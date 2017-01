Bollnäs kryssade mot Broberg i svalt derby

Andreas Westh

Ja det är inte lätt nu att vara Bollnässupporter… laget tar poäng, men vart är spelet och farten? Allt ser ut att gå i ultrarapid numer, och borta är fjolårets så fina spel med bollsläpp i hög fart. Nu går det mer i sidled, och även om man ikväll ägde den första rundan, så föll man efter vilan tillbaka in i det sega spel som man tyvärr visat upp allt för ofta efter julfirandet.fick försvara sig, jämnade ut spelet mer i den andra halvleken och var ofta giftigare än Bollnäs då man ställde om, ett Bollnäs som dessutom åter bjöd på två mål efter slarv i försvaret.Vi tar det ändå lite kort från start… där Bollnäs förde i dansen, men samtidigt så var det inte lätt att bryta igenom Brobergs så starka försvarsmur. Bollnäs skapar dock fler bra lägen, och det borde stått minst två eller 3-0, innantill sist hittar rätt på en hörna i den 23:e minuten. I en rätt slätstruken halvlek, så åker Brobergs Jonas Nygren ut i slutminuten, och de orangeblå har ledningen med 1-0.Efter paus så hoppas man attinförsnack att göra den bästa matchen för säsongen skall stämma? Men istället så faller man in i gamla synder, där Bollnäs tappar både tempo och spel i fart, och åter igen så bjuder man in sina sämre motståndare i matchen, och detta trots attgjort 0-2 för Bollnäs i den 53:e minuten, då han från distans laddar upp ett snyggt skott i taket bakom en annars för kvällen duktigMen spelet går sen i stå, Bollnäs ser åter ut att backa hem mer istället för att pumpa på för ett avgörande? Vet faktiskt inte vilken gång i ordningen som laget gör detta nu!? ”Söderhamnslaget precis detta… då man i den 70:e minuten reducerar till 1-2 genom den rutinerade anfallaren… och det skall skrivas efter en rejäl försvarsmiss från Bollnäs, där man istället för att rensa bort bollen i första läget, tappar ut den till vänster, och sen mer eller mindre slarvar in Larssons reducering till 1-2. (Sen så blir det väldigt avvaktande, där Bollnäs verkar ha svårt att få upp något tempo i anfallsspelet. Broberg är inte mycket bättre, men kontrar ändå farligare ibland. Därför så blir ändå ingen förvånad, då 2-2 kommer med bara några minuter kvar av matchen… och det efter att en Bollnäsförsvarare slår hål i luften när han skall rensa framför mål… då tackarför bjudningen och sätter 2-2 målet bakom. Patrik som annars stod för en riktigt bra match, men tyvärr så blev det två bjudningar från försvaret, samt ett mediokert anfallsspel som bäddade för ett nytt poängtapp för Bollnäs.I och med attdå vann borta mot, så är byn nu tvåa på 31 poäng… SAIK trea på 30 men bättre målskillnad än Bollnäs på samma poäng. Femma är en kvartett på 24 poäng, men då har VSK som vann med uddamålet ikväll mot Gripen hemma, en match mindre spelad.då Bollnäs ta tar emot VSK hemma på Åsen… vinner VSK så kan det vara 2 poäng upp till Giffarna, vinner Bollnäs så skiljer åtta poäng till Mesta Mästarna. Snacka om viktig match det!Ja man blir inte klok på detta…gick ut före med att laget nu måste höja sig och avgöra matcher och kriga i 94 minuter, istället så upprepar sig samma sak som flera gånger denna säsong, det vill säga att Bollnäs blir lite rädda och skall försvara sin ledning… och då fick man till slut tragiskt nog betala för det igen.Det är snart inte roligt att skriva dessa matchrapporter, då man själv känner att orden liksom inte räcker till… man är så besviken på vad ett lag av Bollnäs kaliber uträttar mot ett Broberg som inte har ett lag som egentligen kan matcha våra grabbar. (Bara att kolla laguppställningarna, där Broberg dessutom saknade några bra spelare ikväll)man in gulsvart i matchen till sist. Ville sa att man skulle spela i 94:a minuter, och visst, man spelade i drygt 93 ikväll, men man spelade jäkligt dåligt, och Bollnäs skall faktiskt vara glada att man inte förlorade, så segt och tempofattigt såg det ut efter pausen.Vi är nu fyra i tabellen… och ärligt talat, hade Bollnäs spelat upp till sin normala nivå som man hade före jul, ja då hade vi lett serien med någon poäng nu. Nu är vi fyra, och nu gäller det att först och främst kämpa för att komma just topp 4… och i nuläget så är vi absolut inte bättre än så, det står helt klart efter kvällens mediokra match i ett derby som kunde haftNej, svackan fortsätter… och samtidigt så ångarimponerar storligen, där Villa också förmodligen avgjorde kampen om förstaplatsen, då SAIK samtidigt föll mot ett formstarkt Edsbyn hemma med hela 3-7!?Byn därmed alltså upp på topp två… och se upp för de rödblå, de vågar verkligen till skillnad från Bollnäs spela både en bra defensiv samt en rolig anfallsbandy samtidigt!från en match på mycket länge, och någonstans så bevisar det bara vilka problem vi har nu i laget… utan dessa som producerar så ligger vi högst på två mål i snitt på en match, och då får vi också vare sig vi vill eller inte vara väldigt glada för en poäng.Man önskar att några fler kunde kliva fram, men just nu så ser det ut som att många inte vill ta det ansvar som krävs för att vinna matcher… nej det här avgör nummer 19 eller 20, och då har man redan där skapat sig ett problem rent psykologiskt.Jag tycker inte Broberg är bra ikväll heller, men de krigar ändå bättre än oss, och återigen så tappar vi en ledning med två mål? Där måste Bollnäs och ledningen nu sätta sig ner och prata,Där avrundar vi för nu… jag ber om ursäkt för en väldigt negativ rapport, men jag tror ändå att väldigt många håller med mig, då vi inte spelar den bandy som dessa spelare är kapabel till. Nu gäller det att kriga för topp 4 och ta nya tag mot VSK nästa fredag, sen Bajen, Sirius och SAIK borta, innan vi avslutar den 17 februari med Vetlanda hemma.om topp två mellan Edsbyn, SAIK och Bollnäs går vidare… och just nu är det fördel Edsbyn efter dagens storseger över Sandviken . Edsbyn möter nästa omgång Tellus hemma… och då förstår alla hur viktig vår match mot VSK nästa fredag är!… allting pekar mot det nu då byn går så bra. Så dags nu att börja höja ribban och nivån flera snäpp, för ikväll så föll Bollnäs återigen tillbaka i gamla synder, och en seger nästa fredag är livsviktig för både självförtroende och för en eventuell vändning för laget?