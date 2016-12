Inför Bollnäs - Edsbyn: Stekhett Annandagsderby väntar på Sävstaås

Hej och God Jul på er alla bandyfans!

För vårt Bollnäs GIF

Ville Aaltonen

Mattias Hammarström

Vad får vi då för väder på annandagen?

Skall vi då kolla in lite vad som hänt lagen emellan de senaste fem åren… ja vi gör väl det, och börjar säsongen 2011/12.

2011/12 Edsbyn – Bollnäs 2-7 (1-3 i paus)

2012/13 Bollnäs – Edsbyn 7-3

Helavuori, Liukkonen och Aaltonen

Niklas

Prytz

Andreas Westh

2013/14 Edsbyn – Bollnäs 3-2

Johan ”Bejja” Berglund

Niklas Prytz

87:e minuten så frälste hemmaspelaren, Mattias Hammarström

Erik Stoor

2014/15 Bollnäs – Edsbyn

Hans Andersson och Daniel Liw

Daniel Berlin

Patrik Aihonen

2015/16 Edsbyn – Bollnäs 3-7

Niklas Prytz

Berlin, Hellmys och Helavuori

Jocke Forslund

2000

Publik 8157 på Sävstaås (Rekord på Åsen!)

2001

Publik 7458 på Ön I Edsbyn (Rekord på Ön även det!)

1998

Publik 6845 på Sävstaås

2002

Publik 6463 på Sävstaås

2004

Publik 6427 på Sävstaås

1997

Publik 6063 på Ön i Edsbyn

2000:

30670 (8 matcher)

2002:

29770 (8 matcher)

2015:

28973 (7 matcher)

2011:

28744 (7 matcher)

2008

: 27896 (7 matcher)

Bollnäs tre nycklar

Patrik Nilsson

Christian Mickelsson

Hans Åström och Magnus Granberg spelade?

Per

Hellmyrs och Daniel Berlin

Andreas Westh

Tobias Björklund

Pär Törnberg

Oskar Olsson

Patrik Aihonen

Niklas Prytz

Stefan Karlsson

Edsbyns IF,

Toumas och Tommi Määtä

Anders Svensson

Andreas Bergwall

Mattias Hammarström

Hans Andersson och Joel Edling

hoppas du kryar på dig Fredrik

Tips: Bollnäs GIF – Edsbyns IF 6-4.

Tips Publik: 3862 personer.

Ha nu en fin fortsättning på julen allesammans!

Matchen spelas i år på Sävstaås i Bollnäs, kanske den sista som går där… men helt säker kan man inte vara, det var ju sista den förra gången för två år sen också!?Oavsett detta… så väntar ett stekhett derby mellan två lag som denna säsong tillhör den absoluta toppen av elitserien – Bollnäs just nu till och med i ledning på 23 poäng, Edsbyn en liten bit efter på fjärdeplats med 19 pinnar så här långt, då bägge lagen spelat 14 matcher.Javar det någon som sa, och det är väl just nu bara att stämma in i den meningen, då våra Hälsingelag imponerar tillsammans med länslaget Sandvikens AIK… helt klart så är ändå Hälsingland bandyns mecka och bandyland alla kategorier med tre lag i toppen av serien!så väntar alla nu på en comeback från den tuffe finnen,… frågan är om den kommer redan nu på annandagen? Ville har kunnat träna på nu nån vecka, och jag skulle då inte bli förvånad om han redan på måndag finns med i Giffarnas laguppställning.Edsbyn har också en spelare som kan vara på väg tillbaka efter ljumskproblem, och då snackar vi om mästerskytten, som hoppas kunna medverka om ett par dagar. Mattias är en otrolig viktig kugge i laget med sitt fina skytte bland många andra kvaliteter, så där har bägge lagen två spelare på pluskontot att hoppas på.Ja efter en blåsig tid så ser det ändå gynnsamt ut nu…… så när matchen drar igång 15.00 så verkar det bliVäldigt kul det… kanske kan vi tro/hoppas påpersoner på läktarna!? Bollnäs bandy har sålt cirka 1700 förköpsbiljetter, så har vi tur blir det en mycket fin och värdig inramning på Annandagen.Har dessvärre inge info om denna match., men Bollnäs kom trea i grundserien med 35 inspelade poäng, 15 segrar, 5 oavgjorda och 5 förluster… och som vanligt så stod man för en helgjuten insats på Annandagen… hela 7-2 borta mot byn smäller alltid högt!En tuff säsong där Per Hellmyrs hade försvunnit till Ryssland, men där Bollnäs tre finska spelare,var drivet på mitten. Tillsammans med ett starkt försvar så slog man till med en mycket fin match på annandagen… därstod i mål och svarade för en mycket solid och stabil match… liberonvar också i toppform och Bollnäs hade en fin period i serien, där man vann både mot Villa (4-1) och Edsbyn runt jul! 7-3 blev det för Giffarna till sist innan krutröken lagt sig på Annandagen!Match i Svenska Fönster Arena… där Bollnäs fick lirapå isen, senslängt en klubba på en byspelare då han visats ut.var dock på ett strålande humör, och stod för massor av kvalificerade räddningar… men i densitt byn med det avgörande målet. Ändå en helt okej match med två lag som visade upp ett starkt försvarsspel. Borlängesonengjorde sitt förrsta mål för Bollnäs… och de orangblåa var mycket nära en bragdpoäng, inför strax över 4000 på läktaren.Kallt, -13 grader på Åsen och två lag som bjöd på en målsnål match. Bollnäs var bättre i långa stunder, men Edsbyn genom, gav gästerna från byn en 2-0 ledning. Bollnäs ochkom dock igen, och Bella var strålande då han med två mål efter paus fixade en rättvis poäng till Bollnäs, som nog till och med borde ha vunnit denna match.stod i mål och svarade för en bra insats, därpersoner tittade på i kylan!Det blev en storseger till sist på Ön, sensvarat för en makalös insats i målet, då han stod för flera fenomenala räddningar! Trionvar åter på ett strålande spelhumör… och virvelvinden Helavuori gjorde här förmodligen! Åter en seger alltså på Ön, där Bollnäs rullade ut byn efter noter… vilket visar att Bollnäs trivs ypperligt just borta på Annandagen mot byn. Över 4000 personer fanns på plats i Svenska Fönster Arena.Publikmässigt så har det legat runt 4000 personer i snitt på Annandagen de senaste fem åren… men det var än bättre då Bollnäs tog steget upp och sedan i början på 2000 talet, dåoch Bollnäs firade triumfer och lirade en härligt underhållande anfallsbandy!Fantastiskt vad människor gick på bandy den här tiden… men det var också ett enormt intresse då Bollnäs tog steget upp igen 1997.Där har ni topp 6 … där vi också kan konstatera att 2015 gav en fin uppgång igen, och helt klart är det väl så att publiken har strömmat till nu på annandagen efter alla återvändare som kommit hem i svensk bandy!Dock så gäller tyvärr inte de siffrorna hela säsongerna, men kul ändå att vår stora dag den 26 december, har kvar sitt grepp om publiken!Där fick ni lite statistik från tidigare… vi går tillbaka till nuet och funderingar inför måndagens match, där tabellen är väldigt viktig. Bollnäs alltså nu på 23 poäng och 74-35 i målskillnad, alltså hela 39 plusmål så här långt!28 av målen har vår nye skyttekung,gjort, och 19 har vår andra toppspelare fixat,, som i dagarna även skrev på ett nytt 3 årskontrakt med Giffarna! Alltså hela 47 mål… där har vi lite av nyckeln till att Bollnäs på mycket länge har presterat så bra offensivt.Att det är viktigt att ha kompetenta målgörare i ett lag råder det inga som helst tvivel om, och jag vet inte hur många år sen det var som vi hade två spelare av den kvaliten framåt som… bör ha varit där runt 2000 talet dåBakom dessa toppskyttar så finns… då handlar det såklart om herrar… som kompletterar varandra utmärkt … Berlin den lite tyngre och mer tuffe liraren - Hellmyrs den mer tekniske och bollhållande dirigenten. Båda dock väldigt kloka och fina framspelare med en enorm bra blick och passningsklubba!är Giffarnas otroligt synkade försvar.. och då menar jag över hela planen, där alla sköter sina roller till punkt och pricka (med något undantag i nån match), och har man världsspelare sommed som styr försvarsspelet, ja då är det inte lätt att göra mål på Bollnäs… det visar om inte annat endast 35 mål insläppta på 14 matcher, bör väl bli runt 2,5 mål i snitt bakåt det per match, och det är sannerligen inte dåligt i bandy. När det gäller försvarsspelet så bidrar alla starkt till den fina statistiken, så bara att hoppas att det fortsätter så?Där har vi de tre nycklarna till att Bollnäs just nu leder serien… vi får se hur länge, bakom jagar SAIK och Villa som hungriga vargar... så en match i taget nu och full fokus, så kan det bli ett gott nytt 2017 också!?Men det finns mer att plocka fram… tycker båda halvorna,kan höja sig – känns inte riktigt som full nivå där än, även om Marcus ändå i vissa matcher höjt sig och presterat väldigt bra. Kul också där med alla fina assist på hörnor från Marcus, inte lätt att bara lägga dem på bladen på skyttarna.Vi har dessutom en del breddspelare i laget… och jag vill ge alla godkänt så här långt.har en ny roll på mitten, och visst har han förvaltat den på ett fint sätt, även om det ibland blir lite dippar och lite boll i vissa matcher… vilket ändå är förklarligt då vi har så många duktiga bollhållare i laget.har lyft sig på slutet… en helt annan skridskoåkning nu från Pärtan, där han också deltar mer i uppbyggnadsspelet. Kul där, och sen vill jag ändå gepå topp lite bra kredit, då han jobbar kopiöst i matcherna och stör motståndarförsvaren. Men, det finns ändå nåt snäpp till även för Olsson, så hoppas det kommer framöver!?På målvaktsidan så hartagit ett kliv till denna säsong… framförallt så är det närspelet som blivit bättre som jag ser det – fler viktiga räddningar nu i matcherna som har avgörande betydelse, och sånt måste läggas på pluskontot för den lugne grabben från Långhedsskogarna (tror jag?)var även bra senast… och Prytz gillar verkligen derbyna mot byn, det är bara att kolla tillbaka på de senaste åren, så ser man att ”Prytzen” alltid levererar mot just Edsbyn!Kul med två bra målvakter, och ett angenämt problem för tränare. Det är inte lätt att vara tränare förresten… nyligen fick Vänersborgs tränare,kliva av sen föreningen inte tycker att målsättning så här långt är okej… och visst, man ligger 6:a idag efter att tidigt ha lett serien… men samtidigt, elitserien innehåller så många bra lag nu, och IFK kanske behöver lite tid att spela ihop laget de också?Ja vi lämnar det nu… istället så kikar vi lite påsom även de har gjort en mycket bra säsong så här långt. Man ligger alltså 4:a just nu med 9 segrar, 1 oavgjord och 4 förluster. Inte illa det av ett delvis nytt och spännande rödblått lag… där de finska bröderna,verligen har funnit sig väl tillrätta i Edsbyn!Man har också två numer unga men ändå rutinerade lirare ioch inte minst, som båda är grymma på rören och har det mesta en bandyspelare behöver! Riktigt kul med dessa två grabbar, som förmodligen spelar A landslagsbandy inom 2-4 år?Målvaktenär också tillbaka… och jag tycker att Svensson trots sin ålder håller mycket bra klass… och för en målvakt så är det ändå inga problem att vara runt 40 strecket, bara att kolla på Västerås, som ännu håller en enorm kapacitet mellan stolparna.Viktigt nu för byn att få tillbaka mästerskytten… då kan det bära en bra bit denna säsong!, är två mittspelare som även de är otroligt viktiga för de rödblå… bägge fina assistspelare med!nu finns med på annandagen efter skador… vi vill ju se de bästa lirarna i årets lilla SM final här i Hälsingland., som åter fick kliva av i byn efter problem med hjärtat…och tack för alla fina stunder och matcher du gjort! Hoppas du även får någon ledarroll i framtiden!Där skall vi nu runda av lite… blir ett tips nedan, publikgissning och Annandagens omgång i sin helhet. Matchrapport kommer på tisdag denna gång, då man förmodligen finns någonstans på läktaren och runt klacken… så ni får vänta till tisdag eftermiddag med den.Annadagens Matcher (Tider enligt elitrapport, så om ändring så har jag inte koll på det)Där har ni omgången I sin helhet.