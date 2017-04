Tack för de här åren alla läsare och mina medarbetare samt chefer på SF!

Dags att runda av - tack för alla år på SF

Hej alla bandyvänner!



Ja tiden går och och efter 14 säsonger på Svenska Fans.com så börjar det nu bli dags att tänka på refrängen.



Det har varit en ära att skriva på den här sidan... där man som skribent har alla chanser att utveckla sitt skrivande i den omsträckning man själv önskar. Jag rekomenderar varmt alla som är sugen att skriva åt SF, den är i en klass för sig!



Jag kommer nu att avsluta Silly Season här under April och Maj månad, men sen går jag i pension och bara kanske kan det bli något inhopp nästa säsong... så det får ändå ligga lite öppet.



Känns som det är dags nu att lämna över stafettpinnen till någon ny som får ge andra perspektiv på spelarna och klubben... jag har nog skrivit det mesta här och förstår om folk blir trötta ibland. Blir faktiskt trött på mig själv många gånger... jag har gjort det mesta med intervjuer, matchref samt inför och krönikor på SF, så nu får någon annan ta vid.





Ny bandysida på gång



Jag kommer inom den närmaste månaderna (april/maj) att starta upp en egen bandysajt med allt vad det innebär... så håll ögonen öppna så kanske vi syns där? Blir allt där som rör bandyn i stort och ett forum för seriösa bandysnackare... men det blir järnkoll så att vi håller oss inom ramarna. Där skall det bara snackas bandy (ej politik och annat) och jag hoppas vi tillsammans kan göra den sidan till en av de bästa bandysajterna på sikt!?



Nu vill jag vill tacka alla mina medarbetare hos de andra lagen, och såklart min chef på SF... John Cederblad och Company bakom denna sida, som har varit kanon att ha att göra med! Det var kul att vara redktör också i två säsonger, då fick man en bättre inblick i alla lag och även följa fansen i de andra föreningarna, vilket har varit mycket lärorikt!



Nu kör vi klart Silly Season och sen hoppas jag någon ny nu kan ta över här på Bollnäs sajt? När det gäller Forumet så håller vi en bra nivå där nu, inga könsord eller svordomar gillas, då plockas det bort... (Henka håller koll) men det har varit rätt bra hittills, så fortsätt så och tack alla fans för de här åren - synd att vi inte tog guldet, men Hammarby väntade till sin nionde final innan man blev mästare, så det kommer nya chanser, tro mig!



Vill naturligtvis tacka alla fans med, utan er så skulle inte SvenskaFans.com existera. Även spelarna i Bollnäs som ställt upp på intervjuer i vått och torrt under åren! Så fortsätt "And Keep Up The Good Work" allesammans!



Trevlig helg!

TORLEIF WIKSTRÖM

torleif.wikstrom@telia.com

2017-04-07 13:30:00

ANNONS: