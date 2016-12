Inför TB Västerås - Bollnäs GIF

Hej bandyvänner!

Ikväll är det Tillberga borta

Rinat Shamsutov

Toumas Mättä

Christian Mickelsson och Patrik Nilsson

Marcus Ståhl

Onsdag 19.00

TB Västerås – Bollnäs GIF 4-5 2.

Edsbyns IF – Västerås SK 4-4 X.

IFK Vänersborg – Kalix Bandy 9-2 1.

IK Tellus – Broberg Söderhamn 2-5 2.

Vetlanda BK – Hammarby IF 6-5 1.

Sandvikens AIK – IK Sirius 7-4 1.

Villa Lidköping – Gripen Trollhättan 8-3 1.

Fredag 19.00

Västerås – Tellus

Sirius – TB Västerås

Hammarby – Edsbyn

Sandviken – Villa

Bollnäs – Vänersborg

Broberg – Vetlanda

Gripen – Kalix



Hörs!

som står på programmet… och detta är en lurig match för ett orangeblått lag som just nu befinner sig i en lite sämre period. Både mot Tellus borta och senast i derbyt mot byn, så har laget inte nått upp i närheten av den kapacitet man borde mäkta med.Någonstans så måste nog laget tillbaka till grunderna nu, äga boll och ha det tålamod som krävs, för ikväll kommer man inte få något gratis, det såg vi om inte annat senast lagen möttes på Sävstaås. TB är dessutom väldigt svårspelade och i ljusa stunder har man slagit väldigt bra lag denna säsong.Edsbyn fick rejält med däng tidigare på säsongen, Hammarby förlorade hemma och den stora skrällen kom sen, då man vann över storebror VSK i lagens första möte denna säsong. Tror det var 7-2, 5-3 och 3-2 i fördel TB i de tre mötena?"Tillis" har också haft sämre dagar, och det verkar nästan som man har det svårare då man möter lag längre ner i tabellen… möjligen så får man äga mer boll då och motståndarna ställer om, vilket kanske är svårare för ett kontringsstarkt och försvarsstarkt Tillberga?… laget mest rutinerade spelare, blev nyligen här såld med omedelbar verkan till en svensk division 1 klubb…TB som verkligen är med nu och slåss om topp 8, borde inte gjort sig av med ryssen om det inte hade hänt något speciellt – men det är min personliga åsikt det.Då lagens möttes på Sävstaås, ja då var… men man har många andra duktiga lirare, så här gäller det för Bollnäs att vara med från start och i nittio minuter.Jag känner fortfarande mig rätt besviken på Annandagen, där årets derby aldrig kom upp i någon större klass… och med alla dessa stjärnlirare så är det förvånansvärt märkligt. Någonstans så har derbyna mellan Bollnäs och Edsbyn nu blivit som en vanlig match, och då menar jag att det är på tok för lite känslor numera… det bränner aldrig till riktigt. Kollade på målen i efterhand, och dåtillåts att göra 1-1 bara en minut efter Bollnäs ledningsmål, så är det väldigt passivt med 4,5 försvarare som låter det finske nyförvärvet bara köra rakt in och avlossa skott!?Ser slött och oinspirerat ut faktiskt. Övriga två mål var inte mycket att orda om, det var fina prestationer av Edsbygrabbarna. Kollar vi på vad Bollnäs skapade senast, ja det var inte toppbra, men visst hade vi chanser, och även 11 hörnor som vi inte lyckades få något resultat på. Så hörnorna måste vi fixa ikväll om det skall sluta lyckligt… det här är en sån där match där man får en lite konstig och otäck feeling för - varför vet jag inte, men kanske är det just spelet på slutet som varit minst ett par snäpp för dåligt., och självklart tror jag på Bollnäs även framöver, men man har en del att bevisa både för sig själva och alla fansen.går sällan mållös från nån match, och man gjorde inte det på annandagen heller… så ibland så kan jag tycka att andra måste stiga fram och producera. Det finns många nu som gått mål/poänglösa rätt länge… så där måste nivån upp för att hjälpa toppspelarna - det funkar annars inte att vinna i årets tuffa elitserie.Nämner inga namn idag… tror spelarna själva har bra koll på vad de bör prestera, men helt klart är att lagspelet först och främst måste sitta, och att sen fler tar ansvar i offensiven. Detibland att tänka attVad jag vet så har vi då inför kvällens omgångpå skadelistan, sen hoppas jag att övriga då är med och att Ståhls skada inte är allt för allvarlig?Rätt spännande matcher också denna onsdag och sen på fredag… så här ser omgångarna ut i sin helhet.Kör även ett tips till kvällens omgång.Ja som ni ser… intressanta matcher där fredagen har flera toppmöten som kan sluta lite hur som helst. Sandvikens ryss och spelfördelare…är skadad, fick en smäll mot revbena mot Broberg senast, och kan bli borta någon/några veckor?Ett tungt avbräck för SAIK mot Villa det… men man har duktiga ungdomar att sätta in ändå.Edsbyn har både VSK och Bajen nu, men jag skulle inte räkna bort byn i någon av matcherna, de har säkert bra självförtroende efter segern mot Bollnäs.Broberg, Hammarby och Vetlanda "tror jag gör upp om de två sista slutspelsplatserna" när vi sedan skall summera grundserien… och då är veckans möten lagen emellan väldigt viktiga.Där får det räcka för idag… blir en matchrapport sent ikväll eller i morgon? Vi får se om jag hinner med något inför fredag mot Vänersborg?Vågar nästan inte tippa denna match mellan TB och Bollnäs, men jag chansar/hoppas att vi vinner med ett eller två mål? Blir stenhårt ikväll… 4-5 eller 4-6 som bäst är mitt tips.