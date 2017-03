Inför Semifinal 2. Bollnäs GIF - Villa Lidköping

God torsdagseftermiddag på er alla bandylovers!

Ja man har knappt hunnit hämtat sig efter gårdagens thriller iBlev en för oss Bollnäsfans, fantastisk match med ett segermål som bara en riktig skyttekung kan göra.… vilken lirare och jag skrev redan inför slutspelet, att Patrik just nu är Sverige s vassaste anfallare.Jag står fast vid de orden, och igår så producerade han både sitt sjunde och åttonde mål i kvart och semi…Men det var mycket som var positivt, inte minst att hela laget nu höjde sig ett eller ett par snäpp till… och sånt är en styrka och något som vi fans väntat på under hela säsongen. Redan i kvarten mot Hammarby så hände något. Känslan var att då man vann på Zinken i match två och kvitterade matchserien… ja då infann sig en stabilitet som vi anat men som laget inte riktigt nått upp till, mer än i kanske en handfull matcher under säsongen.Försvaret var tightare, och Nilsson fortsatte att leverera framåt… och alla pusselbitar verkade finnas där igen! Trots att vi verkligen inte dominerade mot Bajen, så var laget taktiskt väldigt slipade… och det gav resultat med två nya bortavinster,Igår kom en till seger… och som Bollnäsfans så njuter man såklart extra mycket så det är Villa som står på den andra sidan. Och då menar jag inget illa, tvärtom, Villa har varit det vassaste laget i grundserien -För att höja sig så… och igår gjorde man det med ackuratess och vilja, där t.ex.med två underbara assist, var en som verkligen klev upp och visade vägen! Den första tillvar skön att skåda, då 14 drog in i mitten och la ut till Oskar som bara kunde åka sig fri och näta! Den andra assisten var lite ovanligare för att vara Helavuori –fram tillon i djupet… där Nilsson sen lät bollen studsa, innan han sen tveklöst bombade in 4-4 i högerläge!Kul att Samuli får vara mer delaktig… och jag tror lag som Villa passar Helavuori, då det blir mer fart i spelet än mot lag som Hammarby, som backar hem mer och inte släpper några ytor bakom sin backlinje.En annan som verkligen gillar att lira mot Villa… det är, som igår klev fram med två viktiga mål. Det första då bollen styrs in centralt framför Thimfors, och där är Oskar först med klubban och i det närmaste styr in 1-1 målet. Det andra var lite lättare då, närMen, Oskar var på rätt sida och låg bra i position, och det har vi inte sett på länge nu. Att göra enkla mål, det äroch där lyckades Olsson igår, vilket var viktigt då Mickelsson inte hade flytet med sig.Ett annat lyft är attdär han slog igenom som bandyspelare, nämligen på högerhalven. Med nummer 4 där, ja då höjer Bollnäs sitt försvar ytterligare en dimension!Man blir helt enkelt otroligt svåra att passera på kanterna, och det var en av mina viktiga punkter inför denna semifinalserie. Kan Bollnäs stänga till där, ja då måste mycket gå igenom mitten, och därbland andra, en spelare som är hård som granit! Många förstår nog inte hur viktig han ochär i det defensiva jobbet… två världsklasspelare som inte kliver undan för något!Jag hoppades på Myran på halven, och jag tror att redan i den fjärde matchen mot Hammarby, så plockade man in Hellmyrs på sin gamla position? Hoppas man nu kör vidare på det?På lördag är det dags igen, då vi spelar match 2 hemma påTror vi då kommer att få se ett mer taktiskt Villa, som kommer att värdera mer och spela lite mer återhållsamt. Man vet att det straffar sig att ösa på mot Bollnäs, och jag gissar därför på en ny tät och denna gång målsnålare match.… tålamod och samma taktik som senast är förmodligen den rätta medicinen. I går så hade Bollnäs 7 hörnor och satte en, medans Villa inte gjorde något mål på sina 6 hörnor. Här har vi en viktig del i denna matchserie… det lag som får några så kallade enkla mål på fasta situationer,Nu gjorde Bollnäs hela 4 spelmål igår… vilket gläder oss fans väldigt mycket, och det har varit något som varit genomgående under hela säsongen. Man gillar verkligen då spelare som Nilsson och Mickelsson plockar ner bollar i luften ur väldigt svåra lägen... vilket är ett oerhört giftigt vapen i offensiven.… vilken backlinje vi har nu, där alla jobbar tillsammans, och där man inte bjuder på några ytor alls… vilket också gör det lite enklare för målvakten. Villa kom dock igenom ett par gånger, och det var när Daniel A och Esplund i fart körde igenom efter snabbt och fint spel. Blev också mål då.Annars så var det oftastoch självklart så skall det bli oerhört spännande att följa även den matchserien. På lördag spelar dessa lag igen, och vi har då två semifinaler.Ja mer hinner jag inte idag… jobb och annat nu - så nu tar ni med er alla ni känner och masar er upp till Åsen på lördag kväll… hoppas läktaren kan vara fullbesatt minst en halvtimma före den här gången, det är grabbarna i laget verkligen värda.Avstår från att tippa… men tror på en ny rysare och hoppas förstås att vi går segrande ur den striden!?