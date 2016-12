Kompakt Edsbyn bäst på Annandagen

Christian Mickelsson

11 hörnor – ingen i mål då Svensson spikade igen

Sammanfattning/spelaromdömmen

Berlin eller Hellmyrs

”Man OF The Match”,

Ha en bra fortsättning allesammans!

Ja det var tjuvtjockt på läktarna denna rätt fina eftermiddag sent i december månad… så tjockt så att alla inte ens fick plats att se matchen på ett bra sätt. (Skall man ha såna här tillställningar så måste man kunna garantera publiken en vettig plats att se matchen, saknar läktarna där bakom målet) Sävstaås har idag tyvärr inte plats för mer än runt 3500-4000 personer.Men stämningen var det däremot inget fel på, och ivrigt påhejade av Flames och övriga på stora läktaren… så fick Bollnäs en smakstart.är långt upp i banan då han hittartill vänster med ett fint pass… Mickelsson laddar och drar ur lite snäv vinkel in bollen mellan bena på en annars storspelandeStort jubel utbryter bland hemmafansen… ett jubel som kom av sig fort, och det var nog många som satte glöggen i halsen vid firandet av ledningsmålet - för bara en dryg minut efter i den 17:e spelminuten, så rinnerin från vänsterläge och laddar mellan 4 till 5 Bollnässpelare… bollen in bredvid. Såg inte helt otagbart ut det, men det var kvitterat.Bollnäs svarade här för en rätt medioker halvlek, och Edsbyn var både effektiva och väl samlade i försvaret… herrarkörde ofta fast, och då är byn svåra att göra mål på. Edsbyn kom ju med 12-0 i bagaget från Kalixmatcherna, så helt klart har man satsat hårt på defensiven nu, och laget har så här långt gjort en strålande säsong som underdogs.Edsbyn tar också ledningen före vilan… och det är ettefter ett högerinspel i luften…slår till blixtsnabbt på volley och Aihonen är chanslös. Ja det var inte lätt för Bollnäs denna eftermiddag… på något vis så blev man hela tiden otroligt stressade och höll inte bollen inom laget som man gjort tidigare under säsongen. Var lite som mot Tellus där man okynneskör och tappar boll, istället för att mata på i spelet med tålamod inom gruppen.gjorde comeback, vilket var mycket skoj att se… tyvärr ingen toppmatch av Ville, men han såg ändå rapp och spelsugen ut! Däremot så var Marcus Ståhl borta, sen han fastnat i isen på träning och vridit knät – hur länge vet man inte i dagsläget, men förhoppningsvis så tar det inte allt för lång tid… Marcus skall prova lite idag så får vi höra mer där sen.Edsbyn spelar efter pausen väldigt smart… mot ett då piggare Bollnäs som har dragit ur handbromsen och nu spelar en frejdigare och mer genomtänkt bandy. Men, man blir ofta utstyrda på kanterna och har svårt att komma in på mål, och då man får hörnor så är man inte lika vassa denna eftermiddag… eller så står han där och bara tar allt, den otroligt duktige. Det här var förmodligen ett skönt kvitto för Anders som tystar alla tvivlare…Kvickefår ner bollen i en omställning, och lägger i den 50:e minuten in 1-3 för de rödblå, och det målet skulle visa sig vara matchavgörande. Bollnäs ochreplikerar dock genomgående, dåfrån vänster lyfter in bollen… Nilsson skarvar elegant på Tennis och kontakt igen 2-3 för Giffarna!Sen får vi se ett jagande Bollnäs och ett Edsbyn som främst försvarar sig… mer boll nu för de orangeblå och mer attacker med fler spelare inblandade. Men trots 11 hörnor under matchen, så får man inte hål på byn något mer denna gång – och närblixträddar en, ja då förstår man att detta är gästernas match.I den 92:a minuten visslar huvuddomare,för full tid… och Edsbyn kan fira en ny seger på Sävstaås, där de verkar trivas ypperligt genom åren. För Bollnäs blir det till att knyta näven och blicka framåt… nu väntar närmast Tillberga borta och sen Vänersborg hemma för numera serietrean.Edsbyn i sin tur njuter nog ett tag efter denna seger, där laget nu också hakar på två poäng efter Bollnäs på 21 poäng.Jag tänker inte vara allt för kritiskt denna gång, även om vi fans naturligtvis är besvikna likt spelare och övriga. Hade Bollnäs ställt in siktet lite bättre, ja då vinner vi en sån här match… men nu hade man inte rätt skärpa, eller så stod Svensson i vägen.Däremot så saknade jag den där rätta glöden i spelet, speciellt före paus… där man trycker till och är mer aggressiva – endast tre utvisningar sent visar med tydlighet att detta var ett väldigt snällt derby.Bollnäs är helt klart nere i en liten vågdal efter det säkra spel man haft tidigare… där man vårdar och spelar hem istället för att stressa upp sig och tappa boll i dåliga lägen på plan.Om vi kollar på spelarna så kom inte vare sigfram denna eftermiddag, Edsbyn hade stängt igen alla ingångar mot Svensson… där endast hörnor var räddningen. Men då gjorde ”Sverre” förmodligen sin bästa match i år, då han som Hellmyrs sa i ett uttalande, tog/räddade bort emot åtta hörnor!Sen saknade jag faktiskt, tror Ville fick spela halv, i alla fall före paus… och han är ju mer mittspelare som skall stänga igen där. Även Marcus inspel på hörnor till mål är viktiga, och det har väl blivit elva, tolv där av hans 13 framspelningar denna säsong.Sen vet jag inte, men vindsnabbehar det jobbigt just nu… 2 mål och 2 assist på 15 matcher tror jag varken han eller övriga i föreningen är nöjda med. Frågan är vad det är som hänt? Känns som det tvekas och det blir för mycket vända hem hela tiden… Helavuori har variti just mötena mot byn, men igår så funkade inte mycket. Vill inte klaga för mycket, vi behöver Samuli i toppform framöver… så detta får tränare Forslund försöka reda ut.Ett tips kan vara att skicka över nummer 14 på höger… om nu Ståhl inte kan spela… tror en liten ändring och lite nytt tänk kan vara öppningen på formen. Ja, bara att kriga på Samuli, så lossnar det nog snart!Försvaret får väl annars hyfsat godkänt igår… 3 mål bakåt borde betyda seger eller åtminstone poäng i en sån här drabbning, men nu fick laget inte till det framåt, och då får vi köpa en förlust. Enligt Myran så får alla lag räkna med en förlust då och då, och det är väl bara att instämma i det, även om man hellre förorar mot något annat lag.… där måste däremot någonting positivt ske redan till nästa match mot TB Västerås på onsdag… nu gäller det att inte tappa mark så att lagen bakom topp 4 närmar sig för mycket. Som alla vet så är placeringarna väldigt betydelsefulla när vi skall lira slutspel… topp fyra ger fler hemmamatcher i kvarten, och topp två i semin också. Mer tålamod och tillbaka till grunderna i spelet, tror jag är rätt väg.Sen vet jag väl inte… Bollnäs har sina bägge förluster för året hemma… 1-4 mot SAIK och 2-3 igår då mot Edsbyn. Sen har vi lirat kryss hemma mot Bajen… så 5 poäng bort i hemmaspelet visar att vanligtvis så hemmastarka Bollnäs trivs bättre borta denna säsong. Så här långt skall väl också tilläggas.Känns inte som att jag har någon mer spelarkritik på Bollnäs grabbarna denna gång… så vi går över till byn istället, och där plussar vi såklart, som var gårdagensalla kategorier. Svensson vann målvaktskampen klart… även om det var tufft för Aihonen som inte fick många skott att värma upp med. När de kom så small det bara till.I övrigt så äralltid bra och nyttig i Edsbyn… två assist nu av den rutinerade räven! Jag vill också plussa, som förutom viktiga 3-1 målet var alert och svår att hålla reda på för Bollnäs.Hela laget skall förstås ha plus när man vinner den lilla SM finalen här uppe i Hälsingland… men jag nämner två till som jag tycker stack ut, och det är liberonoch även den numera lite till ådern komna, som ger laget den rutin som man så väl behöver. Riktigt snyggt mål på tennis också av Jonas E där i första!Vi gratulerar Edsbyn till segern… själva får vi jobba på bara, så hoppas vi på en bra fortsatt vecka nu med lite bättre resultat.I morgon så bär det alltså av tillför match mot TB… och på fredag hoppas jag vi är många som åker upp och kikar på matchen hemma motTänkte avsluta med plusligan för Bollnäs hemma 2016/17, men jag hittade faktiskt ingen som stack ut mer än någon annan igår. Så jag ger istället lite beröm till alla för en bättre andra halvlek.Där rundar vi för idag… nu är det bara att ta sikte mot kommande matcher och sen 2017.