hela laget som ändå kom tillbaka och visade både mot Hammarby och Villa, att utelaget Bollnäs aldrig kan räknas bort… vi har sannerligen inte samma möjligheter som lagen med hall att utvecklas i,

så dags nu för alla inblandade i Bollnäs Komun, Bollnäs bandy med flera att få ner spaden i backen och börja gräva för den där hallen!

Vi Fans och Bollnäs

GIF kommer igen!

Ja det var lapp på luckan bland dede flesta på kortsidorna vidBollnäs fick en mardrömsöppning, dåi den 4:e minuten satsar på ett långskott centralt i banan… och på något vis slinker den in bakom Aihonen!? Den borde han tagit, men tufft och säkert nervöst också för Aiho i hans första final.Målet hängde tyvärr med oss Bollnäsfans hela halvleken - men vi trummade ändå på, ochBollnäs och vi fans skulle få jubla ändå, och det i den 17:e minuten efter en hörna där bollen letar sig ut till backen, som skjuter bakom egen rygg ochhar nog ingen bra sikt då bollen letar sig in i maskorna. Hela läktarn lyfter där och nu tar Bollnäs över matchen rent spelmässigt med bollinnehav.Man kombinerar snyggt men får som bäst i utdelning i form av hörnor, och de bränner man tyvärr... tror Bollnäs har 4-5 där i första, och avsluten är på tok för dåliga. Nu är jag inte helt hundra, men tror Giffarna har 3 eller fyra hörnor från höger under matchen, ochTillbaka på ruta ett igen sen tidigare, där Nilsson ändå åter fick förtroendet, och har man en sån skytt av rang, så skulle då jag ha utnyttjat det tillNu blev det inte så, istället så får vi se teamvackla i slutet av matchen, då man först plockar rött pådå han åker ikappoch stöter till honom i sidan, Nilsson faller och rött på Frid!? Kan köpa frislag, men rött, nej det var att ta i.Strax efter kommer en ny avgörande situation, i den 82:a minuten, då Daniel Liw (tror jag det var?) faller väldigt enkelt djupt ner i Bollnäs straffområde. Här luktar det kompensation lång väg, och en mycket tveksam straff tilldöms Edsbyn.är obeveklig, då han kliver fram och sätter straffen stensäkert till vänster om Aihonen.åkte ut i samband med straffen ochsatt också utvisad. Men lika många sen och då avgör matchens gigant och den enda som skillde dessa lag åt denna gång…den unga finske landslagsmannen, som var den som vågade köra och bara verkade njuta av stunden denna final!En härlig lirare måste jag skriva trots att det är min tyngsta dag i livet som Bollnäsfans. Sen kan man tycka att någon borde kunnat stoppat honom, men han går i sidled och är hal som en ål den tekniske Määttäbrodern, och lägger säkert in 3-1 bakom Aihonen, bara dryga minuten efter 2-1 målet.Där kändes det att allt var över, Bollnäs hade denna dag ingen offensiv kraft i spelet som hotade byn,och då går det inte att åka igenom Edsbyns så täta försvar, som tillsammans visade ett oerhört hjärta för sina klubbfärger!Som man slet där, och som Bollnäs hade svårt att skapa de heta chanserna, trots att man stundvis ägde mycket boll. Men våra halvor och mittspelare hittade inga vägar igenom, och då kom både Nilsson och Mickelsson bort också,Edsbyn hade lärt sig läxan igen (lika på Annandagen), och Bollnäs hade inte kraften att hitta rätt på hörnorna, det avgjorde denna gång finalen 2017… och någonstans i besvikelsen, så har vi inte mycket att skylla på trots den där straffen, ett mål i en final är inte tillräckligt, och heller inte det anfallsspel vi bjöd på.Bäst i Bollnäs denna dag var en liten mer doldis,som jag tycker var den piggaste och den som verkligen såg ut att njuta av stunden… övriga kom inte upp i den nivå man haft under semifinalerna, och trots det så skillde alltså bara ett par mål till slut,Idag då man åkte hem från Stockholm, så var det en av de tyngsta dagarna i mitt och säkert alla Bollnäsfans liv… man nöter matchen om och om igen, men kommer alltid fram till att vi helt enkelt inte räckte till. Det var nu den tredje finalen man gått på i modern tid, och samtliga har vi förlorat…Det här blev ingen propaganda för bandyn direkt, två lag som tänkte försvara sig till ett guld, och Edsbyn hade dagen då allt stämde… ja och så hade man juockså, matchens lirare och gigant som verkligen vågade!Med de orden så avrundar jag mitt skrivande igen från denna säsong… jag skall också fundera på framtiden, det känns idag inte speciellt roligt, men man vet med åren att det kommer en ny morgondag, och vem vet, kanske känns det bättre igen fram emot hösten?Tänkte ändå lägga ut litesom jag ställt i ordning innan slutspelet, så följer jag väl upp lite vad som händer här i vår.Finns en del att jobba på nu för Bollnäs GIF, tränare och spelare skall knytas upp inför säsongen 2017/18, och nu börjar en mycket viktig säsong för Bollnäs, där vi kan välja att ta några mellanår eller satsa vidare mot det där guldet?Personligen tycker jag vi skall mixa detta… dels nu börja ta in lite yngre spelare som får chansen, kolla på byn med två lag i final, bland annat U-20, där har man en tryggad återväxt.Där har vi en annan grund för om Bollnäs och dess ungdomar skall välja bandy före allt data och TV som nuförtiden är ungdomarnas nummer ett.Nu drar vi ett täcke över oss en vecka, sen kryper vi fram igen och jobbar jävligt hårt för att någon gång bli nummer ett som bandylag! Tills dess så får vi nöja oss med att vara SilverBollnäs... inte så jäkla dåligt ändå för att vara ett lag som spelar ute!Och övriga från landet ni som vill in på vårat forum nu och skriva,vi är tvåa, och det är inte dåligt för att vara ett lag med de möjligheter som vi har idag.