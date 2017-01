En rolig kvart räckte mot Gripen

Daniel Berlin

Ja det blev kallare än vad prognosen visade denna tidiga januarikväll… minus 8 grader bäddade ändå för bra is då Bollnäs och Gripen drog igång vid 17 tiden på lördagseftermiddagen.Bollnäs tog tag i taktpinnen direkt och man åkte mycket skridskor och lämnade boll i bra fart… problemet var bara att det gick mycket i sidled, så Gripen hade inga större problem att försvara sitt revir långt ner i banan.hittar ändå en lucka igenom det täta försvaret från vänsterkanten, där taröver, åker in i slottet och drar upp 1-0 till Giffarna högt bakom bortakeepernEtt fint gemensamt nummer signerat de båda toppmittfältarna… men tyvärr också en av få mot vanligt offensiva attacker från nummer 11 och 4 denna lördag. Men det fanns andra som klev fram, en varsom efter ett pass på bladet frånrinner igenom från vänster, rundaroch lägger snyggt in tvåan efter drygt elva minuter. Då hade det gått 6 minuter emellan målen.Men efter att Bollnäs åkt runt och hållit i nystanet en lång tid, så sticker Gripen upp då och då… och man skaffar sig en högerhörna i den 25:e minuten. Skyttekungen som drog in tre baljor i torsdags mot Edsbyn höjer klubban och skickar in 1-2 för Trollhättanlaget.Knappt hinner publiken smaka på glöggen, innan klockan ringer igen bakomden här gången sen bollen letat sig fram till Rydell igen, som från 15 meter prickskjuter in 2-2 i Aihonens vänstra gavel. Såg väl inte helt otagbart ut det, och Aihonen hade här en svår match före paus, då Bollnäs ägde mycket boll, men där Gripen hela tiden var farliga då man ställde om.Det blir en väldigt seg avslutning sen på första halvlek, där Bollnäs går ner i tempo och där endastfina chans som går till hörna, är något att skriva hem om. Ja, den efterföljande hörnan från höger också förstås…Rättvis ledning i paus javisst, men på tok för dåligt spel i djupled, där inga lyft kom och där endast ett par sekvenser, var till Bollnäs fördel under rond ett.Efter vilan så får vi se en rätt medioker match i 30 minuter… Bollnässpelarna ser måttligt sugna ut och det händer liksom inte mycket. Visst någon ströchans här och där, men man kan nästan ta på dödläget som råder på isen.Spelet lite fram och tillbaka ända fram till minut 74, dåskaffar Bollnäs en vänsterhörna. Då kliver han fram, en av matchens bästa,och prickar in viktiga 4-2 för hemmalaget. Publiken drar en lättnades suck, och av bara farten så styr en bortaförsvarare en lyra fram tillminuten efter… Mickel jonglerar lite med nystanet, innan han perfekt lobbar nätt över en utrusande Erkenborn…Man kan väl ändå säga att trägen vinner här, och då menar jag på det sätt Bollnäs ägde matchen, utan att för den skull skapa sådär himla mycket. Men efter 5-2 så blir det islossning mot ett relativt uppgivet Gripen.6-2 kommer på en ny vänsterhörna… och javisst,på nytt exekutor! En aktiv Nilsson fixade hörnan till 6-2, och sen är det även han som grejar en högerhörna i den 84:e spelminuten… den förvaltar, då han klipper in 7-2 i maskorna bakom en allt mer övergivencrosslyfter från höger mot målet… där dykerupp och på tennis så fastställer han elegant siffrorna till 8-2 i den 89:e matchminuten.Mer än så hinner vi inte med, och Bollnäs vinner till slut rätt stort… och det efter en oerhört effektiv sista kvart, där man tog tillvara på nästan allt.4 hörnmål ikväll av 8 möjliga chanser för Bollnäs… det kan man kalla utdelning som till stora delar avgjorde denna match! Kul det, i en annars rätt slätstruken match, där Bollnäs ofta hade svårt att hitta lösningar in bakom Gripens försvar.Gripen spelade fram till den sista kvarten bra efter resurserna, men där tog det roliga slut den här gången, och man fick åka ifrån Hälsingland med två rätt stora förluster och rätt många mål i baken. Nu stretade man ändå emot rätt bra, så all heder till laget för det!I Bollnäs så vet jag inte riktigt hur jag skall sätta plus och minus denna kväll… man har matchen men det blir på tok för krångligt och lättläst många gånger. Farten finns där ibland, men det går väldigt mycket i sidled denna också.Jag plussar såklart ändå för den sista kvarten, där Bollnäs visade upp en effektivitet som var väldigt kul att se, ja ibland med lite flyt, men man tog tillvara på de chanser man fick, och det är ändå lite av topplagens signum, trots att man inte har sin bästa dag på jobbet.Plusligan får ni här nedan… så hörs vi igen till veckan, då Kalix väntar nästa onsdag. Blir inför på tisdag det… tabellen står sig, men alla tre lagen bakom Villa tog in en poäng, då Villa lirade kryss 5-5 mot Bajen… i övrigt så vann favoriterna denna lördag.Bollnäs får nu vila lite, och jag tror det är bra… ser ändå lite tröttkört ut på en del håll.. ( Anders gör en solid och vaken match, där han verkligen jobbar stenhårt i bägge riktningarna… tur idag att vi hade Anders och övriga baklinjen på bästa humör, annars så vet man inte hur detta hade slutat.Ja så får det bli, kanske var jag lite snäll… för spelmässigt så var det inte lika bra, men då poängen rullar in så får man en sådan här match ändå se lite mellan fingrarna på just spelets nivå., men försvann lite i andra.Övriga spelar jobbade på de med, men det var en del trötta hjärnor den här januarikvällen, så vi nöjer oss med att vi tog 2 oerhört viktiga poäng, samt att vi då är kvar på 3:e platsen, nu med endast två upp till Villa.