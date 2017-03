Bollnäs och anfallare Mickelsson (20) jublar efter mål mot Hammarby i kvarten... i morgon väntar Edsbyn i final!

Inför Finalen: Anfallarna & Avbytarna

Anfallare:

Bollnäs

GIF

Patrik Nilsson,

Christian Mickelsson: 5.0

Patrik Nilsson

Patrik

Patrik

Christan Mickelsson…

Patrik & Christian kompletterar varandra bra och bägge är spelare som kan kliva fram helt själv också och avgöra matcher.

Helt klart slutspelets vassaste anfallspar! 9+1 för Nilsson och 6+0 för Mickel har det blivit i slutspelet.

Edsbyns

IF

Mattias Hammarström,

Jonas Edling: 4.5

Mattias ”Hammarn” Hammarström

Jonas Edling,

Två mycket rutinerade och skarpa målskyttar dessa herrar, som kan slå till när som helst och avgöra i matcherna!

Där hade ni våra anfallare… nu till bänkspelarna.

Avbytare/bänk

Bollnäs

GIF

Marcus Ståhl, Oskar Olsson,

Casper Ekström (Tobias Björklund?): 4.0

Ståhl och Olsson

Olsson

Ståhl

Tobias Björklund

Edsbyns

IF

Oscar Wikblad, Oscar Jonsson, Joel Edling, Mattias Larsson, (Joel Wilhemsson)

: 5.0

Oscar Wikblad

Joel Edling och Oscar Jonsson,

Mattias Larsson

Thomas Liw, och

Bollnäs huvudtränare

Joakim Forslund ...

bägge två mycket kompetenta och duktiga ledare

,

som har en stor del i att lagen i morgon spelar final!

Där hade ni mitt sista skrivande inför finalen i morgon… jag återkommer sent på söndag eller måndag, och hoppas att vår redaktör på SF,

Fredrik Wiberg

har tid och kan leverera nån text direkt efter finalen?

Därmed så säger jag bara…

låt kampen börja och må bästa hälsinge

lag vinna!

Kämpa Bollnäs

Olé Olé Olè!

Ja idag så har det nästan vänt lite, från nervositet och klump i magen till förväntan och ett oerhört sug efter att få åka ner till Stockholm!Vi är i final, och nu skall laget verkligen få uppleva vad den tolfte spelaren kan i sina bästa stunder, det är jag helt hundraprocentigt säker på! Ni är väl med!?Norra Stå skall gunga genom matchen, och tillsammans så hoppas jag nu att guldet åter kommer hem till Bollnäs efter 61 år?då vann vi med 3-2 överpå anrika… Kan bli i närheten i morgon kanske? Tipset är runt 18-19000 på Tele 2. Har tyvärr inga målskyttar eller så från det året., även då på Stadion, och även då den 25 februari mot, som var en storklubb på den tiden.tittade på den gången, och vi vann med samma 3-2 efter 0-1 i paus. (men gjorde inget mål dåDär har ni lite om det… nu kör vi anfallare och avbytare.Jag tvekar inte det minsta på manschetten då jag ritar in full utdelning för våra två startanfallare.har gjort en fantastisk säsong i den orangeblå dressen. 46 mål i grundserien, sen kom 9 mål till i kvart och semi, där han dessutom avgjorde bägge gångerna på bortais mot Villa!något som sitter i ryggraden och som denna säsong åter blommat ut i sin nya omgivning! Jag skrev innan attPå den andra sidan så har han en oerhört teknisk och spelintelligent medspelare,som efter skadan i slutet på grundserien, nu har växlat upp igen, och mot Villa i match tre så fick vi njuta av två underbar mål,Två väldigt kompetenta anfallare finner vi även i Edsbyn.är väl den som lyckats bäst i slutspelet… 9+1 på 9 matcher så här långt, och ingen glömmer väl segermålet på Jernvallen, då byn kvitterade till 2-2 i matcher i semin!Mattias är en mycket stark skytt, men även bra på grillorna och kan avlossa skott i fart på bästa sätt!Startspelare är även rutineradesom skrapat ihop 5+0 i slutspelet. Jonas kanske inte är lika bra som förr, men fortfarande så kliver han in och visar vägen för sitt Edsbyn i de viktiga matcherna.Här kommer kanske Bollnäs akilleshäl, och då menar jag rent breddmässigt… man har tvåsen Casper då som inte spelat mycket denna vinter, vilket gör att man har en tunn bänk, men ändå en bra trio som dessutom visat fin form i slutspelet.Bollnäs saknar dock en backavbytare, men löser det medvid utvisning eller skada.Vad gällerså har han ej delta git i slutspelet, och jag vet inte varför… heller inget på löpsedlarna om det. Så där får vi säkert veta mer efter säsongen. Minns Tobbe ifjol då han klev fram i semin mot byn och satte mycket viktiga 3-2 i den femte matchen, så hoppas ändå han är med till Stockholm och får ta del av det som händer där?Edsbyn har en lite bredare bänk sett till antal spelare, och med en talang som anfallarenså (8+0 i slutspelet) så var det inget snack om full pott här. Oscar kan gå hur långt som helst, och sen har man rutinerade mittfältsduonsom bägge är två giftiga poängspelare, vilket båda nu har visat allt mer under slutspelet!kan kliva in defensivt, och där har byn en viktig backup om skador på backarna eller halvor.