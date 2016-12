Gott slut för Bollnäs - efter seger mot Vänersborg

Patrik Nilsson

Sämre spel efter paus – men två värdefulla poäng

Vi sammanfattar

Per Hellmyrs dagens man

Berlin som vanligt, sen Ståhl, Helavuori

Villa på 27, SAIK tvåa på 26 och Bollnäs också 26 poäng

Bollnäs får en tuff men intressant start… nämligen Villa borta torsdagen den 5 januari klockan 19.00.

Plusligan för Bollnäs hemma 2016/17

Per Hellmyrs ( Ett makalöst assist till 1-0 med en lyra från 45 meter… sen växlade Myran upp och vågade verkligen utmana Vänersborgs försvar hela matchen!)

Patrik Nilsson ( Ja var svårt att välja… men gör man tre mål så skall man naturligtvis ha all kredit för det, och bara att säga grattis till Patrik nu som gjort hela 32 mål för sin nya klubb!)

Patrik Aihonen ( Han tog det mesta, och stod även för några högeffektiva räddningar under matchen, så helt klart topp tre ikväll för Aihonen!)

Nu återstår bara att önska spelare, ledare, fans

och alla runt Bollnäs GIF bandy ett riktigt Gott Nytt År 2017!



hade letat sig upp till Åsen denna oerhört milda kväll (+6 grader) den näst sista i december månad. Man hann knappt betala entré, förräns lagets skyttekung,i den 3:e spelminuten i friläge, kunde ge hemmalaget ledningen, efter ett magnifikt. Bollen satt som klistrad på klubban, och 1-0 för Giffarna!Vi flyttar fram till den 17:e matchminuten, då klockan ringer igen, och det är åter nummer 19 som den här gången drar till i svårt högerläge… där bollen lite turligt letar sig in bakom bortakeepern och Bollnässonenefter en rätt bra start, där man tog tag i taktpinnen omgående. Vänersborg sticker upp de med, och tvingar Bollnäs utmärkte målvakt för kvällen,till en tidig räddning i halvt friläge. Tror det varfrån vänster där?visar sen att han är väldig målsugen för kvällen, och förarbetet är inte dåligt det heller - det är starke mittfältarensom drar in i mitten, hittar Nilsson med en liten chipp och Patrik lägger iskallt in 3-0 under Borvall. Bådedär framme ser dock förvånade ut, och jublet kommer sent från båda… misstänkt offside, men domarna friar och Bollnäs har fått en pangstart!Isen är såklart väldigt mjuk denna varma kväll, så spelet blir stundvis därefter, men bägge lagen gör det ändå bra före paus som försöker att lira boll!Det skapas lite lägen i båda riktningarna, men inga fler mål faller och en tremålsledning för Bollnäs gäller, då huvuddomareblåser för fika.Efter drickat så får vi se ett mer böljande spel från start, där lagen känner lite på varandra. Men de bägge målvakterna och försvaren, spelar ikväll tätt och tight och bjuder inte på mycket. Reduceringen kommer ändå rätt tidigt, och det efter att Borvall försett backenmed bollen… Bulatov gör sen på egen hand 1-3 för gästerna efter ett mycket fint nummer!Efter målet blir det lite mer ängsligt från Bollnäs sida… det ser ut som man blir lite konfunderade, och man försöker att hålla mer boll på egen planhalva.dock en som verkligen kör denna andra halvlek,och låg bakom det mesta.har under matchen flera lägen till att näta… men skotten gåroch då är det mindre problem för kvicke målvakten David Borvall. Nilsson får till sist jätteläget, men mitt ut från 9 meter såmed benet!Matchen väger en del, och ävenkliver fram flera gånger under matchen och bjuder på ett antalKul det, och till slut får ändå hemmapubliken jubla… dåfår på en rackarrökare på ett frislag långt ut till vänster, som ställer en lite skymd Borvall. i bortaburen.4-1 där i den 87:e minuten, då var matchen nästan i hamn. Men i bandy går det fort, och Vänersborg reducerar i den 92:a, då tidigare SAIK spelaren,håller sig framme efter lite slapphänt försvarsspel hos de orangeblå.Men närmare än så kommer man inte… och Bollnäs vinner rättvis denna match, dock utan att imponera jättemycket, även om det var ett klart fall framåt från de tidigare tre matcherna.Ja det var nog inte alldeles lätt att lira bandy denna varma kväll på Åsen, så före paus så tycker jag bägge lagen får godkänt, även om Bollnäs då var det bättre laget. Efter vilan så jämnade det ut sig rätt mycket, och hade inte Bollnäs haft en 3-0 ledning att spela på, så hade det kunnat sluta annorlunda.Nu hade Bollnäs ändå ett försprång att gå på, och laget skapade ändå lägen att utöka… 10-8 i hörnor, men inget mål ikväll för Giffarna, som nu haft 33 hörnor på 3 matcher och bara gjort 1 mål!? (om jag räknat rätt?) Blir till att gnugga vidare där. Inte heller Vänersborg var lyckosamma på hörnor, så denna match så var det inte de fasta situationer som avgjorde, nej, det var spelmålen ochdär i början, som lade grunden till att Bollnäs avslutade året med en oerhört värdefull seger!Om vi kikar på spelarinsatser, så var i Bollnästillsammans med… dessa tre var de som lyste mest, speciellt efter paus för Myran, där Bollnäs tyvärr åter förlorade med 1-2. Före vilan så varMen nu var försvaret bättre och då räckte det ändå.var åter bra i backlinjen, och den här kvällen så var hans kollegorockså mer fokuserade och gjorde bägge ett kanonjobb! Kul även med Anders mål på frislag där!Jag eftersökte också mer att våga gå in i smeten före i inför rapporten… och före paus så verkade många hört min bön...och fler hängde på och vågade, och där skall hela laget ha kredit före drickat. Blev lite mer avvaktande i andra, men då briljerade”, som den gamle legendenKul att se detta… och jag gillade också min andra önskan... då laget vid flera tillfällen gick upp och satte press på Vänersborg… då blev det stirrigt hos gästerna. Bra där, även om det som sagt blev lite passivare efter paus.behöver fler matcher, men ikväll så var han tillbaka på mitten, och där är han oerhört nyttig för Bollnäs. En fin assist också!tog hemjobbet i andra, och lite meri första, medans han i andra körde på så det rykte framåt! Bra att man tar varsitt jobb där.Det är väl ändå nära något så här Bollnäs skall spela… även om det måste upp några nivåer till inför slutspel. Men, ett klart fall framåt ändå, där jag avrundar Bollnäskritiken med att berömma laget och spelarna för att man jobbade tillsammans denna kväll!Ja IFK hade någon sjuk innan match, duktiga duonvar borta, och det är två viktiga balansspelare det för IFK. Bäst i laget denna kväll enligt mig, var snabbe och tekniske ryssensom flera gånger bara var en hårsmån från att komma igenom, då han nästan gjort bort hela Bollnäsförsvaret - men backarna hos de orangeblå lyckade hela tiden att bryta i det sista momentet!var även han farlig ibland, men det var inte lätt för 36 åringen att bara köra igenom Bollnäs ikväll så kompakta försvarsmur.Även(ett mål och bra backspel) ,såg pigga och företagsamma ut… och då mest efter vilan, där IFK ändå kom upp i en bättre nivå!Men… trots detta och ettl av, så orkade man inte riktigt denna kväll att komma ända inpå skinnet på Bollnäs… och det blev istället en neslig förlust och 6 poäng upp nu till serietrean.I övrigt så vann Villa toppmötet mot SAIK med 4-3 borta…matchvinnare! Edsbyn tappade i slutet 3-2 borta på Zinken och föll med 4-3, och Broberg spöade Vetlanda i en mycket viktig streckmatch med 3-1 på Hällåsen.på som ligger på den åttonde och sista slutspelsplatsen.Sirius och Tillberga delade på poängen 1-1 på Studenternas… och Kalix fick åter se sig besegrade, och trots att man lett med 2-1 i paus, så föll man i Slättbergshallen med 5-3, däravgjorde i den 91:a.VSK vann den lite tidigare matchen mot Tellus (började 18.00) med hela 9-3.Tabellen läser ni på text tv sidan 368 som vanligt… men i toppen så leder nu, men med lite sämre målskillnad än Stålmännen.Så gick årets sista omgång 2016… nu ser vi fram emot det nya året och vad det kan bära med sig…Då finns allt att vinna… Villa är storfavoriter och skall så också vara, dessutom har de revansch att fodra på Bollnäs, efter 2-5 borta tidigare. Men i bandy kan allt hända, det har vi lärt oss efter året 2016.Detta var ändå ett litet steg i rätt riktning för Bollnäs... så nu hoppas vi laget kan träna på lite och få viktig tid tillsammans att jobba på lite olika saker, så hörs vi fram emot onsdag sen med lite inför Villa.Vill också säga att jag kanske var lite snäll ikväll... men då spelarna verkligen bjuder till, så finns det en bra anledning till det… även om det låste sig lite efter paus. Men man jobbade stenhårt, och sådant belönar sig!