Kryss mot SAIK - Bollnäs klar för topp 4

Gripen 11 p. Tellus 8 p. och Kalix 4 p, är alla klara sen länge för kvalspel. Ljusdal är klara för kval från norra Allsvenskan, då man igår säkrade seriesegern efter vinst hemma mot Falu BS.

Ja Bollnäs fortsätter att plocka poäng på bortais den här säsongen… laget har om jag inte missat/glömt något? Nu bara två förluster på bortaplan i vinter - den senaste kom motoch sen har man ocksåSå kul inför slutspelet att vi är så pass svårslagna på resande fot. I och med poängen idag, så står. Den viktiga pinnen ikväll gör så att avståndet ner till femman VSK, nu är tre poäng med en match kvar att spela! Det betyder också att Bollnäs har spelat sig till enNu stårom vem som blir trea i serien. Matcherna går på fredag, ochspelar hemma mot ett efter kvällen klartsom slipper kval, men som tyvärr ej heller kan nå upp till slutspel, dåikväll grejade topp 8 efter 7-2 seger hemma motreser ner tillpå fredag, för toppfight mot. I toppen så vannidag hemma mot Villa med 6-5. Det innebär att Edsbyn nu är klara för topp 2, och att man har en liten chans att vinna serien… men då krävs seger borta motsamtidigt somförlora borta motockså.Så förmodligen Villa, Edsbyn och sen då avgörande på fredag, vilket lag av Bollnäs och SAIK som tar tredjeplatsen. Bakom så har vi VSK på 32 poäng, nu redan klar femma där… vidare Vänersborg 29 poäng, Hammarby 28 och Broberg 28 poäng.därmed 9:a, just nu med 22 poäng. Bakom på 10:e plats har vipå 19 (-50), och på kval har vimed 18 poäng (-38). Avgörs alltså där i sista omgången vilket lag som undviker kvalspel.medansfortsätter dock att göra mål, i eftermiddag kom 1-0 på straff genom just Nilsson.Bollnäs andra mål gjordes sen i den 71:a av junioren,hans första för säsongen!av en kille som suttit otroligt mycket på bänken, och bara fått göra sporadiska inhopp… att han nu får göra sitt första mål - sånt gillas av oss fans!Bollnäs ledde alltså två gånger om på Jernvallen, menkvitterade på hörna i den 81:a minuten. Mer kan jag inte skriva om matchen...Kul att Bollnäs nu ändå trots två tungviktare borta, kan samla ihop sig efter VM och ta tre poäng på bortaplan! Inte lätt sådant då roller skall omfördelas och nytt skall spelas in. Jag tycker ocksåNu får ni ha en bra avslutning på helgen… så hörs vi senare till veckan med lite inför Vetlanda hemma.