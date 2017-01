Bollnäs pressade Villa - men föll i slutsekunderna

Daniel Berlin

Johan Esplund

(avgjorde mot SAIK nyligen)

Patrik Nilsson

Patrik Nilsson

Johan

Esplund

Mickelsson,

Samuli Healvuori

Daniel Andersson

Summering

Tobbe Björklund

Sparbanken Lidköping Arena.

Trevlig helg alla!

Tyvärr så kunde jag inte själv följa matchen ikväll… så det blir en kort sammanfattning här från det jag läst och hört i efterhand. Mittmotorngav de orangeblå ledningen i den femte minuten… en ledning som höll väldigt länge, men så i den 38:e så kvitterar en av dagens bästa i Villa,till 1-1.Bollnäs får sin första hörna några minuter efter… men man missar och istället så gör pånyttföddemed två kvar innan vilan, 2-1 för de blåa. Enligt rapporterna så har Villa varit det spelförande laget i långa perioder, medans Bollnäs försvarat sig bra och varit svåra att få hål på.har gjort några fina räddningar, men ett långskott från Esplund slank in till 1-1.Efter drickat så får Bollnäs en fin start, dåprickar in 2-2 i den 58:e minuten. Villa svarar dock en kort stund senare… då Daniel A lirar fram Petter Björling till ny hemmaledning 3-2.Där tar Bollnäs en timeout, ochär sugen på mer, då han gör 3-3 med dryga kvarten plus tillägg kvar att spela. Det ärsom skjuter centralt på Thimfors, som räddar… men bollen rakt ut till Nilsson som inte gör något misstag. Bollnäs har här en bra period, där man får mer och mer att säga till om och äger boll enligt bandypuls.Därför så kommer då 4-3 målet för Villa lite psykologiskt för Lidköpingsgrabbarna.blir åter målskytt, och det sker i matchminut 80, där Esplund på egen hand kör igenom från mittplan innan han från vänster sprätter upp bollen bakom Aihonen. Kvällens mål det kanske?Bollnäs ger dock inte upp, och efter ett inspel från höger avså håller sigsig framme och stöter in kvitteringen i den 87:e minuten. Det blir sen ett rafflande slut… där klockan tickar fram på övertid –åker först ut, och Villa skapar ett par hörnor… och på den sista så blir detdå Giffarna inte får undan bollen. David Karlsson (som går mållös från matchen) avgör ändå lite då han får fram bollen till, som fri kan sätta spiken i kistan och bärga hem en 5-4 seger till Villa.Ja vad skall man säga… en ny rysare och som så många gånger förr, så lyckas Villa på övertid att vinna eller ta poäng. Glömmer inte 6-6 matchen i Lidköping Arena för nåt år sen, där man lyckas kvittera efter en liknande sekvens.Naturligtvis ett makalöst tungt slut för Bollnäs, som ändå reste sig ett antal gånger och verkligen gav allt, vilket man skall ha heder av. Nu såg jag inte matchen, så jag kan bara gå efter vad som skrivits, och där verkar det som att Villa varit det mest spelförande laget, och att Bollnäs kom igen efter en timeout där i andra.också en del om den bilden… där helaändå fick se en jämn och spännande match, där Villa alltså nu rycker i tabellen och leder med tre poäng före SAIK och Bollnäs… efter attMina tips föll därmed in som mogna frukter, och det var väl bara chanskrysset på Broberg borta mot Vänersborg som var missen, i övrigt alla rätt och ett mål ifrån på tre matcher… men jag hade såklart tagit en miss på Bollnäs (6-4) alla dagar i veckan, var grymt nervöst då man såg 4-4 komma upp där på slutet.vilade ikväll, ochgick in i stället… vi får se hur det blir på lördag?fick hänga en balja ikväll, det är bra för självförtroendet.Men tungt med förlust såklart, men inget att skämmas över… Villa är idag nummer ett, det har man nu visat med dubbla segrar över SAIK och så nu vinst mot Bollnäs denna säsong. Men, det är långt ifrån klart än… och trots att Bollnäs nu fick sin svit med att vara obesegrad på bortais bruten, så får laget nu blicka framåt och komma igen på lördag (om det blir match då isen har varit dålig?) mot Gripen hemma.med och slåss med SAIK om topp två. Kanske avgörs den duellen då de bägge lagen senare möts… tror den matchen faktiskt skall spelas ute på Jernvallen om jag minns rätt? Edsbyn är också med nu en poäng efter SAIK och Bollnäs.Vi gratulerar Villa, och kul att vi ändå kunde ge dem en match därnere, inte vår favoritarena genom åren precis,I omgången i övrigt så skrällde alltså hemmastarka VBK lite, då man gjorde hela 9-4 på SAIK! Byn vann med 7-3, men Gripen var med rätt länge här. Bajen vann 6-2 mot TB borta, Sirius även de borta med 4-2 mot Tellus . Och 7-2 blev det mellan IFK Vänersborg och Broberg., två matcher som vi måste vinna för att hänga med i topp 2 striden. Giffarna har svåra bortamatcher kvar sen, mot både Broberg, Hammarby, Sirius och SAIK… medans vi har VSK och Vetlanda kvar hemma då tillsammans med Gripen nu på lördag. Åtta matcher kvar om jag räknat rätt? Vi har ett VM I Sandviken också emellan i månadskiftet januari/februari.Ser väldigt tufft ut, så en match i taget så får vi se vart det slutar sen?Nu får ni ha en bra kväll… så hörs vi med lite inför Gripen fredag eller lördag… SMHI spår idag -1 grad och perfekt bandyväder på eftermiddagen… matchen börjar 17.00