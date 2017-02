Daniel Berlin skadad - och även Mickelsson (uppdaterat)

Hej på er!

Daniel Berlin

Bella

Bella

Berlin

Daniel Berlin

Berlin

VBK

Nu på eftermiddagen kom nästa tunga besked... Christian Mickelsson har också dragit på sig en skada, som kom på måndagsträningen, då han olyckligt krockade efter en inåkning på planen.

Christian skall nu känna sig för igen, men om han känner det minsta av smällen, så blir det ingen match i morgon fredag. Mckelsson säger vidare att han inte vill riskera något, och att slutspelet är det viktiga i dagsläget.



Christian är även han mycket tveksam till att man lägger VM under säsongen, då som han säger "klubbarna riskerar för mycket".



Efter kvällens torsdagsräning, så avgör Mickelsson om han spelar i morgon eller ej?

VM efter säsongen

Jag hoppas nu förbundet sätter sig

Christian Mickelsson

Tre toppspelare på listan – Tändvätska?

Patrik Nilsson,

Christian Mickelsson

Ha nu alla en fortsatt bra torsdag, och ALLA vi fans hälsar, ett stort

KRYA PÅ ER

FORT NU. MICKEL och BELLA!

Det var iådrog sig skadan.berättar att det var i inledningen på andra halvlek, som det högg till i baksida lår. De flesta som själv har hållt på med idrott vet då, att en sträckning eller blödning av det här slaget, inte direkt försvinner över en natt.spelade trots smärtor ändå vidare hela matchen ut, men det gjorde ont varje gång han accelererade på planen.berättar att om det inte varit final, ja då hade han såklart klivit av… och förmodligen, så får han sota för att han ändå inte gjorde det nu?, sen kan man se lite bättre hur allvarlig skadans omfattning är?själv hoppas ändå kunna vara tillbaka till slutspelet, eller i bästa fall till matchen mothemma i den sista omgången av grundserien? Om det nu gäller något där, annars vilar han oavsett.Tråkiga nyheter alltså för oss Giffare… och om en sån spelare som Berlin försvinner, ja då måste jag såklart ändra mitt tips från igår, och Bollnäs får istället slå mer ur underläge i kvartsfinalen. Men vi avvaktar såklart först resultatet från skadan.Då jag är en stor motståndare till att VM läggs under själva elitseriesäsongen, så känns det idag extra jobbigt. Bollnäs hade hela fem spelare med, fyra i blågult och två i det finländska laget - ochDet finns även fler klubbar som har ett antal spelare med, och oavsett hur många man har med, så kan det ju hända vem som helst… vilket då ställer till det för lagen inför avgörandet.ner och börjar ta sitt ansvar… för det här håller inte i framtiden, att man dels skall köra VM varje år, och dels spela VM under elitseriesäsongen. Om VM ligger efter, så blir det mer fair för alla lag, och dessutom så måste det kännas jäkligt tråkigt för förbundskaptenen,att skicka hem toppspelare som gått sönder! Han vet ju likväl som oss, att inget lag har råd med detta innan slutspel.Det har också florerats rykten på Bollnäs forum att anfallaren,ådragit sig någon typ av huvudskada? Men det har vi ännu inte fått någon bekräftelse på. Så bara att hoppas att Mickel kan vara med nu i slutspurten?Så en lite jobbig säsong för Bollnäs… som först fick avvarasom fick ett finger avslaget i en försäsongsmatch mot Broberg . Nilsson hann turligt nog ändå tillbaka bra precis till seriestart. Nästa tunga besked kom då närdrog på sig en benskada… och Ville blev sen borta ända fram till jul.Nu kommer alltså nästa smäll… och känslan är inte direkt bra inför avslutningen av serien.till för att klara topp 4? En fjärdeplats som i detta läge med skadan på Berlin,. Hemma på Åsen kan Bollnäs och alla spelare höja sig något snäpp i ett slutspel, så förhoppningen är att dennaredan på fredag, då vi möterborta på Studenternas?Kan man omvandla detta till tändvätska, istället för att gå ner sig? Ja då kan laget i slutändan kanske stärkas av detta…så vi fans håller nu alla tummar som går, att den första rapporten då blödningen lagt sig, är av det positivare slaget?Vi hoppas också att viktiga anfallaren,är ”Fit For Fight” framöver?Nu får ni hålla koll på BP eller annan media, så ritar jag in något här då vi vet mera.Men, och det var viktigt efter gårdagens rykten om att hela säsongen var förstörd för Berlin, att det nu ändå