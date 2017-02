Kvartsfinal 1. Bollnäs GIF - Hammarby IF

Hej på er bandyvänner!

Bollnäs GIF firar det med att innan match hylla sina hjältar från 1997, som tog Bollnäs hela vägen tillbaka till finrummet och den högsta serien! Kul initiativ och rätt att de nu får välförtjänta hyllningar igen efter 20 år!

Äntligen kör vi igång…

Förutom denna lilla karamell, så skall det också då spelas slutspelsbandy och kvartsfinaler denna torsdagskväll. Vi har två på pappret mycket intressanta matcher… där kvartarna sen fortsätter på fredag.Där har ni fyra tuffa möten som spelas i bäst av fem matcher. Lagen spelar sen(Alltså samma dagar "om det går till fyra eller fem matcher?")Lagen har mötts två gånger denna vinter… i det första mötet på Sävstaås så spelade man oavgjort i en rätt snöig historia efter pausen. Bollnäs hade greppet, men Bajen kvitterade på slutet, då man lyfte högt och bäst i snörusket. 4-4 där seni söderlaget kvitterat två gånger om, 3-3 i 86:e och 4-4 i 90:e minuten.stod för 4-3 i 88:e och Bollnäs ledde länge med 3-1.I den andra matchen på, så vann söderlaget sen man från start haft svårt, men där man sen, som så många gånger förr tog över mot Bollnäs och gick ifrån till seger. 3-1 i paus blev sedermera 6-1 ochbäste målskytt med två mål efter vilan.den kvällen… det kan man kalla lapp på luckan!Lagen har de senaste tre åren på Sävstaås och Zinken, lirat som följer i Grundserien:Ja ni ser själva… Hammarby har hela 4 segrar, ett kryss och endast en förlust de tre senaste säsongerna mot just Bollnäs. Så helt självklart kanske valet ändå inte var, eller?Kollar vi statistiken mot VSK som vi hade att välja på… så ser den ut så här med Bollnäs siffror först:Så lite bättre där alltså, med 3-0-3 i statistik. I kvarten 2014 så vann Bollnäs hemma med 5-3 och förlorade den fjärde matchen hemma med 2-3, plus förlust då i bägge i ABB Arena Syd. Men nu är det valt, och jag ville bara ge er en liten tillbakablick.Hammarby som vi då möter, har som vi ofta skrivit varit ett spöke för Bollnäs genom åren… frågan är nu om deBajens tränare Pajskin,, vilket inte alls är omöjligt, och jag förstår faktiskt lite hur han menar. I lagens möten så har Hammarby ofta spelat äckligt disciplinerat - man har backat hem från start och sen väntat ut Bollnäs första våg och tryck. När Giffarna har kört ifrån sig det mesta, ja då har man sen flyttat upp positionerna i banan, samtidigt så har man spelat väldigt tight och tufft i försvaret, och till sist varit otroligt effektiva.Det skall här också sägas, att Bollnäs visst skapat chanser, men ofta bränt fasta situationer, och då har Hammarby ätit sig in i matcherna. Så det skall bli väldigt spännande nu att se vad Bollnäs har för svar på detta? För jag inbillar mig att vi kommer att få se ungefär samma matchbild i morgon kväll?Men, man vet aldrig… kanske lurar det en räv och någon annan taktik bakom något tränaröra? Blir det som jag tror,Men det är ju också ofta så det ser ut då slutspelsbandyn drar igång, så inget konstigt med det.. En kombination är väl det vi supportrar hoppas på.Vad har vi då för chanser… ja formen är bra och Giffarna kommer efter VM uppehållet med två vinster, Sirius borta och Vetlanda hemma, samt ett starkt kryss borta mot SAIK!var också tillbaka och pigg efter skada senast, så det är positivt för Bollnäs! Återstår nu att se omfinns på planen i morgon… men enligt tränareså trodde man i förra veckan att han till 99 procent skulle vara det?Mickel krockade ju på träning och ådrog sig en huvud och axelskada. Även ytterhalvenåkte på en smäll senast mot VBK... men vi får hoppas att även han då är klar för spel igen?Förutom detta så har Bollnäs försvar nu verkligen hittat en formtopp, och det kan sannerligen behövas nu - Bajen ger aldrig bort något och är hela tiden på hugget framåt. Många bra omställningsspelare också! Men kul attvisar att man är taggade inför det som komma skall!var en av VM:s hetaste spelare enligt mig, och det har fortsatt efter och Myran ser verkligen laddad ut nu!, som det lyser knallform om ända från Bollnäs till Gävle, eller vice versa… snacka om att gå från klarhet till klarhet där!Naturligtvis så behöver Bollnäs en Nilsson i just toppform, om man sedemera skall ta sig förbi det första steget i slutspelet. Ett annan viktig bit där är två bra målvakter, därär den som stått mest i vinter. Men jag gillar bägge,och tycker det är skoj att vi kan ståta med två så duktiga killar i buren!I söderlaget så har man två verkliga härförare, och då tänker jag påoch inte minst! En briljant skridskoåkare i Gilljam, som både är målfarlig och svårstoppad med en fin blick för spelet. Sen har vi Pizzoni som nästan verkar orka hur mycket som helst, och är den motor som Bajen behöver för att orka driva på nu i slutspelet.Hammarby som kommer till kvarten med en lite seg rad, där man förlorat tre raka nu efter VM, och 7-18 i målkvot är väl inget man är stolt över där?är två andra spelare som jag tycker tillhör den viktiga stommen i Hammarby. Sen har vi alltid den därsom dyker upp så fort det blir allvar… en rätt märklig men härlig egenskap han har där Kalle!är också viktig och allround, där han inte minst på fasta situationer ofta kliver fram… och i en sån här tät drabbning så är sånt ovärderligt. Även åkstarkeKikar vi på väder och vind…Alltså helt perfekt bandyväder om inget ändras? (Vilket det tyvärr ofta gör)Men vi håller tummarna… och även för en fin inramning runt Åsen i morgon,Jag gillar inte att tippa slutspel egentligen, det brukar ändå aldrig bli som man trott.Men jag skulle faktiskt bli förvånad om inte detta avgörs i bäst av fem matcher.kanske är knappa favoriter, men kollar vi statistiskt så är det tvärt om och fördel förså jag säger nu 50/50 chans här.I de övriga mötena så tror jag vi får se 5 matcher i nästan alla… kanske orkar intemed, men jag är mer osäker nu då man fickdå ett derby alltid är ett derby, och därDet är ju inte förbjudet, så spännande även där alltså.känns också kul och väldigt prestigefullt. Förmodligen känner sig Villa väldigt säker då man tog Vänersborg före t.ex. Broberg, så upp till bevis nu. Och tänkmotja vad skall man säga? Känns ändå rättvist att dessa nu möts redan i kvarten, då bägge underpresterat lite denna vinter. VSK har haft lite problem med skador och annat, så visst inte lätt att bara ösa på då… och SAIK likaså. Jag tror det blir fem matcher även här, och bäst dagsform avgör. SAIK har bättre anfall, medans VSK har bättre försvar.Så helt öppet i alla matcher till en början… men någonstans så är ändå den första ett litet riktmärke, utan att för den skull vara avgörande – inte ett sådant här år då vi har åtta så pass bra lag!Där är det så dags att runda av denna första införrapport… och nu hoppas jag vi alla åker upp till Åsen i morgon och både hyllar våra hjältar från 97, samt hejar frami året första kvartsfinal!