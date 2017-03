Patrik Nilsson avgjorde rysare i Sudden - 1-0 till Bollnäs i matcher

Villa

Ja det blev en riktig nagelbitare detta, dåochbjöd upp till årets första thriller i semifinalspelet. Och det var hemmalaget Villa som började bäst, då kvällens bäste målskytt, (3mål)pangade in 1-0 redan efter drygt 3 minuters spel.Men det var en jämn inledning där Bollnäs skulle kvittera i den 9:e minuten, dåklev fram med sitt första mål i slutspelet. Assisten kom frånOlsson pigg ikväll och verkar gilla just att lira mot Lidköpingsklubben. Några minuter senare så har de blåklädda ledningen igen, dågör 2-1. Blev en i målchanser rätt jämn halvlek, där Villa hade lite mer boll och där Bollnäs som vi förstått på förhand spelade smart defensivt. 2-1 står sig till drickat.Villa börjar med en hörna efter vilan - men Bollnäs gör ändå det första målet 12 minuter in i densamma, dågör sitt andra för kvällen, framspelad avVi får sen se en dramatiskt andra runda, där bägge lagen möter upp i en kamp som verkligen skvallrar om ett möte mellan två tungviktare.Villa har en period väldigt svårt att komma igenom Bollnäs så starka försvar… man söker och söker, och till slut så är årets poänplockare nummer ett,som är framme och kvitterar. Folk hinner knappt jubla, för ensknappt två minuter senare prickar in 4-3 till Villa, och stort jubel på läktaren,Men Bollnäs ger sig inte, man spelar bra hela matchen och taktiken sitter perfekt.har så långt inte varit med i målprottokollet… men nu kliver han fram och i den 74:e minuten, framspelad av, så kvitterar han till 4-4.Matchen står sen och väger, och inget av lagen orkar avgöra trots över 4 minuters tillägg.Vi får sen se en förlängning som har allt vad som krävs i dramatik och spänning… det kanske inte är så många målchanser, men publiken ihåller andanNär lagen möttes i serien, så vann Villa i den 94:e minuten… nu är det Bollnäs tur, dåvem annars?) kliver fram och med ettStor kramkalas utbryter och Bollnäs har vänt till hemmafördel nu för egen del, då kampen på lördag går vidare påSåklart besviket i Villa, men sett till matchen så förlorar man inte bara för att man har otur och bollen mer... nej Bollnäs spelade ruggigt smart, och sen hade man marginalerna med sig också, vilket man måste i den här typer av matcher.Jag varnade innan för Nilsson, och nu visade den store målkungen hur viktig det är med en sådan storskytt i laget.fick göra sina två första mål i slutspelet… och sen attdrog in en hörna. Matchens enda hörnmål, där Bollnäs hade 7 och Villa 6 stycken. 1-2 i skott på mål till fördel Bollnäs, (förutom målen då) 25-13 i frislag, där har ni statistiken. Bara en enda utvisning också, den drabbade Villa.Ja man skakar än av nervositet - inte bra för hjärtat detta… men denna gång var det vi som fick jubla, och Bollnäs oerhört fina bortafacit fortsätter, där man nu har hela tre segrar borta mot Hammarby och Villa sammanlagt i slutspelet.Ja där måste jag stänga ner för dagen… känns som man behöver en paus själv nu. Jag kan bara avslutningsvis… detta var oerhört starkt av Bollnäs… och har man en spelare av Nilssons kaliber, så kan det bära en bra bit. Vi får också hylla härförareoch övriga försvaret, till en ny kanoninsats!Nu lugnar vi sen ner oss och konstaterar, att dettaoch på lördag så kommer vi säkert få se en ny rysare lagen emellan?där vi dessutom nu är garanterad en kanske två egna hemmamatcher i semifinalserien. (om vi då inte tar tre raka?) Viktigt det för ekonomin också.på söndag”, så ta med er släkt och vänner nu och var på Åsen i tid,Viktig nu att både vi fans och att spelarna är ödmjuka.- vi har inte vunnit något än, bara spelat en match… och Villa är fortfarande ett mycket bra bandylag! Känns helt jämn detta, men såklart att man njuter extra, då vi vinner mot så hemmastarka Villa Lidköping.så hörs vi kanske mer i morgon med lite om den andra semin. Om jag hinner? Skall bort på resa i veckoslutet, så hoppas jag får ner någon rad, annars så hörs vi först på söndag med ny matchrapport.