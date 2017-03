Inför Semifinal 3: Villa Lidköping - Bollnäs GIF

Hej och hoppas ni haft en bra helg där ute i stugorna!?

Nu vann vi ju dessutom. Så klart att det känns lättare då. Men, nu är detta glömt och vi ser fram emot semifinal tre i morgon tisdag… då vi spelar borta iFörutsättningarna är glasklara… vinnerspelar man final påvinnerså får vi en fjärde match påOm vi går tillbaka kort till de två matcher som spelats, så skiljer sig dessa en hel del emot varandra.så var det Villa som ändå började med mest boll och tog ledningen direkt genom, som föresten så här långt varit Lidköpingsklubbens bästa spelare i semifinalerna.spelade dock smart och förivrade sig inte, och det svängde under matchen fram och tillbaka i målprottokollet, innansen klev fram och frälste dei sudden.Match två i lördags hade en annan karaktär… därinledde fartfyllt och skaffade sig en 2-0 ledning. En ledning som man sen mycket behärskat bevakade, även om nåt hörnmål föreller annan chans, kunde gett matchen lite mer nerv?Kollar man på, ja då var det inget snack om saken,var det bättre laget. Nu sparde man sig efter pausen och gick inte på för fullt, vilket jag tycker var klokt, det kommer fler matcher och 3-0 eller fler mål framåt hade inte gjort någon skillnad för framtiden.. Alltså jämnare i första kampen, därhade mycket mer boll, och mer avvaktande i andra, där starten förmodligen fick Villa att gå ner sig lite.Nu är det ny match, och det gamla resultatmässigt har ingen betydelse för hur man spelat tidigare - men däremot så tror jag lagen tar med sig hur matcherna sett ut... och nu är den stora frågan,Fördel så tror jag det gäller att fortsätta att vara täta bakåt, och inte bjuda på några enkla mål, även om det kan vara svårt mot så pass bra lag som målgladai sina bästa stunder. Men man har lyckats bra i de här två matcherna, så jag tror lagen känner varandra rätt bra nu.att dyrka upp Giffarnas försvar, vilket tränarehar som sin huvuduppgift… vi får se om han tillsammans med laget lyckas med det i morgon? Inte helt lätt det heller.Tänker inte gå in på så mycket när det gäller spelarnas roller här… men helt klart är det viktigt att bägge lagen fortsätter att ta vara på de chanser som ges, det blir inte så många per match, ochoch bägge lagen kruatde mest in spelmål i första matchen med - så helt klart har man vuxit där och blivit mer kreativa, specielltdå så här långt.kommer förmodligen heltända nu då man ser chansen att gå hela vägen till final, medansockså måste upp i nivå för att utmana både nu och då eventuellt framöver?Som jag skrev innan semifinalerna, så harmot Edsbyn med sig i bagaget… matcher som både fysiskt men inte minst psykiskt, tar väldigt hårt på spelarna.Nu är man mer utvilade och fokuserade, plus att fler spelare har höjt sig några snäpp, och det har varit avgörande för dessa två vinster.till halven otroligt viktig också - där verkar spelskickligetrivas somJag tänker inte ge några råd tilli det här läget… det får andra göra, men helt klart så måste man hitta tillbaka till grunderna igen, annars så kan det här vara över i morgon, även om jag har svårt att tro på det riktigt…Där så rundar vi för idag… och nu önskar vi Bollnäs tränare och spelare stort lycka till i morgon! Kämpa allt nu... sånt kan finnas med även om det blir en fjärde match på torsdag?Men vi hoppas och tror såklart på laget, speciellt nu då alla verkar ha höjt sig till en ny nivå.Menkommer att vara revanschuget, så vi måste vara med från start.Må bästa lag vinna, och så hörs vi med en matchrapport sent i morgon kväll eller på onsdag?