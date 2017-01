Inför Kalix Bandy - Bollnäs GIF

Hallå där bandylovers!

Vi hoppas på en bra match nu… och hela morgondagens omgång ser ut så här, kör ett lite tips med. Blir fem matcher… alla börjar 19.00 enligt elitrapport.



Villa Lidköping – Västerås SK 5-6 2.

TB Västerås –

IFK Vänersborg – IK Sirius 7-4 1.

Nu hoppas jag ni får en bra vecka och så hörs vi väl sent i morgon kväll/natt, med en matchrapport (Om jag hinner? Annars torsdag)

Kan också komma lite lätt regnblandad snö på kvällen.. men inga stora mängder - så ställer inte blåsten till det så bör det åtminstone bli hyfsade förhållanden. Minns nyligen en match fördär uppe då regnet fullkomligt vräkte ner… var mer vattenpolo då än spel med krokig klubba.Men… detta är ingen väderprognos, så nu tar vi och kollar på det sportsliga inför morgondagen. Vi kan väl börja med att berätta att alldeles för en kort stund sen (då jag började skriva denna rapport), så besegradehemma med 5-2, så därmed så är byn nu förbi Bollnäs med en poäng i tabellen. De rödblå 29, och Bollnäs med en match mindre 28 poäng, samma somTvå pinnar före ligger ettan Villa, och de tar i morgon emot VSK hemma... så spännande kamp toppstriden även där alltså.lirade också ikväll... och de besegrade Gripen borta med 6-3.Vi kan väl spekulera i attförmodligen vinner den uppskjutna matchen mot Kalix, då är laget senare med lika spelade matcher, fyra poäng efter Bollnäs. Nästa fredag, så möts justochpå Sävstaås. Kan bli en väldigt intressant duell det i topp fyra striden.Men en match i taget… och nu får vi hoppas att spelarna hos vårt orangeblå lag verkligen gillar läget, trots att förhållandena kanske inte blir de bästa… man är storfavoriter i morgon mot jumboni tabellen, och allt annat än två poäng vore en klar miss. Nu krävs det ändå rätt inställning, man vinner idag inga matcher på förhand, och Bollnäs har fått jobba hårt tidigare där uppe i Norr… så bäst att vara ödmjuk även inför denna uppgift.Hoppas alla är friska och krya nu, det behövs förmodligen… och igår så blev det även klartlånas ut tillför resten av säsongen. Spontant så förstår jag Jesper… det blir väldigt lite speltid i Bollnäs, och för hans utveckling så är nog detta det bästa. Däremot så gillar jag inte att våra ungdomar sen många år tillbaka, lämnar föreningen och söker sig ut i landet… och då vi idag har en väldigt hög medelålder i A-truppen, så känns det än mer oroande inför framtiden.De gånger Jesper fick speltid, så gjorde han det med bravur… och det var tur att vi hadedå han klev in på backen och stod för flera fina prestationer!Vi önskari farsans klubb Ljusdal… och jag hoppas verkligen att han återvänder inför nästa säsong och fullgör sitt kontrakt, som räcker över 2017/18. Vi behöver verkligen några ungdomar nu som kan växa och ta nästa steg i seniorsammanhang.Återstår nu att se då vilken ny spelare från juniorleden som kan bli aktuell? Finns några talanger att välja på, så vi får hålla koll där framöver.Vi lämnar det nu och går tillbaka till matchen senast mot Gripen… då Bollnäs började bra med fin fart och en del kombinationer som gladde… men sen kom spelet av sig och man föll som jag ser det mer in i Gripens lite sämre tempo, och då var vi riktigt svaga en längre period.Känslan är att variationen senast saknades, och då menar jag att vi spelade för mycket i sidled, och det var även väldigt några lyft framåt… vilket hade sin förklaring att anfallen tog för lång tid, och Gripen hann därför hem med hela laget… och då är det inte lätt att komma igenom ett säckförsvar.Så bättre tempo och variation med mer spel i djupled med snabbar omställningar, då luckrar man upp kompakta lag som Gripen på ett annat sätt. Lätt att säga, men svårare att utföra i praktiken om inte alla är med.Positivt senast var förutom den sista kvarten, då vi var ruggigt effektiva, hörnorna, där Bollnäs satte 4 av 8 försök! Kul det, och 23 hörnmål så här långt är lika med bäst i serien! Viktigt det mot lag som backar hem och ofta bara kör på omställningar.börjar komma igång allt mer, och nu i en liten mer offensiv roll också, så det blir fortsatt intressant att följa.då i den mer defensiva, och jag tycker det är rätt då Pärtan spelat in sig i den rollen då Ville var skadad. Dessutom så är Aaltonen en tuff spelare att möta för försvaren.Såg attlåg på 23 assist så här långt… och, ja och då tycker vi fans att det ändå finns mer att klämma ur där! Inte illa det, men helt klart så har nummer 4 och 11 väldigt svåra uppgifter i spelet, då man ständigt är bevakade av flera gubbar där man få ta en hel del stryk med slag, hakningar och annat… så över 40 assist och sen tror jag det är 13-15 mål tillsammans på bägge dessa också, så förstår vi hur viktiga de är för laget.Vi får väl ge dessa två en stor del av äran för att bådeöser in mål för Giffarna… Nilsson snart 40 nu och Mickel är på väg mot 25. Den fyran av lirare är såklart nyckeln till att Bollnäs har 28 poäng idag, samt att vårtmedär väldigt samspelt och homogena tillsammans!Vinner Bollnäs i morgon, ja då har vi fått ett gyllene läge att klara topp fyra placeringen denna vinter... men många matcher återstår, så vi får inte gå händelserna i förväg.Vad har hänt med norrklubben som ofta ändå hållit till en liten bit högre upp i tabellen tidigare år? Ja, man bytte tränare, sen tappade man några väldigt rutinerade spelare… och samtidigt så har de andra lagen blivit ett snäpp bättre där nere i tabellen. I dagsläget så ser det väldigt tungt ut för Norrbottningarna, som medså här långt, ligger sist och harpå säker mark.ja det låter tufft det för de röda. Med all säkerhet är det för långt upp till Uppsalalaget ovan strecket... där Norrbottningarna nu istället måste hitta ett bättre spel fram till kvalet, om man senare där skall rå på lag som t.ex. Ljusdal.målvakt tidigare SAIK… ja där har ni lagets mest tongivande spelare som får bära ett stort ansvar. Man stoltserar också med fyra ryska spelare, dock inga kanoner direkt, utan mer unga lovande.Ny tränare är ryssensom tog över efter. Truppen ser också lite tunn ut… men kanske har man juniorer att tillgå underifrån?Där har ni lite kort om morgondagen… Giffarna brukar åka upp till norr dan före och sova över i Umeå eller Skellefteå… vilket kan vara klokt även denna gång, med tanke på väder, vila med mera.Där har ni mina tips... där jag tror vi får se minst tre rätt jämna kamper.