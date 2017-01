Inför Bollnäs GIF - Gripen Trollhättan

Patrik Nilsson

Patrik Nilsson

Nu lägger vi även Villamatchen bakom oss, och ser istället fram emot dagens drabbning mellan Bollnäs och Gripen . Iden gången, och Nilsson som nu är uppe på 36 kassar denna vinter - visade också senast mot Villa att han har krutet torrt, då han stod för 2 mål. Det känns liksom väldigt bra med en sån spelare som Nilsson, som levererar oavsett motstånd… målen är många gånger rätt enkla, då han likt seriefiguren i tidningen Buster då man var liten,nästan alltid finns på rätt plats vid rätt tillfälle – helt enkelt som en riktig striker skall vara!Kul det, och skoj är också attverkar mer på gång nu, enligt Villafansen så var han faktiskt en av de bättre som hotade offensivt senast… och det blev ju ett påpassligt mål också, efter snyggt inspel från höger avDet har ju som säkert alla vet varit stora isproblem på Åsen den här veckan… men nu ser det ändå lite ljusare ut, och match verkar det bli klockan 17… då ismakareJa det är inte lätt då kylan växlar så här, upp emot 30 grader gör ofta så att det blir sprickor i isen... men nu ser det ändå ut att idag bli ett perfekt bandyväder med bara någon minusgrad vid matchstart, så hoppas många letar sig upp till Åsen i eftermiddag!?När det gäller Bollnäs och årets spel så är många besvikna på att vi ofta tänker på defensiven, och jag är väl beredd att hålla med lite ändå… även om just taktiken ändå gett oss det läge vi har idag, med 26 poäng och en tredjeplats i tabellen.ja den gamla klyschan har ni säkert hört ett antal gånger… och detom man vågade lite mer i offensiven – kikar vi på spelarmaterialet så är det ingen tvekan om att vi kommer att göra fler mål… frågan är bara om vi släpper in fler också?En roligare bandy är inte alltid förenat med viktiga poäng, så det är en skör balansgång där… men visst hade det varit härligt att få se laget släppa loss och ”köra” lite mer!Ja nu är det inte jag som skall påverka detta… men jag tycker det är viktigt att fansens funderingar också får komma fram, för det är ju ändå de som till viss del är själen i en förening. Och har man ett material med spelare somdär framme som älskar offensiv bandy, ja då kan vi nog kosta på oss att prova lite åtminstone, tror faktiskt inte vi torskar med så pass bra försvar och målvakter om vi vågar lite mer i offensiven.Nu lämnar vi den funderingen… istället så kollar vi lite på vad som måste till nu framöver för att Bollnäs skall fortsätta att vara med i topp fyra striden. Läget är glasklart ändå… vi har fyra poäng upp till Vänersborg och förmodligen VSK också, de har en match mindre på grund av kylan i Kalix i torsdags – fyra poäng är trots allt ingen stor marginal, så nu väntar ett par måstematcher för Giffarna, däridag och sedan mottill veckan, innan ett hett derby borta mot Broberg väntar nästa fredag... och där känns det mer 50/50 inför mot hemmastarka Broberg.Kikar vi uppåt, så har Villa också ett tufft program… Bajen borta idag, sen VSK hemma följt av Vetlanda borta… ja det är bara att spekulera fritt, kan bli tre segrar likväl som lite poängtapp för Villa, som just nu leder serien med tre poäng.SAIK är också med… och de lär trycka dit några segrar nu, TB hemma och sen Tellus borta, ja det tror jag inte är några problem för ett revanschsuget SAIK efter missberäknade 4-9 senast nere i Vetlanda. Edsbyn hemma efter det, är en mer öppen historia, även om Sandviken ofta vinner hemma mot just byn.Där har ni topp tre lagens matcher framöver den närmaste tiden… Edsbyn ligger bara en poäng efter Bollnäs och SAIK, så vi plockar väl in dem också… Sirius borta, Broberg hemma och SAIK borta som jag skrev. En smålurig trio matcher även för byn.Nu går vi vidare… Ville Aaltonen är tillbaka sen några matcher, och snart skall väl den tuffe finnen vara i ordentlig matchform, det tar ju ett tag att komma tillbaka efter en långtidsskada, men det ser allt bättre ut för Ville, som numer har en lite defensivare roll på mitten i laget.Tillsammans med Pär Törnberg så tycker jag vi har en bra stabilitet där nu… sen får Oskar Olsson och Tobbe Björklund nu turas om lite, och det känns ändå rätt formässigt då dessa bägge haft en lite tuffare period och inte riktigt fått till det, men bägge är två härliga kämpar, och de behövs olika spelartyper för att skapa ett bra lag.Gäller alltså att kliva fram på matcherna, då man får chansen, och leverera, vilket inte alltid är lätt... men som jag ändå tror är bra för ett lag. Just bredden finns denna säsong i Bollnäs, däremot så saknar man ibland lite fartspelare som trycker igång spelet på offensiv planhalva, så bådeär därför spelare som betyder mycket för just farten i laget… vågar dessa två utmana och köra mer på flankerna, så öppnar det ofta upp sig lite.Vi lämnar därmed Bollnäs och, som idag ligger på, 4 segrar, en oavgjord samt 13 förluster har det blivit fram till dags datum.Gripens ena toppskytt,blev nyligen skadad, och det är osäkert om han spelar något mer denna säsong? Olyckligt det, så nu hänger mycket på hans radarpartnerl, som är en mycket bra anfallare…så här långt för hete Rydell, som därmed ligger 10:a i skytteligan just nu… vi kan jämföra honom med vår, som just nu är nia på 21 mål och tre assist. Leder skytteligan görpå 41 mål, tvåa ärmed 40... på tredje plats hittar vi Bollnäsmed 34 mål!Där fick ni lite skytteliga också… men som sagt, Rudell levererar och senast mot Edsbyn borta i torsdags… så var Gripen med fram ända till slutet… 5-3 gjorde byn så sent som i den 82:a spelminuten, och mål 6 och 7 kom på övertid… så byn fick verkligen jobba. Tror faktiskt Gripen stannade kvar i Hälsingland efter den matchen... de tränade i går på Åsen, så laget slipper dubbelresa, vilket säkert ger extra kraft för grabbarna från Trollhättan.Förutomså har man ett rätt starkt försvar de gånger man spelar på topp, så Bollnäs måste vara fokuserade och inte ta något för givet… annars så kan det bli väldigt jämnt i eftermiddag.Gripen har ett antal poäng fram till säker mark, (6 upp till Sirius ovan kval) så det mesta tyder i dagsläget på att man får lira kval senare i vår… men än finns ändå ett lite hopp uppåt, då många matcher återstår, så helt uträknade är man ändå inte… och jag tror nu att Gripen med duktige tränaren,har något bra på gång i framtiden, även om man just nu inte tillhör den kategori av lag som slåss om slutspel… men jag har en känsla av att det kan komma i framtiden?Där så får vi stoppa för idag… blev bara lite kort då annat även står på programmet här hemma… är ju en massa härlig sport nu på burken, så man måste vara med lite överallt, sportnörd som man är.Laget har det mesta, så fortsätt nu att lira både en defensiv klok bandy, sen så ökar vi med ett par snäpp till då vi går fram, så tror jag detta blir väldigt intressant innan VM, då vi skickar iväg rätt många som det ser ut… vi har idag 4 svenska och två finska VM spelare från Bollnäs… så mycket härlig bandy att se fram emot i våra tre avslutande månader av säsongen!Nu beger vi oss upp till Sävstaås i eftermiddag… så kanske vi får ihop 1000-1500 personer, vilket är helt okej efter alla helger.På elitrapport kan ni se omgången i sin helhet... där vi spelar 5 matcher idag.Hörs med en matchrapport senare ikväll eller i morgon.Just ja... tips också, ja det blir förhoppningsvis en seger...men vi får jobba för det, 6-3 känns som en trolig siffra om alla tar den här matchen på största allvar, vilket man bör göra efter att sett hur Edsbyn fick jobba i torsdags.