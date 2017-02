Krigarseger gav Bollnäs 2-1 i matcher

Per Hellmyrs i den 5:e minuten

Christian Mickelsson

Patrik Nilsson

Joakim Johansson

Andreas Westh i toppform,

Hammarby lite bättre laget efter vilan

Patrik Nilsson

Patrik Hedberg hinner knappt

Christian Mickelsson

Patrik Hedberg

Kalle Spjuth mycket vackert in 2-3 målet.

Andreas Westh i spetsen

Per Hellmyrs bjuder på dans

Sammanfattning

Andreas Westh

Anders och Jens

Daniel Berlin

Per Hellmyrs

Patrik Nilsson

Pär Törnberg

Ville Aaltonen gjorde som vanligt ett hästjobb

Patrik Aihonen

Hammarby då?

Robin Sundin,

Patrik Hedberg

Vi skall också här och nu gratulera Villa Lidköping

Andreas Westh

Dagens kung på banan… tog allt och lite till och körde faktiskt för att göra mål på kontring också! GO Westh!)

Anders Spinnars & Jens Wiik

Kan inte välja här, bägge gjorde ikväll enligt mig sin bästa match för säsongen, där man flera gånger bröt svåra lägen och spelade supertufft på sina kanter!)

Patrik Nilsson

Ja Nilsson måste med, gör man två så viktiga mål plus ett sådant uppoffrande jobb, då är man helt klart en av matchvinnarna!)

Extraplusen går idag till övriga laget för en riktig kämparmatch.

Drygt 1800 hade kommit till Åsen denna kväll (såg ut som betydligt fler?) för att kolla på slutspelsbandy. Stämningen runt arenan var ändå bra och Flames jobbade hårt de med i sin tredje match på bara fem dagar. Bra där!Bollnäs fick en flygande start, dårullar in en vänsterhörna till, och pang så är det 1-0 för hemmalaget. Bollnäs förde spelet klart och Hammarby som vanligt från start med 11 man i eget försvar och spel på omställningar.2-0 kommer dåkrigar sig in från höger, kollar upp och serfri framför mål, och där missar inte Nilsson! Tid där drygt 17 minuter. Men Hammarby har blivit allt aktivare, och reduceringen faller bara knappt två minuter senare, dåhittar rätt efter en vänsterhörna.Nu är det en hel del Bajen ochfår göra tre räddningar på åtta minuter. Aihonen bra ikväll, och tog det han skulle och lirade lugnt och säkert. Har man dessutom enja då är det såklart lite lättare att vara målvakt. Westh såg tokladdad ut och tog i stort sett allt i eget straffområde matchen igenom!Även hans försvarskollegorspelade strålande under hela matchen! Det var ändå mycket spel på Anders sida före paus, men det var i stort sett stängt varje gång Hammarby försökte gå runt där. Bägge lagen skapar en varsin hörna till… men 2-1 i paus till Bollnäs.Efter paus så väntar man på att Bollnäs skall komma ut hungriga igen (som i starten), men istället så blir det mer avvaktande och man förstår att taktiken är att vänta ut Hammarby och köra mer på kontring. Jag kan faktiskt köpa den taktiken till en del, då vi ofta gått bort oss och fått onödiga mål emot oss då vi mötts tidigare.som så här långt har prickat in hela 5 mål i matchserien… får en ny chans på ett. Och som han skjuter Nilsson, bollen går i en båge över muren och Hammarbys keeper,reagera då bollen passerar hans huvud och rätt upp i nättaket.är också på gång ikväll, men det vill sig inte i avsluten efter pausen… Mickel får först ett kanonläge att göra 4-1 på, men bränner från vänster en jättemöjlighet. Nästa chans är dåoch han kontrar efter ett Bajenanfall… Nilsson lirar fram Mickel i friläge, men bollen far ifrån klubban lite ochkan rädda. (eller om den gick utanför?)Där borde Bollnäs avgjort… då man dessutom hade en man mer på isen - istället så kan Hammarby reducera i den 71:a minuten, och det är riktigt snyggt nummer, dålångt ut till vänster hittar in med en boll framför mål, och där styrInte mycket att göra för Aihonen där. Bollnäs backar sen hem dåvisas ut för våldsamt slag med dryga kvarten kvar. Nu är det mycket hålla boll för de orangeblå… och man gör det bra och låter Hammarby jaga för att försöka skapa något.Tiden går och det är heta känslor därute nu, där man skriker på hörnor och annat i parti och minut .har inte sin allra bästa kväll, där han missar en del saker åt bägge håll, och frustrationen är märkbar speciellt hos Bajenspelarna, som är laget som jagar kvittering.det gör Bollnäs fantastiska försvar denna kväll med. Man tar i stort sett allt som kommer och med starka arbetande halvor och mittspelare, så håller man till sist undan och vinner med 3-2.på slutet då han håller bollen i nästan en minut efter en egen show över hela banan… till slut dras han omkull, och att det inte blir utvisning där, det är bara för dåligt av Labe och Company!?Bollnäs tog en timeout i den 78:e, och Hammarby i den 88:e… och jag tror det räddade Giffarna den här kvällen, då man fick vila lite. Det var många i det läget som såg slitna ut i hemmalaget, och Hammarby hade också en hörna att kvittera på… men Bollnäs håller alltså undan och har nu en liten matchboll på torsdag, då lagen möts igen i Stockholm.Ja detta var en märklig match, där Bollnäs började bäst men där Hammarby åt sig in och hade mycket boll. Efter pausen så var det mycket Hammarby, men trots det så skapade man inte allt för mycket framåt, då Bollnäs så ramstarka försvar inte bjöd på någonting alls. Målet är väl inget att säga om,gör det bra där och lite av ett slumpmål men ändå starkt att få in den.Kikar vi på hela matchen, så ger jag faktiskt Hammarby 51-49 sett till hur man äger boll… däremot så skapar Bollnäs de hetare chanserna, och man borde ändå ha avgjort detta med sina två frilägen i andra.Nu kom Bajen nästan ikapp, och hade man kvitterat, ja då tror jag söderlaget hade fixat det. Bollnäs såg slitna ut där… och nu väntar välbehövlig vila fram till torsdag för bägge lagen.Om vi kikar på spelare så kan man bara beundras över hur (den snart 40 årige?)dominerar på planen. Att han inte fick pris som matchens lirare, måste vara årets miss på Åsen!? Visst, det fanns andra som var bra, men jag har inte sett Andreas bättre denna säsong. Tänk om fler kan komma upp i den nivån?Bäst när det gäller alltså… och jag ger hela backlinjen extra plus denna kväll, där bådevisar bra klass och står för många fina prestationer matchen igenom!På mitten så sletpå… och jag vet inte, men det såg tungt ut på slutet (mjuk is, ljumskar?), men såklart ett jättejobb även om det inte går att glänsa framåt en sån här match då Bajen spelar så lågt ner i banan.som alltid ett jättejobb… och på slutet så visar han hur viktig en spelare kan vara då ett lag behöver trolla bort lite tid.Trots att dessa två alltid levererar, så är min känsla att det finns mycket mer att plocka fram… men kanske är det svårare då man har så mycket markering på sig hela tiden?Våra halvor får godkänt för den första halvleken… där är man på G och vågar hela tiden utmana. Men det blir sen åter för mycket lämna boll bakåt, och då måste andra spelare ta det tuffa jobbet offensivt… och det funkar inte i längden om laget skall ta sig förbi denna kvart. Men ändå en del positivt emellanåt, och vi börjar där och så jobbar vi på med mer initiativ framåt i banan.Just framåt, ja där har vinu i toppform… ikväll så kom två mål till, och det kan inte nog beskrivas nu hur viktig han är för laget. Patrik som dessutom jobbar enormt bra även i det defensiva, så helt klart dagens viktigaste spelare framåt ikväll!men man ser att det är lite försiktigt efter den jobbiga smällen han fick på träning för nån vecka sen. Kul med hörnmålet ändå, och snart lossnar det på allvar för Mickel!bra i första och även helt okej i andra, fördelade fint, slog nån fin lyra också som kunde ha betytt något mål framåt. Fortsätt så Pärtan, och våga gå mer, Bajen släpper ofta den ytan i mitten då de är rädda för pass på våra toppforwards.… och ny viktig assist där till Nilssons 2-0, och man får alltidvarje gång, och sånt gillar vi i publiken.stabil i målet, och gör ikväll inga misstag, och sånt är viktigt.jobbar bra, men något stämmer inte för Oskar… ikväll ett bra läge, men den rann ut i sanden... så jag hoppas verkligen att det lossnar framöver… vi kan inte hela tiden förlita oss på 19 och 20 där framme. Kom igen nu Oskar, gå lite närmare i markeringen och kliv in med din fysik på ett sjust sätt!har inte spelat, och jag har dålig koll här om han är sjuk eller skadad… så det får vi läsa om på Bandypuls eller annan media? Har inte haft tid att kolla idag tyvärr.I söderlaget så kanske man skulle ha räckt till vinst ikväll… men man skapade ändå inte de vassaste chanserna, trots att man hade rätt mycket boll mellan varven,En lite för svag offensiv, men åter en fin försvarsinsats! Bäst i laget är utan tvekan den fartfylldesom hela tiden oroade Bollnäs då han tog fart och körde. Ävenär bra, men tyvärr lite för mycket fokus på vad domarna gör, istället för att visa sin egen skicklighet?Saknade liberonikväll, som utgick skadad i lördags… och där har Bajen just nu ett rejält avbräck både bakåt men även framåt där Rimgård har ett starkt skytte.Men trots det så gör man det bra i försvaret… och ävenstår för nån väldigt viktig räddning, som kunde lett till något bättre denna afton.Men om vi ser på tre matcher, så borde Bollnäs vunnit hemma i den första, så någonstans så jämnade nog tur och otur ut sig lite.Nu har vi en ny tät match att vänta på torsdag… och jag skulle då inte bli förvånad om denna matchserie går till en femte match?Vi rundar nu av med plusligan för Bollnäs hemma 2016/17, och sen återkommer jag om jag hinner med en liten inför-rapport på onsdag? Annars så blir det matchrapport senare torsdag kväll., som är klara för semifinal efter 3-0 i matcher mot Vänersborg! Starkt gjort detta… även om man tycker lite synd om IFK där andra saker än bandy verkar ha stått i fokus den senaste tiden!?Men Villa tog vara på sin skicklighet, och kan nu i lugn och ro följa vilket lag av Bollnäs och Hammarby man får möta senare i semi?Nu blir det plusliga.Vill efter plusutdelningen säga att det behövs några snäpp till för att dels ta sig vidare, och ”om så sker”, sen för att ha en chans att rå på Villa. Men en match i taget… vi leder, men Hammarby är inte uträknade på något vis… detta är en helt jämn matchserie och allt kan hända.