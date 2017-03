Backarna Westh & Spinnars har blicken riktad mot final!

Inför Finalen: Backarna

Hej och trevlig tisdag på er!

Backarna:

Bollnäs

GIF

Westh

Spinnars och Wiik

Andreas Westh

-----

Edsbyns IF

Tommi Määttä

Tommi Määttä,

backen Daniel Välitalo. "

Låter väl riktig skoj och härligt det…

vilken klack det kommer att bli!

Edsbyn

Bollnäs

Edsbyn

Magnus Muhrén ritat på som ny tränare i SAIK, och därmed så tackar den gamle tränare Magnus Broden för sig efter ett år i klubben.

Där stänger vi ner för idag… i morgon så kan ni läsa om lagens halvor, tills dess, ha en fortsatt bra tisdag!

Idag skall vi mäta krafterna bland lagens backar, vi kör från 0-5, och räknar också halvpoäng.Jag ger full pott till Bollnäs “tre musketörer” i den orangeblå backlinjen. Anledningen är enkel, Bollnäs har denna säsong släppt in överlägset minst mål av alla lag i elitserien, och i mångt och mycket är det dessa tre spelares förtjänst.styr och är den som samlar upp bollar och dirigerar,är bägge skridskoskickliga yttrar som under säsongen har växt mer och mer. Nu tar man för sig och kliver även oftare in i banan och hjälper till där.formkurva måste vara den bästa på väldigt länge, han dominerar så kraftigt nu, och kanske är det ryggen som hållt bättre denna säsong än tidigare år, vilket är en av förklaringarna?, och att samtliga tre är väldigt positionssäkra i sitt spel med en fantastiskt fin inställning! Tre egenfostrade Bollnäsgrabbar med stort hjärta för sin klubb!Tillsammans så har dessa tre spelare under slutspelet hittat sin formtopp, och det räcker gott och väl för full utdelning i min analys!En stark backlinje, där jag dock inte är helt säker på omär startspelare, men tror det? (Ni får rätta mig annars) Svensk är följsam och läser spelet bra, hans skridskoskicklighet är den starka sidan, sen har han ett bra skott också, även om han sällan får nyttja det.Hade en del problem med humöret tidigare, men det har blivit bättre med åren. På kanterna hittar vi det unga nyförvärvetsom är en spännande spelare med hög utveckligspotential. Den finske landslagsmannen har ofta stått i skuggan av sin bror Toumas, men den senaste tiden i slutspelet så har han klivit fram och tagit för sig allt mer.På den andra kanten så lirar rutineradeVäli" är en tuff spelare som sällan gör en dålig match, kanske har åldern gjort honom lite långsammare, men han står ofta rätt istället, och är en av de viktiga tre byggstenarna i Edsbyns försvar.-----Där hade ni lite om våra backar… vädret på lördag verkar bli fint i Stockholm som det ser ut nu, cirka 8 grader varmt och inte allt för blåsigt. Nu spelar vi ju i hall, så spelar inte så stor roll, däremot så kan det ju vara skönt om man skall strosa lite på söder före match.Tänka sig, inte var dagochmöts i en final inte! Tror även att Edsbyn som hamnade bättre till i tabellen, tvåa,Giffarna brukar trivas i vitt, så inte mig emot!Avslutningsvis innan jag bäddar ner mig igen efter jobb och skriverier, så har