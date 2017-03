2017-03-25 15:30

Bollnäs - Edsbyn



Inför Finalen: Vi granskar målvakterna i Bollnäs & Edsbyn

Inför Finalen: Målvakterna

Hej där bandylovers!

Edsbyns IF

Vi gratulerar såklart byn till det, och säger även tack för denna säsong till

SAIK

.

Målvakter:

Bollnäs

GIF:

Edsbyns IF:

Anders Svensson 4,5

Anders största styrka är rutinen samt att han är en av landets klart främsta på närskott. Verkar dessutom vara en väldigt härlig och trevlig person Anders!

Erik Persson 3,5

Erik Persson

Henrik Karlström är tredjemålvakt i byn, i Bollnäs

så har jag inte koll faktiskt. (får kolla upp det) Summerar vi ihop så ligger byn med Svensson snäppet före Bollnäs, även om det skiljer väldigt lite.

Kollar vi på slutspelet och säsongen i övrigt, så har Aihonen och Bollnäs släppt in betydligt mindre med mål… men det kan ju också bero på övrigt försvar?

Där hade ni målvaktskampen… i morgon går vi vidare med backlinjen hos de bägge lagen.

Kollar vi på säsongens matcher, så vann

Bollnäs

på ÖN med 7-3, och

Edsbyn

på Annandagen med 3-2 på Åsen. Tycker det var en jämnare match än resultatet visade på ÖN, och sen att Bollnäs ägde mycket mer hemma den 26 december, men att byn då fick matchen dit de ville.

Vi säger innan vi slutar också stort tack till Villas

Daniel Andersson

Det låter ändå som att Danne fortsätter i organisationen runt Villa Lidköping även framöver! Kul!

Ha nu en fortsatt trevlig måndagskväll allesammans!

0 KOMMENTARER 90 VISNINGAR 0 KOMMENTARER90 VISNINGAR TORLEIF WIKSTRÖM

torleif.wikstrom@telia.com

2017-03-20 16:23:00 torleif.wikstrom@telia.com2017-03-20 16:23:00

ANNONS:

Fler artiklar om Bollnäs

Bollnäs

2017-03-20 16:23:00

Bollnäs

2017-03-19 11:17:00

Bollnäs

2017-03-15 19:38:00

Bollnäs

2017-03-14 21:21:00

Bollnäs

2017-03-13 13:54:00

Bollnäs

2017-03-12 12:22:00

Bollnäs

2017-03-09 14:15:00

Bollnäs

2017-03-08 22:26:00

Bollnäs

2017-03-06 22:57:00

Bollnäs

2017-03-02 22:12:00

ANNONS:

Den här veckan tänkte jag mäta musklerna lite mellan Bollnäs och Edsbyns lagdelar. Nu kan jag direkt säga, att jaghos de rödblå, så det får väl då bli lite justeringar fram i veckan. (Folk lär förmodligen höra av sig)Men mycket känns ändå klart… och vi betygsätter spelarna från 0 till 5, där vi också denna gång kan ge ut halva poäng, som t.ex. 4,5.Vi börjar med målvakterna och söker oss framåt … kan också bli lite mer angående själva matchen fram emot torsdag/fredag.Nej dags att dra igång nu…Nötte mest bänk under fjolårets säsong, men har denna vinter tagit över som förstemålvakt i Giffarna. Patrik har stått för en otroligt solid vinter, där han aldrig någon gång varit riktigt dålig, och sånt visar på en mycket hög lägstanivå!Patriks styrkor som jag ser det, är att han är väldigt positionssäker i buren… där han förflyttar sig och hela tiden är väldigt alert att kliva ut om så behövs. Bra på att plocka skott utifrån också, även om det har blivit ett par bollar som lite märkligt passerat i mål.Men på en hel säsong, så är räddningsprocenten väldigt hög! Har denna vinter blivit mer reaktionssnabb också, ochän för den lugne grabben från Ovanåker.Har denna säsong fått ta klivet ner som förstemålvakt till att backa upp Patrik. Niklas har ändå stått en del matcher, och har då gjort det bra. Niklas är otroligt reaktionsnabb och numer också väldigt rutinerad målvakt. Om det behövs så har Bollnäs här ett mycket starkt kort att plocka in i målet.: Kom tillbaka till byn och truppen sent inför denna säsong, efter att länge fått vänta på ett kontrakt. Den gamle stormålvakten har ju längre säsongen gått blivit allt mer given som förstemålvakt…Anders är väl egentligen en rätt komplett målvakt, och framförallt en sån som älskar att kliva fram i de tuffa matcherna, vilket han gjorde igår mot Sandviken, då byn tog sig hela vägen till final.så här har Edsbyn ett fint vapen, även om det blev väldigt många mål i baken denna semifinalserie mot SAIK. Men i den femte matchen, så var Svensson väldigt svår att överlista igen!: Bakom Svensson så har Edsbyn en numer rutineradatt tillgå. Erik är lite som Aihonen, en målvakt som står väldigt rätt i målet utan att behöva göra de där spektakulära räddningarna, som många andra gör. Nej, hans placeringsförmåga och spelsinne är väldigt bra, så här har Edsbyn helt klart en riktigt vass reserv att sätta in om så behövs?En final detta som man bara kunnat drömma om. Folk går nu omkring och säger på arbetsplatserna, att "det här blir den roligaste veckan någonsin"… jag undrar jag? Tror i glädjens stund ändå att många har väldigt mycket ångest, för hur det än är, så vill ingen förlora en sån här match mellan ärkerivalerna Bollnäs och Edsbyn... eller vad tror ni?Sen är sport alltid sport, och förlorar man så får man finna sig i det, även om det säkert kommer att ta väldigt lång tid att acceptera för de som tar silvret på lördag., att inte ta ut något och istället hoppas laget gör sin bästa prestation för året nu på lördag. Det finns så otroligt många vinnarkallar i Bollnäs, så det kommer inte att släppas en millimeter nu i skärpa i finalen, det är jag övertygad om.Även Edsbyn har ett antal vinnarskallar, så en härlig match i matchen där att se fram emot. Mer om vilka spelare kommer under veckan.Där stänger vi ner för idag… och så återkommer jag i morgon kväll med backsidan hos de bägge finallagen.Nu blir det hockey och slutspel med Brynäs ikväll, och det känns skönt det så man får lugna nerverna lite under veckan. Bra att tänka på lite annat framöver... så laddar vi sen på inför avgörandet mer i slutet på veckan.