Inför: Hammarby IF - Bollnäs GIF

där vi kör från 13 till cirka 19 på kvällen innan alla matcher är spelade.

Här kommer mina tips

TB Västerås – Villa 4-6 2.

Hammarby – Bollnäs 5-5 X.

Vetlanda – Edsbyn 6-5 1.

Sirius – Gripen 7-5 1.

Tellus – Vänersborg 2-6 2.

Sandviken – Kalix 9-3 1.

Broberg – Västerås SK 5-5 X.



Där har ni mina resultat… nu får ni ha en bra fortsättning på helgen, och så hörs vi med en matchrapport i morgon eftermiddag/kväll.



På den övre halvan så hittar vi Villa Lidköping i topp, och om inget spektakulärt händer med Villas form i negativ bemärkelse, så bör laget ha en bra chans att vinna grundserien 2016/17. Blir rätt välförtjänt isåfall,Bakom Villa så är det tuffare mellan Hälsingelagen, Edsbyn , Bollnäs och sen länslaget Sandviken s AIK. Edsbyn har haft den bättre formen av de tre sen efter jul, men man kan ändå inte räkna bort vare sig Bollnäs eller SAIK om topp två, speciellt inte sen Bollnäs vann den ack så viktiga matchen igår fredag mot VSK.Om vi kikar på Bollnäs formkurva så har den varit rätt jämn och på en hög nivå fram till Annandagen, då vi förlorade mot Edsbyn i en också där jämn tillställning. Toppformen var i december månad, där Bollnäs radade upp både poäng och bra matcher under en lång tid.Men sen kom dippen… och framförallt så har detsom har varit lagets akilleshäl. Som jag ser det utifrån, så har man helt enkelt blivit lite för försiktiga i ledning, och det har tyvärr straffat sig. Men, så då allt i fredags ställdes på sin spets, i den oerhört betydelsefulla matchen mot VSK, ja då hände något sen laget pratat ihop sig och bestämt sigAlla som var på plats eller såg matchen, fick se ettoch även om det var väldigt jämnt, så vann till sist Bollnäs mycket rättvist, då man till sist lyckades överlista suveräneTycker det känns bra att ledare/spelare går ihop och försöker rätta till detaljer i spelet, för det är. Djupledsspelet och framförallt variationen i andra halvlek, där man ibland lyfte över VSK:s försvar, är något som Bollnäs verkligen mår bra av… då blev vi svåra att läsa, vilket sätter huvudbry hos våra motståndare.Har man spelare somsom kan plocka ner bollar, och enoch ensom kan lyfta fram passen, ja då vore man ju inte smart om man inte utnyttjade det lite oftare. Nu skall sägas att vi har gjort det med lyft under hela säsongen, men att det spelar större roll om det kommer mer oannonserat som mot VSK.Kul detta… bara att hoppas nu att vi kan fortsätta på den inslagna vägen att fortsätta våga köra, då kan vi förhoppningsvis se fram emot ett Bollnås som hittar formen på allvar till slutspelet? Men en match i taget… och nu är det alltsåsom gäller, och alla som följt söderlaget under säsongen, vet att man är svåra hemma, och man vet också att Bajen flera gånger den här vintern har vänt matcher på övertid.tidigare, då Bajen i underläge på Åsen i en märklig snömatch, kvitterade ett par gånger och fick med sig en poäng. Bollnäs har även genom åren haft väldigt svårt mot Hammarby - som av någon anledning passar oss väldigt illa? Men trender är till för att brytas, och nu hoppas vi att det sker även på svårflörtade Zinkensdamm i morgon?kanske kommer de med och hjälper fram laget… men oavsett, så handlar mycket nu om attmed allt vad det innebär? Mit tips är att fortsätta spela som man gjorde efter paus mot VSK, då man inte vände hem så ofta, och där alla jobbade hem och slet som ett sammansvetsat lag… ochoch med fart och fint spel efter isen ibland!Låter lätt, men då man alltid har en motståndare som också vill styra och ställa, så gäller det att ta tag i taktpinnen på isen.att man jobbar ihop och att fler tar ansvar, då kommer framgångarna med.var nöjd och strålande glad efter senast i media, och det skall han vara efter en mycket bra laginsats, där Bollnäs också trots övertag och fler chanser än VSK, ändå hade en del marginaler med sig. Tänker på lägena grönvitt hade vid ställningen 0-0, hade VSK gjort det första målet, så vet man inte hur det hade slutat?Kollar vi på, ja då har man plus mot nästan alla så här långt utom SAIK, där man föll hemma med 1-4. (då räknar jag målskillnad också ) Mot övriga lag där man mött de flesta två gånger nu, så ligger man på plus, och även någon på lika som t.ex. då VBK och Hammarby. Kul statistik det, även om allt nollas då vi kliver in i slutspelet…för att sen orka med de tre sista omgångarna före kvartsfinalerna.6 poäng upp har vi idag, ochvilket det ännu inte är. Bollnäs behöver nog två till tre poäng till för att greja detta… så inte det lättaste ändå, innan vi avrundar medhemma i den sista grundspelsomgången. Har för mig att det var den 17 februari det?SAIK skuggar oss två poäng efter, och då de har Kalix hemma i morgon så lär de väl fixa en ny tvåa efter plumpen senast mot Vänersborg, där man föll lite för stort enligt mig. Att förlora där är okej, men inte med 5-10., och det finns ändå chanser för dessa att komma ikapp, även om det är en bit upp… såochmåste ta någon seger till för att vara helt säker på extra hemmamatch i kvarten.Om det går riktigt bra, ja då kan dessa två lag även vara med och slåss om topp två, men då krävs förmodligen att man i stort sett går rent på slutet, vilket blir tufft med tanke på spelschemat. Men det är ofta så,kan både Bollnäs och SAIK lyfta sig och ha chans mot alla lag, så osvuret är bäst.så är de också med på 26 pinnar, och vid seger i morgon så är man ändå bara fyra poäng efter Bollnäs, så mycket att spela om på Zinken alltså.Vi har fler intressanta möten i morgon, därLängre ner så möts… och frågan är om Sirius kan haka på VBK för att slippa kvalspel?som också förmodligen har sista chansen att gå mot slutspel, och då krävs seger mot byn i morgon. Samma där, kan man vinna och någon framför tappar poäng, vilket är troligt,) så får man ändå en morot inför slutspurten.Detsamma gäller, som måste jobba vidare för att gå förbi VBK, så mycket intressanta matcher kan det bli., ochman gör fler jämna matcher mot de bättre lagen, och det tror jag är oerhört viktigt för dem inför kvalet senare. Dock svår match mot Sandviken i morrn.Hammarby har även de börjat hitta tillbaka lite i ett eget spel, och truppen håller på pappret ändå rätt hög klass, med landslagspelarnaSå räkna med att Bajen blir svåra i ett kommande slutspel… ett slutspel som förmodligen kommer bli den jämnaste på många, många år… om jag får tippa. Därför så tror jagVi avrundar denna lilla rapport med ett tips inför morgondagen, där ni har speltider i min senaste rapport…Tellus möter t.ex. Vänersborg hemma en timme efter Hammarby och Bollnäs. Förmodligen på Zinken då?Här kommer tipset… och sov inte över nu, vi drar igång redan 13.15 alltså, och då hoppas jag grabbarna är redo för en ny fin insats!