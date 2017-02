Inför: Sandvikens AIK - Bollnäs GIF

Hej på er alla bandyvänner!

Edsbyn möter ju som de flesta vet Villa hemma i morgon

Villa 40 poäng, Edsbyn 37, SAIK, 34 och Bollnäs 34… VSK på femteplats fyra poäng efter trean och fyran.

Ha det gott alla!

Ja vi fick se Bollnäs ta en mycket viktig seger igår, då man efter en riktig krigarinsats vände på Studenternas mot IK Sirius dåoch sen prickade in målet som till sist betydde två poäng.Han har verkligen gjort en strålande säsong Patrik - som förutom 41 mål nu också står för en hel del assist! Det är aldrig för sent att utvecklas som bandyspelare, det har vår nummer 19 bevisat för alla denna vinter.ochsom siste utpost. Ibland glömmer vi hur otroligt viktigt det är med en stark backlinje som håller siffrorna nere bakåt. Bollnäs som denna säsong! Det är t.ex.13 bättre än Edsbyn som är tvåa, och 14 mot serieledande Villa!Tycker vi ger försvaret en extra applåd för det idag! Visst är det härligt nu? Jag menar solen som börjar värma och man känner verkligen att slutspelet och den underbara tid som som är på ingång för oss bandyfrälsta!Ja för mig går i alla fall inget upp mot detta… Edsbyn brukar ofta reta oss förut för tussilago på Åsen i slutet på februari, början på mars. Men nuförtiden så är vi ”ofta” med då det skall göras upp om topp 4 - och det skall vi Bollnäsfans vara oerhört stolta över. Vi har ingen hall, vi har kanske inte den bästa ekonomin - men vi har en otroligt stark tradition, och människor som älskar vårt orangeblå lag säsong efter säsong… och det verkar vi komma rätt långt med.Nu vankas match i morgon söndag på Jernvallen i Sandviken . Vi får se vilket lag vi ställer upp med? Men jag skulle blispelar efter huvudskada tidigare i veckan? Beror ju på lite då hur känslan är för vår vasse anfallare?Sandviken har också lite problem, då enormt viktige mittstrategenvilade igår efter en skada som han ådrog sig mot Broberg tidigare under säsongen. Alan har visserligen spelat sen dess,Men han fick tydligen problem igen, och nu säger man att det inte får bli några mer smällar om mittfältaren skall spela vidare framöver?Tungt för SAIK där, bara hoppas att han kommer tillbaka och kan lira när det nu skall avgöras? Detsamma gäller vår egen mittkanon,… rätt lika faktiskt de här två i spelstil om jag får tycka. Stora, starka och vågar ofta ta de tuffa vägarna in mot mål!Berlins skada får vi nog snart en uppdatering på, då svullnaden släppt helt och man kan göra en noggrannare undersökning. Bara hoppasMer då? Jo SAIK:s… han var ju skadad tidigt på säsongen, men har nu kommit tillbaka storstilat. Under VM så var han en av de klart bästa anfallarna, och här får Bollnäs verkligen ha koll i morgon.Man har ju ocksåsom jag håller väldigt högt… en underbar spelartyp som dessutomVilka straffar/hörnor/frislag vi fått se både under VM och serien… Pang rätt upp i taket utan någon som helst tvekan!Faktiskt en personlig favorit även fast han spelar i SAIK…var också tillbaka senast efter skada, och det är oerhört viktigt för Stålmännen, som denna säsong inte har samma bredd på målvaktssidan.så gäller nu att kollektivet står för mycket… visst Nilsson måste göra mål, ochfår nu ett allt större ansvar då Berlin är skadad… men om alla nu kan höja sig fram emot slutspelet, ja då finns ändå chansen att gå en bit. Hellmyrs förresten, han brukar gilla att ta just det där ansvaret!… idag med skadorna så är det nu mer 50 mot 50 om vi får möta VSK? De grönvita har ju någon skadad de med, och jag vet inte om toppanfallaren,har ådragit sig någon svårare skada? Han spelade då inte sist. Hoppas inte, vi vill ha de bästa med då slutspelet drar igång om snart bara knappt två veckor.Så blir det spel ute så känns det lite fördel ändå för oss… men vi minns ändå att vi förlorade hemma på Åsen mot SAIK i inledningen på serien, så inga stora skillnader.SAIK är såklart favoriter, men matchen gäller mycket nu och det kan ändå komma in lite nerver? Den som vinner denna match (om någon nu gör det?), har faktiskt en liten chans på topp två med.… så helt klart allt att vinna i morgon för den som plockar två pinnar på anrika Jernvallen.Dessa lag gör upp om topp ett till fem. Byn har ju också en minimal chans att bli etta, men då måste man vinna både mot Villa och Vänersborg, samtidigt som Villa också tar stryk mot Tellus borta på Ekvallen i den sista omgången?Nja, tror inte det, men helt klart ändå något att sikta på för byn som är årets uppstickare alla kategorier.och jag kan bara avrunda med att önska grabbarna lycka till nu i morgon! Tror ändå vi kan störa en del. Men jag fegar faktiskt ur och avstår tips… känns väldigt öppet och jag vill inte heller tippa emot nu, är för osäker för det.(Ber om ursäkt för att det kommer in lite frågetecken på fel ställe i texten här och där... nåt fel på tanbgentbordet - får kolla upp det.)Nu skall jag gå ut och få på mig lite sol innan kvällen… så gör det ni med så kommer en matchrapport sent i morgon kväll eller på måndag.