2017-03-25 15:30

Bollnäs - Edsbyn



Per Hellmyrs tvåa från vänster, Sveriges/världens bästa högerhalv!

Inför Finalen: Halvorna

Inför Finalen: Halvorna



Hoppas vi hälsingar

nu kan göra

det till en gemensam

jäkla stor fest!?

Nu rullar vi igång, vi kör från 0- 5 som vanligt…

Halvor:

Bollnäs

GIF

Per ”Myran” Hellmyrs

,

Per Hellmyrs

Samuli Helavuori

-----

Edsbyns

IF:

Daniel ”Popa” Burvall

Jonsson, Hans Andersson : 5.0

Hans

Andersson halv

,

Daniel Burvall

Jonsson,

Två väldigt viktiga spelare för Edsbyn, där bägge förmodligen har en stor roll i finalen.

Nu får ni ha en härlig onsdagskväll… 3 dagar kvar… hua ja!

Ja bara knappt tre dagar kvar nu till finalen på Tele 2, och det vattnas otroligt mycket i munnen då man föreställer sig hur lagen glider in på Arenan!Ikväll skall vi kolla in lagens halvor… och jag kan redan nu säga, att jag har dålig koll på vem som spelar vänsterhalv i Edsbyn , eller jag har ingen koll alls. Borde man ha, men så är det.Nu fick jag lite napp från broder Henrik, som skriver attlirade halv senast… tack för det broder!Ja har man en spelare som(1+9 på sju matcher i slutspelet) så kan man inte sätta mindre än full utdelning… när Myran klev ner på halven igen så hände något med Bollnäs... allt kändes säkrare och laget som redan var bra defensivt, var nu ett par klasser bättre även där! Framåt så vet vi alla vad Per kan prestera då det gäller som mest!form har liksom en större startsträcka med åldern nu… men ju närmare slutspelet vi kommit så har man sett hur mycket Myran gillar det här. Efter VM där Per enligt mig var Sverige s bästa på just högerhalven, så har det bara gått spikrakt uppåt,På den andra kanten så har vi(1+3 på sju matcher i slutspelet) … och efter en rätt tuff säsong så har Samuli nu liksom de andra växlat upp och klivit in i sin roll som vänsterhalv på ett helt annat vis. Nu vinner han boll i försvaret och kör mer rakt på, samtidigt som han värderar sina åkningar bättre och fixar mer enkla hörnor… precis som en halva skall agera! Jag sticker faktiskt här och nu ut hakan och tror att Samuli som gillar att spela mot byn, kan bli finalens stora utropstecken!Jag fick fundera lite längre, men spelarja då kändes det rätt enkelt. Hans har varit en av elitseriens bästa denna säsong, och med sin rutin och sin erfrenhet så är han en av de viktigaste kuggarna i laget.Hasse presterar både assist och mål och så här långt iPå högerkanten så liraräven kallad ”Popa” sen långt tillbaka. Daniel har likt Helavuori inte riktigt kommit upp till sitt bästa under säsongen… men nu då slutspelet drog igång, så har Daniel höjt sig och klivit fram allt mer… så även om han inte är riktigt lika vass som Hasse… så är dessa två nu så pass bra igång så att man får full pott i min bedömning.-----