Vi är den 12:e spelaren!

Finalkrönika: Tre dagar kvar... Vinst eller emigrering?

eller den lilla

SM finalen

Edsbyn gjorde en storsatsning efter milleniumskiftet

Silver

Bollnäs

SM

Guld,

Hälsingland”,

SM Guldet flög all världens väg

På läktaren har vi chansen

att påverka rätt mycket…

”folk har ont i magen i både Edsbyn och Bollnäs

Jocke Forslund

Jocke

Forslund

Andreas Westh

GO

Westh

Myran

så var vaken direkt, vi på läktaren är vaken redan klockan

sju på morgonen, bara så att vi vet var vi har varandra!

Patrik Nilsson

vs

Mattias Hammarstöm

Daniel Berlin

vs

Hans Andersson

Andreas Westh

vs

Jocke Svensk

Per Hellmyrs

vs

Daniel Burvall Jonsson

Christian Mickelsson

vs

Oscar Wikblad

Tele 2 Arena -

orange

blå

inuti

utanpå!

Bollnäs spelar i favoritvitt på finaldagen…

bara en sån sak!

Kämpa Bollnäs

Olé Olé Olé

Samtidigt som man känner en oerhörd förväntan, så finns hela tiden ångesten där för attVar någon som skrev i media, ”den som förlorar detta kommer att må dåligt i resten av sitt liv”… jag kan bara skriva under på det, oavsett om jag vet att det bara är idrott det handlar om.Det här derbyt är så mycket mer än just ett vanligt derby, ja till och med ett annandagsderby,som vi kallar det här i bandyland, bleknar vid blotta jämförelsen. Det finns en historia till Snoddas tid, kanske längre bak än så, då just derbyt mellan dessa två lag gäller så mycket mer i prestige och att vara laget som regerar i Hälsingland.så börjar det nog klarna för alla om denna finals betydelse., och plockade där en räcka med guld, sen om det gick helt enligt regelboken, det kommer vi aldrig att få veta fullt ut… men de som spelade, de hade ändå inget med det på sidan om att göra. Man hade en dröm i byn, och man förverkligade den, kosta vad det kosta ville. Sen efter alla vinster kom vardagen tillbaka, och sen dess harBollnäs var nära de med två gånger, men det räckte inte hela vägen... och att bli kallad förgillas verkligen inte av folket i orangeblå kommun. Ja man kan ge igen på många vis, trots att vi tände marschaller för byn vid viadukten då de vann? Nu förstår ni kanske vad jag menar, det betyder så, så mycket mer denna gång.på lördag så finns bara en utväg för oss,allt annat är lika med år av lidelse och nedvärdering från våra grannar i väst. Just nu snackas det på arbetsplatser och i media,skitsnack, jag tror inte på det där… vi i Bollnäs har väntat över 60 år nu på det där guldet i modern tid - nu står vi där igen för tredje gången på drygt 7 år…Först snöade guldet bort, sen dömdes vi bort i solskenet i Uppsala… Mikko skjuter i stolpen med ryggen mot mål, en millimeter till åt höger så!? Linus Forslund som annars är en av de två bästa på plan, missar fri framspelad av Myran, eller Othen räddar… och till sist så gör Hellmyrs det där målet, som döms bort för offside!? Man kan nöta den där filmen hur många gånger som helst, och visst är det mål varje gång., och jag kommer aldrig att glömma den hemresan,Edsbyn har fått uppleva den där euforiska känslan att vinna, och nu är de tillbaka igen med ett lag som överraskat på många den här vintern. Byn har bredden, men vi har ändå de lite mer kreativa spelarna som jag tror kan avgöra detta… eller jag måste tro, jag vill inte sitta i en buss igen fullt med folk som kommer från en begravning. Vill ni?den 12:e spelaren, ja visst kommer det att bli så – problemet denna gång, bägge lagen har en 12:e spelare, så vi lirar tolv mot tolv. Det kommer att viftas med röda och blå flaggor och det kommer att viftas med orange och blå färger…sa igår på en pressträff ungefär så att… men att vi skulle lägga ner det, njut istället”, försökte Myran!talade som vanligt i sina egna termer, där han förklarade att spelet har ändrats så mycket från förr, och att vi fans ofta bär gamla minnen med oss hur bandy skall spelas., och visst har han många poänger den rätt sköne Forslund, som är en tränare som inte är lik någon annan… han talar kanske i tungor ibland, men man hör ändå att han vet vad han menar och att han tror på det han gör -Tycka vad man vill ommen en färgstark person är han med ett stort hjärta för vår stad och Bollnäs GIF bandy!såg lugn ut, allt är bra, vi trivs och alla är på topp…Men att se så cool ut är en stor ledares bästa egenskaper, en egenskap som Bollnäs verkligen behöver nu på lördag., du är värd alla guld som finns,Och, vi försöker njuta, men det är svårt då kroppen inte vill lika mycket som hjärnan.Känns ändå skönt att Bollnäs verkat landa efter semifinalerna…Ja enligt mig så är det omöjligt att säga, men det lag som kan tackla denna situation bäst med allt vad det innebär av att gilla läget, eller bara njuta av stunden och våga, det laget har helt klart en fördel och ett litet övertag.Bara man skriver namnen så ryser man till… hur skall det då kännas runt 15.30 på lördag, då avslaget sker påförmodligen rätt skakigt och någon öl är ett måste för att lugna känslorna, så att man inte svimmar av nervositet!Jag har snart skrivit bandy i 14 år om Bollnäs nu… men aldrig har det känts så här laddat och viktigt, och då är man snart 53 år fyllda… så ni som säger att det här är en seger för Hälsingland oavsett vem som vinner… ni är inteFarsan sitter nog däruppe nu och skriver laguppställningen på ett block som han alltid gjorde… så har vi Ståhl, och så har vi Westh… o.s.v, eller som han alltid sa innan då vi träffades hemma hos honom eller på mitt jobb,tar med mig min egna vuxna son nu farsan, och ett kort på dig med såklart… denna final får du fasiken i mig inte missa!