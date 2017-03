Inför Kvartsfinal 4. Hammarby Bandy - Bollnäs GIF

Hej där!

Spelmässigt så har vi fått se tre matcher hittills som påminner mycket om varandra, men där lagen rent taktiskt har bytt lite kostym med varandra.I den första kampen så var detoch skapade det mesta, medans söderlaget gick mer på omställningar och var effektiva, vilket också ledde till bortaseger med 3-2 på Åsen.I lördags så var rollerna lite mer tvärtom, däroch där Bollnäs spelade smart och satte det mesta framåt… eller Nilsson satte det mesta.som är den som i stort sett svarat för det mesta till Bollnäs offensivt under dessa tre drabbningar.Nilsson har redan skyfflat in 6 mål så här långt, och hans radarpartnerhar två mål på sitt konto. Bakom dessa två herrar så ser det lite glesare ut med målskyttet, och här måste nog fler bidra om Bollnäs skall ha chans att både gå vidare? Och om man gör det - även i en semifinal där många måste kliva fram och våga mer. 5-2 blev det i Stockholm, och det var efter en imponerande försvarsmatch av Bollnäs samt ett effektivt målskytte.I den tredje matchen för ett par dagar sen, så var det oerhört jämnt… och faktiskt fördel Hammarby i den mesta av statistiken, som hörnor, skott på mål, frislag och sånt. Däremot så drog ändå Giffarna det längsta strået, och detförsvar för. Hade kunnat sluta hur som helst där,Nu funkar inte detta varje gång… och känslan är nu att Hammarby kommer att gå på än hårdare och chansa lite. Man har bara en möjlighet kvar, så jag tror det eventuellt kan öppna upp denna matchserie något och ge oss en målrikare match i morgon?För Bollnäs del så gäller det nog att först och främst spela lite grisbandy med mycket boll i laget… sen att man vågar ställa om mycket snabbare framöver, för där finns mycket att förbättra även för oss.I matcherna så är det "oftast" Bajen som kör då man får omställningslägen (såg vi senast flera gånger) att kontra.är en av de som verkligen går för det, och där får vi åter se upp och vara vaksamma. Tror vi själva behöver få upp fler såna chanser vi med... ungefär som då Nilsson kör och frispelar Mickelsson senast. Där gick det undan, och fler såna situationer tror jag kan leda till mer enkla mål i den här typen av avgörande match.… ochsenast, dåhade flera chanser på vänsterhörna med sina hockeyskott, men där ruset hann ut och störde oerhört bra! Plus för det, och jämnt var det också senast, där bägge lagen gjorde varsitt hörnmål, men där Bollnäs även drog in ett frislag!Riktig kanon det av Nilsson, som numer också helt rätt står som försteskytt på högerhörnorna. Bra där! Så fasta situationer kan inte oväntat avgöra väldigt mycket i morgon kväll.På skadefronten så har liberonvilat sen han utgick i lördags för söderlaget… medansännu inte varit med i slutspelet. I övrigt så verkar alla vara tillgängliga, om nu något inte hänt de senaste två dagarna? Vi får hoppas att alla kan vara med nu framöver?Villa Lidköping har redan vunnit tre raka, så vem som än vinner av Bollnäs och Hammarby, så får man vara oerhört starka om man skall rå på ett Villa som kommer mycket utvilad till semifinalserien.Vi såg lite av detta ifjol, då Bollnäs fick kriga mot byn i fem matcher, och där Villa var i samma läge som nu. Just den biten verkade sen väldigt avgörande, då Villa blev allt piggare och Bollnäs allt segare i kropp och skallar., efter segrar igår… men det var hårda kamper, så åtminstone rätt öppet då både VSK och Broberg nu har hemma. Skall vi få topp 4 lagen till semi? Eller kan någon av de andra vända? Ja där har ni lite att tänka på inför våra fjärde kvartar, som alltså alla spelas i morgon torsdag.Ja mycket mer finns inte att säga egentligen… vi har chansen nu, och visst skulle det vara skoj om vi fixar det redan i morgon? Men jag har tippat fem matcher på flera håll här, så jag får stå fast vid det och hoppas att jag har fel. Blir det fem, så är det 50/50 även där.Hoppas får vi också nu på attframåt för Bollnäs - det känns som att ytor bör finnas för både mittfältare och halvor, då vi har två så pass bra anfallare som behöver ständig bevakning.Gäller bara att våga at kliva fram och att, då Hammarby är svåra att dribbla igenom med sitt starka försvar. Men ofta hyfsade lägen från 15-30 meter, så fler kan våga trycka till där som Nilsson ofta gör, och sen gå på returer. Vi har vassa skyttar ihan med. Var det inte ribban där från 30 meter i slutet på match ett? Får vi upp Spinnars så har han också ett giftigt skott., sånt skulle verkligen sätta griller i huvudet på Bajen. Både 18 och 2 är bra på grillorna...provade ju senast, så varför inte?... det gillas ej av söderlaget.