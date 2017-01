Inför: Bollnäs GIF - Västerås SK (Uppdaterad)

Bollnäs

Grönvitts

VSK

Bollnäs

Villa eller

byn vinner serien?

Så tipset blir… 1. Villa 2. Edsbyn. 3. Sandviken och sen fyra, ja Bollnäs eller VSK då,

Vem väljer vem?

Fyra Bollnässpelare uttagen i landslagstruppen

Mesta Mästarna kommer på besök

Landslagstruppen togs ut av Svenne Olsson idag

Andreas Bergwall

Daniel Berlin och så då… Patrik Nilsson

Vi önskar också Samuli Helavuori och Ville Aaltonen lycka till i Finlands lag/trupp!

Så dags att bryta lite trender nu…

Zinkensdamm. IP?

Övriga matcher och tips för i morgon

Villa – Sirius 9-5 1.

TB Västerås – Broberg 6-5 1.

Vänersborg – Sandviken 5-5 X.

Kalix – Hammarby 4-6 2.

Gripen – Vetlanda 3-5 2.

Det är raffinerat i tabellen, däreftersäkra seger (8-3) borta mot Kalix i tisdags, nu endast är fyra poäng före VSK på femteplatsen och känner flåset i nacken. Alla som kan räkna förstår då vilken betydelse matchen i morgon har… vinner VSK, ja då skiljer bara 2 poäng, vinner Bollnäs, då har man 6 poäng upp och har förmodligen avgjort striden om en topp 4 placering!?Kollar vi sen på de två lagens återstående spelschema efter morgondagen… så känns det väldigt ovisst och svårtippat.harmedansharVäldigt öppet… Bollnäs dock tre bortamatcher, medans VSK har en mer match på hemmais. Hur jag än vrider och vänder på detta…kommer att bli väldigt avgörande. Så masa er alla nu upp till Sävstaås, och stöd grabbarna i morgon.Villa ser ut att gå mot seriesegern, men det kan bli en rätt avgörande drabbning om det då Edsbyn tar emot Villa hemma söndagen den 12 februari. Kollar man matcherna som är kvar för dessa lag, så har dockByn har förutom, så Villa är mitt tips före Edsbyn, då jag inte tror att Bollnäs och SAIK nu kommer ikapp… även om jag ger SAIK bäst chanser att ändå vara med och kriga om det.och som jag skrev tidigare, tar Bollnäs en pinne i morgon, så tror jag man klarar det… annars så går mitt tips till VSK.Runt kvalstrecket nedåt i tabellen så är det hårt mellan VBK, TB och Sirius… men då Sirius har ett tufft program på slutet, så tror jag ändå att Uppsalalaget blir just elva och får kvala för att hålla sig kvar ändå. Men det är mycket jämnt bland dessa tre, så både VBK och TB måste plocka någon seger till för att hålla de blåsvarta bakom sig.När det gäller toppstriden, så avgörs det nog vilket lag Villa tar med sig i gruppen efter att de lirat mot byn de 12/2. Vinner Villa där och känner att man rår på Edsbyn, ja då tar man dem i sin grupp… förlorar man så väljer Villa Bollnäs, som man har klar plusstatistik emot hemma de senaste åren… vilket är en oerhörd fördel när det blir slutspel.Trodde länge på att vi skulle få välja Vänersborg som tredjeplacerad i grundserien, men då byn nu gått så bra… så lutar det åt att vi istället… för två år sen så möttes lagen i semi, och då vann VSK en tuff batalj… nu är en möjlig och stor fråga, vem får fördel av hemmaplan den här gången?Skall Bollnäs komma högre upp i tabellen, ja då krävs nog segrar mot VSK, Hammarby och åtminstone en poäng mot SAIK, så statistiskt väldigt marigt läge, då vi jämnt har svårt på Zinken och även i Sandviken…Minns att Broberg just vann på Jernvallen tidigare under säsongen.Ja mycket spekulationer alltså… och jag vet, en match i taget, men det är ändå kul nu då vi är så nära sluspel, att spekulera lite om framtiden. Hoppas inte spelarna gör det, utan istället fokuserar på morgondagen, då. VSK som även de verkligen blandat och gett denna vinter… var faktiskt längesen man låg så långt ner i tabellen inför slutspurten, och även där så måste man höja sig för att vara i form då allt skall avgöras.… och bara en VSK:are är uttagen i huvudtruppen, och det är den 42 årige målvakten,. I övrigt ingeneller någon annan hos fjolårets suveräner?backen var aktuell, men har skadeproblem och väljer därför att avstå.I Bollnäs så har vi 4:a spelare med i truppen till Sandviken…som är tillbaka igen efter ett fint år i den orangeblå dräkten.Patrik är verkligen en som har levererat i Bollnäs denna säsong… hela 38 mål så här långt och några assist har det blivit… och med fem matcher kvar så är det inte osannolikt att nummer 19 hamnar runt 45-50 mål!? Riktigt bra det, och kul att Patrik verkar trivas i laget denna säsong.(läs bandypuls idag).Går vi in lite kort på Bollnäs form så har det varit väldigt darrigt på slutet… man har ena stunden spelat riktigt bra bandy, och sen har man som det ser ut från sidan, blivit mer försiktig för att slå vakt om sina ledningar… och det har straffat sig rejält sen vi räknar ihop efter julfirandet.Men, dags att lägga det bakom oss nu… gjort är gjort och vi kan nu bara se framåt och hoppas att laget lägger i någon växel till innan VM... för vi har två tuffa matcher nu som vi behöver ta poäng i.… är två matcher där vi brukar få jobba stenhårt. Vi har dock om man skall vara lite positiv, vunnit en hel del gånger hemma mot Västerås genom åren… medans vi borta i Stockholm har en väldigt negativ rad… där vi ändå gjort bra matcher men förlorat i slutskedena.och jag hoppas vi kan få ihop runtnu i morgon på Åsen? Känner att laget nu verkligen behöver stödet från fansen och även på söndag… då säkert många utflyttade Bollnäsbor förhoppningsvis tänker bege sig tillDär sätter jag punkt för den här lilla inför rapporten… så hörs vi med ett matchrapport sent i morgon kväll/natt… eller på lördag förmiddag?Tills dess… ha en bra avslutning på arbetsveckan allesammans!Just ja… ett tips vill ni väl ha? Blir stenhårt…