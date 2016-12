Inför Bollnäs GIF - IFK Vänersborg: Nivåhöjning sökes i viktig streckmatch

Hej på er!

Bollnäs har efter pauserna 9 segrar, 3 oavgjorda och 4 förluster

Ta fram det positiva

Daniel Berlin…

Niklas Prytz

Marcus Sthål

Vad är det som behövs då?

Sjukstuga i Vänersborg

Emil Viklund, Felix Pherson, Robin Öhrlund och Mathias Johansson

Lomanov Junior, Pavel Bulatov och Nikita Ivanov

Vi hälsar också naturligtvis IFK Vänersborg varmt välkommen till Sävstaås!

Önskar er alla en fortsatt trevlig vecka… och så kommer en matchrapport sent i morgon fredag kväll.

Igår så fick vi se Bollnäs lira 4-4 borta mot TB Västerås… och då vi inte presterat så bra i de andra halvlekarna på slutet, så tog jag mig en titt på hela säsongen.Så här ser det ut…. Så helt klart kan vi sluta att oroa oss över att detta är en trend, snarare har de orangeblå verkligen övertygat i den andra halvan tidigare under vintern, men då kanske mer spelmässigt också.borta är lagets starkaste andra halvlekar så här långt mot bra motstånd. Sen har Bollnäs ävenefter paus i årets första möte lagen emellan på Sävstaås.Så visst har laget tidigare visat styrka… men på slutet så har det hänt något, många ser trötta och lite loja ut… beror det på sjukdomar, skadekänningar eller annat? Ja då kan man ju köpa det… men annars så måste nu laget upp i nivå till den ack så viktiga streckmatchen i morgon fredag, hemma mot IFK Vänersborg., nu är man trea, och jag tror mycket avgörs de närmsta två veckorna i topp 4 striden. SAIK möter Villa i morgon… så kan Bollnäs hitta kraft igen , så har vi alla chanser att avancera en placering i tabellen. Men för det krävs förmodligen en vinst, och då är det nu dags att slå på turbomotorerna igen och jobba stenhårt som lag. Giffarna har rätt tuffa matcher kvar också i serien, så det krävs en oerhörd kapacitethöjning om vi skall rå på någon av Villa eller SAIK... däremot så kan topp 4 vara en mer rimlig chans.Vi lämnar nu det som varit negativt på slutet… istället plockar vi fram saker som har varit bra, och andra bilder från säsongen tidigare, där Bollnäs verkligen spelat härlig bandy.ja här har vi en positiv trend nu. Bella var bäst på plan senast, och synd bara att flytet inte var med där med ribbskott och friläge, då hade han blivit matchhjälte. Men oavsett, så en stark Bella som verkligen vågar kliva in i gröten och ta de svåra vägarna… där har många av de andra i laget något att lära sig. Många väljer att vända hem, men skall man vinna matcher måste man våga,Kul det… sen gillar jag att vi har två jämna målvakter medhar nu kommit in och jag tycker han gjort det väldigt bra. Senast så stod han för flera härliga parader, och tre av målen som föll var inte så mycket att göra åt, en straff, ett friläge och en markeringsmiss, där en TB spelare får veva fritt från någon meter. Hörnan däremot slank in lite försmädligt, och den kunde Niklas ha tagit med lite bättre fokus.Men annars, väldigt bra form där Prytzen även höll nollan mot Tellus för någon match sen. Mer då… jo vi har fått tillbaka, och nu hoppas jag Ville snart är tillbaka på mitten, där han är hård, tuff och trivs allra bäst. Senast så blev det ett rykande hörnmål också, så det var säkert skönt för honom och laget, då Bollnäs som tidigare varit bäst i serien, nu på slutet haft det lite jobbigare på just hörnor.är också tillbaka efter att ha missat annandagen, och där blev man orolig… läktarsnacket gick att Marcus var borta för resten av säsongen, men som tur var så fanns han med redan i onsdags. Hoppas bara att det håller nu!?Mer positivt… Bollnäs har inte förlorat på bortais än… visst, det har blivit en del kryss, men oerhört starkt att ännu efter över halva serien, klarat den bedriften! Ja ni ser… ibland så finns det bra saker att plocka ut trots dålig form och en svacka.under en säsong… och kan bara Bollnäs komma upp nu ur sin halvskrala form, ja då kan detta bli bra ändå. Trots 3 sämre matcher, så har ju laget ändå tagit 3 poäng av 6 möjliga, så den känslan kan vi lägga på pluskontot i alla fall.Ja, det kanske tränare Forslund skall svara på, eller någon spelare… men som jag ser det då jag har sett alla matcher denna säsong, så är det nog merän annat som krävs för att hoppa upp på spåret igen. Vad jag menar är, att tar alla i och krigar mer på matcherna, ja… för det finns ju så mycket potential i laget, där de flesta vet sina roller och hur man skall spela för att vinna matcher.Många fans verkar dock less på Bollnäs spelidé… men betänk varför vi idag har 24 poäng, där vi är 6 före VSK, och 4 före Vänersborg, och vi skuggar även toppduon SAIK och Villa, så hoppas jag alla förstår, att det är tack vare den spelidé vi haft, som vi ligger där vi ligger.Kolla även plus minus, när gjorde vi så många mål senast, och när släppte vi in så få? Kanske är vi Bollnäsfans, inkluderat mig själv, en aningen bortskämda ibland?Däremot, så borde vi enligt mig… stundvis våga att trycka upp laget mer för att sätta press på motståndarna… varje gång vi gjort detta, ja då har de andra lagen fått stora problem. Nu orkar man kanske inte i nittio minuter, men åtminstone ett par perioder per halvlek borde funka. Men det där hör ju mycket ihop med form och annat också. Vi har denna vinter inte det yngsta laget, men vi har istället så otroligt mycket rutin - så kan alla nu bara höja sig och börja åka mer skridskor, ja då är jag ändå inte orolig för att Bollnäs kan gå långt.då hänger inte många lag med… och det är nog där jag trori sin matchning.Spela efter grunderna, men våga oftare, då får vi en bra mix av det spel som gjort Bollnäs så bra nu och även då vi tog oss till de där finalerna… det är min personliga syn på det hela.… för det är ju så, att många lag backar hem (nästan alla) när de möter oss, och det är inte lätt för 4 och 11 då att bara bryta igenom, så mer ut på kant och fixa fler fasta, då lossnar det snart igen med de skyttar vi har.Tror Bella och Myran har 33-35 assist tillsammans så här långt, så det måste man ändå ha med sig. Nu var många lite seg igår, om det beror på derbyt eller annat vet jag inte, men bara att hoppas att det inte florerar förkylningar och magsjuka i laget? Som de flesta vet så är vi i dessa tider nu… och då går vi över till Vänersborg, där laget har en hel del problem trots seger med 7-3 hemma mot Kalix senast., var alla febersjuka och borta senast, och ingen är heller med på bussen upp till Hälsingland, som avgick redan idag. Eventuellt kan någon köras upp i efterhand om de piggnar till?, men det är inte troligt, säger nye tränaren,Ja det blev ju så, attsom basat för IFK i (fyra år?) fick lämna då sportansvariga tyckte laget underpresterat efter att tidigare lett serien. Nu är man nere på 5:e plats, och med 20 poäng så är matchen mot Bollnäs oerhört betydelsefull.Vinst och man är med… förlust och man är 6 poäng bakom trean, vilket kan bli tufft att hämta in till slut?har också haft problem med skada, men han åkte ändå med upp meddelar man.Nu innehåller IFK så många bra spelare ändå, så Bollnäs måste taoch Company på största allvar… även om det såklart är jobbigt när så pass många samtidigt drabbas av sjukdom. Man har också skarpskytteni laget, och även den före dette anfallaren i Bollnäs,… så det finns gott om profiler i IFK, där den ryska trionändå är de tre spelare som Bollnäs först måste få stopp på.Kan bli en härlig fight detta… och någonstans så känner jag att snart så lossnar det igen, även om det inte gör det på beställning…Där har jag inte tid med mer ikväll… nu beger vi oss alla till Åsen i morgon, så ger vi grabbarna det stöd de ändå behöver, oavsett form hit eller dit… vi är med i toppen, det är fasiken inte så illa av ett lag som spelar ute och inte har den ekonomi som många andra klubbar med hall har.Avrundar med ett tips… läs i media om hur laget ser ut i morgon, om det skrivs något? Drar till med en seger ändå… visst, optimistiskt,