Inför:IK Sirius - Bollnäs GIF

Hallå där bandyvänner!

Andreas Westh, Per Hellmyrs , Daniel Berlin och Patrik Nilsson!

Sirius borta på fredag

Jernvallen och SAIK på söndag -

Vetlanda BK hemma nästa fredag,

1. Villa 38 p. 2. Edsbyn 35 p. 3. SAIK 32 p. 4. Bollnäs 32 p.

5. Västerås SK 28 p

6. Hammarby 28 p. 7. Vänersborg 27 p. 8. Broberg 26 p

9. Vetlanda 20 p. 10. Sirius 19 p

11. TB Västerås 18 p. 12. Gripen 9 p. 13. Tellus 6 p. 14. Kalix 4 p.

TB Västerås

Per Hellmyrs

Daniel Berlin

Andreas Westh

Patrik Nilsson

2011/12 Sirius – Bollnäs 4-5

2012/13 Sirius – Bollnäs 6-3

2013/14 Sirius – Bollnäs 1-7

2014/15 Sirius – Bollnäs 4-6

2015/16 Sirius – Bollnäs 2-5

Markus Kumpuoja

Skytteligan: Mål Assist

Joonas Peuhkuri 6+3

Jakob Jenefeldt 5+4 och Johan Jansson

Hydlig, 6+1

Andreas Westh 6+4 och Samuli Helavuori 4+5.

Toppar skytteligan gör David Karlsson 53, Christoffer Edlund 44 och Erik Pettersson 44 mål. Blir till för Nilsson (39 mål ) att fortsätta jaga den topptrion.

Poängligan leds av Daniel Andersson på 60 poäng, följt av David Karlsson 58, Sergej Lomanov Junior 48 och Johan Löfstedt 46. Per Hellmyrs och Daniel Berlin en liten bit ner på 32 respektive 30 poäng. Markus Kumpuoja bäst i Sirius på 30 poäng.

Kikar vi på assistligan så ser det ut så här:

Assistligan 2016/17



2. Daniel Andersson Villa 26 ass.

3. Per Hellmyrs Bollnäs &

5. Johan Löfstedt VBK 24 ass.

6. Alan Dzhusoev SAIK 23 ass.

7. Daniel Berlin Bollnäs 22 ass.

1. Jesper Eriksson Villa 34 ass.2. Daniel Andersson Villa 26 ass.3. Per Hellmyrs Bollnäs & Pontus Blomberg VBK 25 ass.5. Johan Löfstedt VBK 24 ass.6. Alan Dzhusoev SAIK 23 ass.7. Daniel Berlin Bollnäs 22 ass.

Siriusspelaren Lars Fall

Marcus Ståhl

Publikligan 2016/17

1. Villa: 3159

2. Hammarby: 2326

3. Vänersborg: 2120

4. Bollnäs 1660:

9

Sirius 1062

Fair Play:

Viktig fredagskamp

Markus Kumpuoja,

Temu Määtä

Joonas Peuhkuri

Jakob Jenefeldt

Bollnäs då?

Ville Aaltonen och Sanuli Helavuori

Per Hellmyrs

Ståhl och Helavuori

Christian Mickelsson och en lika laddad Patrik

Nilsson

Oskar Olsson och Tobias Björklund

Skulle också vara kul att se en till junioravbytare jämte Casper Ekström

Passa på nu att gå ut och skaffa er lite D-vitaminer i solen, så hörs vi med en matchrapport på fredag sent eller lördag?

Nu kör vi mot slutspel!

Vi säger också väl spelat, som knep bronset med sitt Finland, och samtidigt hjälpte svenskarna lite, då man gav Ryssarna en rejäl fight i semifinalen. Känns faktiskt som Finland har något riktigt bra på gång inför framtiden! Vår gamle starke mittspelare,var en av lagets bästa under turneringen!Nu kikar vi ut genom fönstret… vad ser vi där? Jo, vi ser solen som lyser och ett härligt bandyväder, där vi snart går in i slutspelet säsongen 2016/17. Verkar som det blir fint hela veckan med cirka 5-10 grader kallt,Gott så, nu kollar vi in Bollnäs tre kvarvarande matcher innan slutspelet… och det är IK, (ber om ursäkt där att jag trodde man spelade i morgon onsdag) sen blir detinnan vi rundar av medTre viktiga matcher, där tabellen idag ser ut som följer här nedan:------------. ------------. ------Där har ni lite fakta om tabellen… och där ser vi att Bollnäs just nu har fyra poäng upp… så för att hålla undan för femman VSK och sexan Hammarby, så krävs minst 3 poäng i slutspurten, för att gå iland med det!?Inte helt lätt ändå, då vi möter lag som har en hel del att spela för… SAIK som säkert vill komma före oss i tabellen,för att. Kampen där går mot, som just nu alltså skuggar två poäng efter Vetlanda, som innehar den nionde platsen i tabellen.Men vi får hoppas att grabbarna nu är utvilade, vilket fallet borde vara då vi lirar först på fredag? Tyckersåg oerhört stark ut i VM finalen, ochså var det han som stod för mycket konstruktivt i både uppbyggnadsspelet, där han satte sina medspelare i bra lägen, men också framåt, där han hela tiden utmanade och ville på mål!syntes kanske inte lika mycket, men ett enormt jobb försvarsmässigt som vanligt i blågult… och sånt måste krediteras om man skall vinna VM guld!visade fortsatt klass på liberon, och man kan bara beundras av hur Westh höjer sig då det verkligen gäller!såg också väldigt sugen ut att lira i blågult igen, och även om målskörden inte kanske blev den allra största, så fick vi se en pigg Patrik som hela tiden utmanade och verkligen ville göra mål... och sånt blir man bara glad av!De här fyra kommer naturligtvis att betyda mycket för oss framöver… och jag är inte orolig alls på den fronten -nu kan höja sig och bidra med pigga hjärnor och ben. Skall Bollnäs nå långt i detta slutspel? Ja då måste alla upp i nivå och verkligen vara hungriga.… vi har också många äldre spelare, och kan alla bara nu dra åt samma håll och få den rätta slutspelskänslan, så tror jag Bollnäs kan överraska!?Men först… och jag tänkte här ge er resultaten från lagens senaste fem möten nere på Studenternas, från säsongen 2011/12 och tills idag.Lagens möten i Bollnäs har denna period slutat med segrar för Giffarna - så en klar plusstatistik för Bollnäs med 10-0-1 i matcher, de senaste elva inbördes drabbningarna.Jag tror ändå att det kommer bli oerhört tight på fredag… Sirius har ett riktigt bra lag på gång, där den finske anfallaren,är något att se upp med för Giffarna. Markus har så här långt gjort 21 mål och 9 assist,Vi kan köra lite poäng och skytteliga samt assistliga, då vi ändå är igång.Sirius toppar bakom ärI Bollnäs så hittar viNär det gäller just assist, så hargjort hela 19 st. Och i Bollnäs så har14 assist. (mest på hörna)Kul att se att vi har tre vassa framspelare i både spel och på hörnor. Berlin och Myran gör ju dessutom väldigt många assist i spelet, vilket är oerhört viktigt.helt okej den här säsongen, även om man säkert hade hoppats på närmare 2000 i snitt nu, då man värvat in ytterligare en storstjärna. Men det kanske kommer?När det gäller sjysta tag såjust nu, byn har bara dragit på sig 290 minuter på botbänken så här långt., ochutvisningsminuter.Där hade ni lite statistik att fundera på.Kollar vi på själva matchen på fredag, så har både de orangeblå och de blåsvartrandiga väldigt mycket att spela om.på Studenternas, där man innan VM uppehållet besegradeFöre det så lirade man hemma och vann motBra hemma Uppsalalaget, som… två stora nederlag nyligen mot både Villa och Vänersborg, emellan vinsterna hemma mot Kalix och Gripen. Men det är väl inget att säga om egentligen… svåra matcher där Sirius t.ex. var med mycket länge spelmässigt mot Vänersborg, men hade lite oflyt.Spelare att se upp med för Bollnäs är just målskyttensom verkligen hade krutet torrt i VM! Även storebror till tvillingarna i byn,är en irrationell och svårstoppad lirare. Sen gillar jag farten på finske, en lirare som jag verkligen tror kan växa i dagens elitserie.är en till som har en bra passningsklubba och en bra blick, så med dessa fyra samt ett gediget lag bakom,om man vill få något med sig från ”Studan” denna gång. Sirius har skrällt tidigare under säsongen, och om jag minns rätt,Ja kikar vi på Bollnäs så tycker jag att grabbarna gjorde ett mycket bra VM, och då menar jag alla fem. När det gäller de finska lirarna,, så tycker jag framförallt Villes form verkar kraftig på gång!Var i VM lite så där lagom småful och tuff som vi vill se nummer 22, och även ett bra driv framåt de gånger han gick för det, i en annars mer defensiv roll i blåvitt.att möta för alla lag. Skulle gärna se en rokad med Pärtan upp som offensiv mittspelare, ochtillbaka på halven… känns som att Myran verkligen gillade att spela halv igen under VM!Men det där är ju Forslunds val... men då bådekanske inte ha kommit upp riktigt på ett tag, så kanske man kunde gå runt lite med dessa som mitt alternativt halvor? Ståhl skulle säkert funka bra som mittavbytare offensivt också, medFramåt så hoppas vi nu på en nyladdad- två spelare som hittills alltså tillsammans! Var länge sen man kunde skriva de siffrorna bland anfallare i Bollnäs!har alternerat ett tag på den sista platsen… och jag tror man får fortsätta med det -… det finns väl någon Forslund? Kan vara väldigt viktigt att ge någon där under en morot att få vara med och känna på atmosfären i Elitserien Nu då jag skrivit klart min tredje bok under VM uppehållet,, så hoppas jag kunna vare lite mer aktiv under slutspelet och köra lite fler texter både före och efter matcherna. Men vi får se... känns åtminstone som man själv också fått ladda om batterierna under VM!Hoppas nu på en bra och sjyst match på fredag, där vi ändå kan visa att vi borde vara något mål bättre än Sirius?Mitt tips får bli 6-4 till oss, och därmed så rundar jag av denna tidiga inför rapport… med att önska er alla en härligt skön och bra vecka!