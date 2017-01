Platt fall på "Zinken" för Bollnäs

Ineffektiv inledning ställde till det

på söndagen i den sista omgången före VM uppehållet. Man var denna dag aldrig riktigt nära att hota ett starkt Hammarby, som trots att man fick avvara viktige liberon,som fått kliva av efter skada på uppvärmningen... så manövrerade man ganska lätt ut ett tröttkört Bollnäs som aldrig hittade upp i det tempo man hade efter paus mot VSK senast. 3-1 ledning i vilan blev till 6-1, då domarevisslade för full tid.Zinkensdamm i huvudstaden är sannerligen inte Giffarnas likör genom åren, jag vet inte, menvarenda gång de kliver in på Arenan, som dessutom ikväll var12-5 i hörnor säger också lite om matchen, däri Bollnäsmålet nog kände sig mycket ensam efter halvtidsvilan. Bollnäs såg där väldigt slitna ut, och jag vet inte varför, menefter fredagens kamp mot VSK., då Bollnäs förde i dansen och ägde det mesta den första kvarten… man skapade också flera heta lägen, bland annat så hade, det första då han bröt in från höger, men med en motståndare hängande på armen och eni utmärkt slag, så fick inte Mickel rätt tid för att sätta ettan. Bra räddning ändå där av Hedberg också!Just Hedberg skall rädda en gång till då Mickelsson tar ner en perfekt lätt lyftning frånoch sen åker sig fri mot Hammarbykeepern - som dock står för ytterligare en parad av världsklass! Samtidigt så har man inte råd att missa sådana lägen, så tungt för nummer 20 idag som inte hade marginalerna med sig.Men det blir ändå till en hörna från vänster, och då hittar liberonrätt, då han mycket rättvist krutar upp 1-0 till Giffarna i nättaket!Bollnäs har också ett klart friläge senigen, men domarna blåser helt felaktigt för offside, vilket syntes tydligt på reprisen ? var minst en halvmeter till godo där ochslår klubban i isen och ser förtvivlad ut på domaren.Efter Bollnäs starka inledning, så tar ett medvetet från start nedsjunket Hammarby nu mer och mer tag i spelet… nu börjar man driva den här matchen med pigga ben, och Bollnäs faller tyvärr tillbaka i banan och ser allt mer konfunderade ut. 1-1 kommer som frukten av det, då ett vasstTid där drygt 25 minuter, och tio minuter senare så ringer klockan igen för söderbröderna, dåframspelade avgör 2-1 för hemmalaget. Bollnäs ser mer och mer trötta ut i spelet, och man anar redan här oråd och en ny Zinkenplump.Visst kommer också 3-1 för ett väldigt effektivt Hammarby, som med lite flytstuds efter en ny hörna, får sekruta in returen mitt framförBara tre minuter kvar där knappt till vilan, och Bollnäs klarar dessbättre en sista Bajenhörna innan pausvilan.Efter drickat så hoppas hälsingefansen på ett pånyttfött Bollnäs med mer fart och energi som i början på mtachen… men istället så är det ett Hammarby som dikterar villkoren från minut ett till slutsignalen går… man tätar hemmåt och man för verkligen den här matchen hela vägen ut.Bollnäs kommer upp i några ströattacker, men det är oftast stopp vid straffområdeslinjen. 4-1 och den definitiva målmässiga spiken i kistan,, och där rann det sista hoppet ut med tanke på matchbilden.5-1 och 6-1 kommer därför inte oväntat, dåvisar fortsatt toppform (avgjorde ju i Kalix i 97:e senast), och matchen slutar också med 6-1 och en ny seger för Hammarby mot Bollnäs... och åter så fick vi ett bevis på att Zinken inte är en arena där Bollnäs vinner särskilt ofta, eller nästan aldrig om man skall vara helt ärlig.Ja om jag skall ge en liten kommentar om matchen, så blev jag väldigt förvånad faktiskt, dels att Bollnäs som kom ut mycket hungriga och verkligen gick rakt på igen, sen tog helt slut både fysiskt men inte minst psykiskt, vilket syntes klart när det gäller lagsamarbetet.Idag var inte någon av våra landslagspelare i närheten av sin normala standard, och då vinner vi inte över ett Hammarby som jag tror nu har nio matcher utan förlust?Ingen annan klev heller fram ochhade inte flytet heller vid bra frilägen, men ibland så vill inte bollarna in, och så var det denna tidiga match mot Hammarby, som började redan 13.15 klassisk bandytid. Av övriga spelare så såg det också tyvärr mycket segt ut denna dag.genom hela kampen… man väntade in Bollnäs med mycket folk hemåt i början, och med en hel del tur så höll man tätt… men sen vände man matchbilden och där började Bollnäs tappa allt man hade från start. Fanns liksom ingen kraft för det fina lagspel man visade upp i fredags?Nejoch att fokusera på de tre sista omgångarna, som spelasSom jag ser det behöver vi vinna motborta närmast, och åtminstone ta poäng sen mot VBK hemma i avslutningen. Eller tvärtom, för att hålla fjärdeplatsen?Är ju några lag bakom som jagar nu, och Hammarby 28 och förmodligen Vänersborg också senare, och någon av Broberg och VSK kan också komma upp på samma poäng efter dagen. Fyra poäng upp där alltså,Edsbyn vann just mot VBK borta med 5-2, så de ser ut att göra upp med Villa om seriesegern. Starkt detta av byn… och Vetlanda som lirade utan skadadeidag, lär få jobba då både Sirius (leder mot Gripen i detta nu med 3-1) och TB Västerås skuggar VBK om att slippa kvala.SAIK har chansen att gå förbi Bollnäs ikväll med seger hemma mot Kalix, vilket mycket talar för, så där kan det bli fight mellanKanske kommer nu vilan lägligt för de som inte lirar VM, för ändå om vi gjort någon bra match som t.ex. mot VSK senast, så har det varit rätt tröttkört sen jul, och att nu ladda om batterierna kan vara välkommet!?Nu tar jag själv lite ledigt under VM, då jag skall skriva klart min tredje kriminalroman, och sen återkommer jag med lite inför och sådant mot Sirius borta som spelas fredagen den 10 februari… en oerhört viktig match det, mot ett svårspelat Uppsalalag, som faktiskt har överraskat positivt på mig den här vintern.