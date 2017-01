Inför Villa Lidköping - Bollnäs GIF

Hej alla bandyvänner och god fortsättnig på det nya året!

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-----

Hemmastarka Villa eller obesegrade Bollnäs på Bortais?

Joel Broberg

Jesper Eriksson

Tim Persson

Karlsson & Andersson

Patrik Nilsson

så upp till bevis nu, då man har lag på pappret som verkligen kan utmana SAIK och VSK

Aihonen eller Prytz måste storspela

Anders Spinnars

Samuli Helavuori

Oskar Olsson

Här kommer de och mina tips till omgången

Villa Lidköping – Bollnäs GIF 6-4 1.

Edsbyns IF – Gripen Trollhättan 8-3 1.

TB Västerås – Hammarby IF 4-5 2.

Vetlanda BK – Sandvikens AIK 5-4 1.

IFK Vänersborg – Broberg Söderhamn 4-4 X.

IK Tellus - IK Sirius 3-4 2.

Kämpa Bollnäs -

Olé Olè Olé!

Jämt så det förslår alltså… emellan dessa lag har SAIK klämt in sig på 26 de med, och de reser ju till Vetlanda i morgon för en tuff match. Men vi koncentrerar oss här på toppmötet i Lidköping … och här kommer lite statistik lagen emellan de senaste 5 och en halvt åren.Juho Liukkonen 2 mål för Giffarna… Daniel A kvitterade för Villa i den 82:a minuten. Bollnäs hade en 3-1 ledning här.( Ny jämn match där Timo Oksanen stod i Bollnäs… Jesper Bryngelsson matchvinnare med sitt 6-4 mål för Villa i den 88:e minuten.( Villa utklassade/förnedrade ett mycket ungt och nytt Bollnäs med stora siffror, efter 8-3 målet så gick luften helt ur Bollnäslaget. Ryska Alexander Koljagin lirade det här året med Giffrarna! (Honom hade jag nästan glömt)ja vilken vändning, från 5-14 i baken till 4-3 i vinst för de orangeblå! Bollnäs hade 4-1, men Villa kom tillbaka och David K gjorde 3-4 i den 94:e.( Juho Liukkonen klappade in 3-1 i paus för Bollnäs… men Villa kom tillbaka och svarade för 5 raka mål fram till seger 6-3! Bryngelsson, Karlsson och Andersson avgjorde matchen för Villa.(Målsnål tillställning där målen föll på en dryg minut… Daniel A till 0-1 i den 54:e, Helavuori kvitterade och fixade kryss i den 56:e minuten. Juho Liukkonen missade en straff i den 61:a, vilket inte hörde till vanligheterna hos den hårdskjutande finnen.( Vilken dramatik det blev… Bollnäs ledde länge men Villa och David Karlsson kunde efter palaver framför mål kvittera i den 95:e spelminuten! Prytz storspelade och var suverän mellan stolparna… det räckte nästan till seger.( Ja som ofta så har Bollnäs vunnit hemma mot Villa, med några undantag… den här gången blev det en ny seger, där Bollnäs med tre raka mål i 59, 72 och minut 88 avgjorde… målskyttar var Samuli Koivuniemi 2 och Andreas Westh som drog in 5-2 målet. Koivuniemi blev föresten tremålsskytt i den här matchen!En ny jämn match där Bollnäs hade nån ramträff före paus också… men det räckte inte trots att Per Hellmyrs reducerade till 2-3 efter vilan – Tim Persson blev hjälte för hemmalaget inför nästan 3000 personer i den 84:e minuten.( Ja lagen bjuder ofta på jämna matcher, så också denna gång där Giffarna i minus 13 grader vann en rafflande fight… Christian Mickelssons 5-3 mål i den 84:e minuten avgjorde, trots att David K sen reducerade med några minuter kvar. Bollnäs vann faktiskt med uddamålet 5-4 ett flertal gånger den här säsongen!Ej spelad)( Åter en jämn match där Patrik Nilssons 1-0 (5:e) och 2-0 mål (18:e) visade vägen för hemmalaget. Villa kom tillbaka till 2-4, men Mickelssons 4-1 och Nilssons varsina 5-2 bomber avgjorde fram till seger, i en ny väldigt jämn match spelmässigt.Där har vi matcherna de fem senast säsongerna lagen emellan i grundserien, de har ju mötts i slutspel också ett antal gånger de senaste åren.… och som ni ser så är det väldigt jämnt med ett undantag, då Villa vann stort 2012 mot ett då rätt sargat Bollnäs med många unga spelare och inga stora stjärnor.Kikar vi vidare lite på årets säsong… så kan vi konstatera att bägge lagen imponerat så smått fram tills nu, och då är ändå känslan att bägge de här lagen har någonstans mellan 20-30 procent kvar att ge!Är inte omöjligt att vi får den där finalen mellan dessa två… men då måste mycket stämma och att man inte väljer varandra i samma grupp inför slutspel. För det krävs förmodligen att SAIK vinner serien,samma grupp om de kommer före i tabellen… och det beroende på fördel med hemmaplan.Nu är det långt dit, men mycket talar ändå för att bägge dessa lag kommer att slåss om topp 3, sen kan Edsbyn också lägga sig i lite om tredjeplatsen, då man ändå har rätt bra matcher kvar innan slutspel.Övriga lag bakom tror jag får svårt för topp 4, om nu inte något lag framför underpresterar det grövsta här i januari och februari?När vi sen kommer till slutspel, ja då ger jag ändå lag som VSK, Vänersborg, Broberg och Bajen/VBK en klar chans att utmana om semifinal/final. Speciellt VSK som har mer att komma med.Inför denna match mellan Villa och Bollnäs, så är Villa klara favoriter och skall så vara också. Det beror mycket på att laget imponerat hemma den här säsongen, bara en förlust då man klappade igenom fullständigt mot Edsbyn i Sparbanken Arena… Villa hade 3-2 där, men i paus så stod det 3-7 till byn, som sen i andra drog ifrån till 3-10 vinst!? Årets kollaps alla kategorier det av Villa.Men, så är bandyn och ibland så funkar ingenting medans allt stämmer för det andra laget… vilket är lite av tjusningen med sporten också!med säkra 5-2, där unge juniorenstod för ett mål! (1-0) Kul med nya som kommer fram… och jag plussar även lite extra för mittfältaren,som ofta ligger bakom mycket i Villa. Tre målassist där senast, och mot SAIK i matchen före så var det även han som lirade framtill avgörande 4-3 målet för Villa efter pausen!Starkt där också att nolla SAIK i en halvlek… inte många lag som klarar det, och vi har även sett det en tid nu att Villa denna säsong har ett väldigt starkt försvar. Framåt så vet vi ju vad Villa går för, med herrari spetsen! Villa har så här långt gjort hela… vilket imponerar stort. Man har bakåt släppt inmål plus i den statistiken.Vi lämnar Villa ochoch där har vii plus minus… man gör alltså lite mindre mål än Villa, men samtidigt så är man laget som släpper in klart minst mål i hela elitserien, bara 44 mål bakåt är starka papper det!Bollnäs senaste två kamper kom den förra veckan, först mot TB Västerås borta, där laget tappade 4-2 till 4-4 efter pausen, och såg lite sega ut. Men man kom igen hemma mot IFK Vänersborg, där de orangeblå vann en säker Viktoria efter attstått för tre snabba mål i inledningen!3-0 blev alltså 4-2, då laget återigen mer slog vakt om ledningen efter paus, än att forcera för fler mål.nu på en skala mellan 1 och 5, så får det bli 2,5 cirka, där jag tycker man har en bra bit kvar till slutspel eller toppform. Svårare för mig att sätta betyg på Villa, det får andra göra, men vinner man borta mot SAIK och leder serien, så är procenten där nått snäpp högre. Tror även att Villa har mer att ge, så det skall bli spännande att följa dessa två lag framöver, två lag och föreningar som suktar enormt efter det där SM guldet!Bägge har varit väldigt nära… men två gånger om så har SAIK satt käppar i hjulet för både Villa och Bollnäs…I Bollnäs så har det varit en del problem med isen på Sävstaås, så jag vet inte hur man tränat den sista tiden? Men jag hoppas man kommer laddade nu med ett friskt mannskap? Det har ju varit både febertider och annat här i december månad.i favör denna match… och det gör jag endast för att Bollnäs inte riktigt nått upp till den nivå man hade tidigare här i december… blir lite för avvaktande nu, och skall man rå på Villa, så krävs mer mod och att fler spelare bidrar och ”vågar vinna”, om ni förstår vad jag menar?Funkar inte att ge allt ansvar framåt till nummer 4-11-19 och 20… det är Villa för bra för hemma i sin borg., sen måste försvaret göra en enorm insats tillsammans… vilket man ofta gör, men ibland så går man ner sig och jobbar för mycket en och en, och då är Bollnäs sårbara. Nej, Westh måste styra sina kompanjoner och de måste också ge vår libero den där hjälpen han behöver.Westh gillar att kliva fram och plocka bollar, och då är det viktigt att Wiik och Spinnars finns med och backar upp bakom…som förresten just var bäst på plan mot Villa hemma – kan han upprepa det i morgon tro?Ibland så blir det lite för mycket bolltittande, och många lag får komma med fart in från kanterna, där måste Bollnäs bli tightare och flytta över backlinjen/halvorna mer följsamt… det är en nyckel till det fina försvarsspel som laget ändå ofta visar upp.Sen måste våra halvor hjälpa till i bägge riktningarna… och jag hoppas nu även attnu fortsätter på det han påbörjade senast, där han vågar in i smeten och skapa både inspel och chans att gå själv. Vi har inte allt för många fartspelare, och då är nummer 14 väldigt viktig för att luckra upp motståndarförsvaren.Nog om detta… det krävs en laginsats utöver det vanliga för att rå på Villa borta… men vi har gjort det förr, så ingenting är omöjligt, och pressen ligger på Villa. Jag tror de flesta ändå kan ta en förlust borta just här, men därför så är läget att överraska också lite mer kittlande.Så ser det ut… och tyvärr så har jag inga trupper att berätta om, så håll koll i media vilka lag man ställer på bena?vilade senast och Tobias Björklund kom in… vi får se då hur tränare Joakim Forslund tänker i morgon?Forslund får ofta ta mycket kritik från fansen… men när JF tränar Bollnäs så är vi av någon anledning nästan jämnt med i toppen - så något bra måste komma från alltid lugne och samlade Jocke där?Om vi räknar poängtapp denna säsong… så kan vi ta VBK, Vänersborg och TB som tre bortamatcher som vi kunde ha vunnit… sen Edsbyn & Bajen hemma också där vi borde haft minst någon poäng till. 3-6 poäng till alltså som vi slarvat bort, ja då förstår alla att Bollnäs denna säsong har ett lag som kan spela väldigt, väldigt länge i mars månad!?Men då måste man toppa formen och vara som bäst där i februari/mars… och det finns ju en del tid än att söka den där toppformen på.Där sätter vi punkt för införsnacket denna gång… och kikar på omgången i sin helhet, där matchen Kalix mot VSK verkar bli inställd på grund av sträng kyla… så om allt stämmer nu så har vi 6 matcher att redovisa i morgon kväll.Där har ni mina tips, nu är det bara att säga tack och hej för ikväll, så hoppas vi sen attfår ordning på isen på Sävstaås innan lördag 17.00… då Bollnäs skall ta emot Gripen hemma. Blir nog lite införrapport där.Ha nu alla en fortsatt skön onsdagskväll… och ni missar väl inte semifinalen mellan Sveriges juniorkronor och Kanada i natt… 01.30 drar den matchen igång!