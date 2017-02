Rond ett till Hammarby

Bollnäs GIF

Ja det blev ingen bra start detta för(vad har hänt med Bollnäs och dess publik?) fick en riktig mardrömsstart, med två tidiga mål i baken. Vasse(som jag varnade för innan) slog till två gånger om, sen Bollnäs försvaret inte alls hängde med och fick bort två returer framför Aihonen.När det gäller just den biten, så var bortalaget rejält taggade redan från start, medans Bollnäs verkade ha svårt att hitta något eget spel. Publiken hade nog hoppats på en helt annan tändning från start... men det såg faktiskt rätt nervöst ut då Bollnäs skulle gå till anfall.Men Bollnäs jobbar ändå på och det blir precis en sån match som jag skrev om på förhand, där bägge lagen är tighta bakåt och där man får förlita sig till fasta situationer först och främst.De orangeblå hade ändå ett par hörnor innan det första målet kom, men skotten är för svaga och duktigekan relativt säkert ändå rädda sitt mål för påhälsning.Patrik gör fyra räddningar där innan till siståker ut i den 32:a minuten. Bollnäs har skapat en del väldigt vassa lägen, men man får vänta till efter utvisningen innan reduceringen kommer. Hemmalaget får flera chanser, men först på den tredje returen så kantill sist trycka in 1-2 i en hög med spelare framför Hedberg!Hammarby började som vanligt med säckförsvar för att sedan lyfta upp allt mer och köra på kontringar. Med två mål i ryggen så vågade man sen flytta upp allt fler gånger… och det var väl bara de sista tio minuterna av första som Bollnäs åter kom tillbaka och tog över igen. Men trots 10 hörnor ikväll så lyckades man inte få in bollen, och där hade ni en av mina tre punkter inför matchen, nämligen att de fasta skulle bli avgörande, vilket man till stor del också kan säga att det blev.Det blir en lite avvaktande start på den andra halvleken… bägge lagen sätter defensiven främst och man känner på varandra... och det ligger faktiskt en otäck känsla i luften som alltid, då vi möter Hammarby. De kryper tillbaka och sen väntar man på sina lägen. Nu har ändå Bollnäs ett klart grepp efter drickat, och dååker ut för bentackling i den 58:e minuten, så kommer mycket rättvist kvitteringen…(lät det som?) och stort jubel framför läktaren för den storvuxne målkungen!Patrik som var den klart bäste framåt av anfallare denna kväll, där han verkligen ville mycket men ändå fick väldigt få bollar att jobba med. Matchen står sen och väger, då Bollnäs sen av någon underlig anledning backar hem allt mer under en period? Kanske var man trötta, eller så ville man vila en stund?Men sen lyfter hemmalaget igen, och man skapar lägen för att ta ledningen, bland annat två hörnor och några ypperliga chanser därtill. Men bollen vill inte in, och på ett långt Hammarbylyft så taren olycklig utvisning för hög klubba, eller sabotage som det heter, och då måste Bollnäs backa hem igen och spela klart mer defensivt., och man räknade nästan med ett ledningsmål.Nu blev det istället mer avvaktande med en man mindre… och trots det så backar söderlaget hem och försvarar sig? Lite märkligt där, men det är ju så man lirar mot Bollnäs, med 11 man på egen planhalva där man styr ut bådemot kanterna.I en som det ser ut helt normal chans. så får Bollnäs till sist utdelning, tror alla? Spelarna jublar menoch målet döms till Bollnässpelarnas och publikens stora förvåning bort?Det är i stort sett bara Bollnäs fram till den 84:e minuten, dåfår göra en fin räddning. Två och en halv minut senare så får de för dagen vitskrudade Hammarby en högerhörna. Då kliverfram och krutar upp 3-2 i nättaket bakom en chanslös. Det hade börjat blåsa på en del på slutet, så bollen verkade få en väldig fart i vindbyarna.Efter målet så tar Bollnäs en sista chans med en timeout. Man snackar ihop sig ochMen Bajen reder ut det mesta även om det är nära ett par gånger... tror också attträffar ribban med ett långt distansskott från 30 meter minst? Det klang då till i virket, så känslan var så.Närmare än så kommer man inte i Bollnäs… och åter igen så får man se sig besegrad av mardrömsmotståndaren Hammarby.Jag tänker verkligen inte såga Bollnäs efter förlusten… däremot så tänker jag ge min syn på vad som fattas för att vinna sådana här typer av matcher. Som vi alla vet så har vi jobbigt mot just lag som spelar väldigt lågt i banan med mycket folk hem, så det kom inte som någon överraskning ändå.Vad krävs då av laget? Jo att man framförallt får utdelning på hörnor – något som Bollnäs inte lyckades med ikväll. Tio hörnor men inga mål, är bara för dåligt i en sån här viktig match. En eller två mål är mer rimligt.Ja när det är högerhörna, så skall enligt mig vår bästa målskytt denna säsong skjuta tio av tio. Men, det gör han inte… istället så skall andra kliva in här och försöka få till det, och, då skall han skjuta. Ställ upp Nilsson som andraskytt och dra hårda bollar på bladet… är garanterat mål om han får träff då. Nu skall det släppas till andra mer ovana hörnskyttar, och det gick inte alls denna kväll. En del av hörnorna var dessutom dåligt slagna så ruset han ända ut.Detta är en så pass viktig bit i matcherna mot just Hammarby, så där måste alla rannsaka sig själva nu. Vill man vinna matcher, då måste enligt mig lagets bästa skytt få dessa lägen!… men jag saknar att man inte gerfler chanser på så kallade inåkningsskott. Funkade utmärkt mot VSK tidigare, och Ville har ett bra skott.och det var nära ikväll då han fick chansen.Så från vänster lite mer öppet… men från höger så är det från mig dock ingen tvekan om vem som skall skjuta.Mer då…laget sett till vad man skapade. Men då Hammarby alltid spelar så lågt med hela laget hem, så måste lyften komma oannonserat. Från start var det nästan inga lyft, men sen kom de och då blev gästerna mer konfunderade. Nära flera gånger till frilägen, men bollarna ville inte ner på isen.Även i andra så lyfte man på bra, ochoch Berlin hittade ofta fina pass ut på kanterna. Men sen tar det stopp oftast, om då intekör, för då händer det mer.Nu får nummer 4 och även 19 ta jobbet på kanterna, och även om de gör det otroligt bra, så kan man inte kräva att de skall bryta sig igenom tio man i det tighta Hammarbyförsvaret.Här har Bollnäs mycket i övrigt att önska, och jag ser det just nu som vårt stora problem, att våra halvor inte delta r mer i anfallsspelet. Visst,körde mer i andra, men ofta blir det bara rakt fram och inte några inbrytningar i fart, och då är han ett lätt byte för söderlaget så starka defensiv.Sen ser jag det så vi bjuder Hammarby på en två noll ledning,När matchen startar så måste man vara mer på och hjälpas åt då man får omställningar emot sig. Nu blir man ståendes på hälarna och då är spelare som justinte att leka med. Två mål där från Kalle som alltid finns inne i boxen.Ja gör man inte mer än två mål på hemmaplan, så får man också räkna med torsk, det är minst två mål för lite.Nu hade Bollnäs en del otur, men samtidigt så har det ofta eller nästan jämnt sett ut så här mot Hammarby, och någonstans så måste man lära sig av misstagen,Jag tippade fem matcher från start, men då hade jag hoppats på en seger i match ett… nu blir det svårare och helt klart plus för Hammarby inför fortsättningen. Vi får se på lördag hur kul JF och laget tycker det är att spela bandy på Zinken,Har lite svårt för valet av motstånd ännu, och någonstans så verkar många gånger inte meriter slå motstånd som man har väldigt svårt mot… det har visat sig i väldigt många fall och idrotter.Nu är det dock bara att komma igen…, och den på lördag kommer som alla förstår att bli ovärderlig i den här serien mellan lagen. Vinner Bajen så har man skaffat sig en liten matchboll… vinner Bollnäs så är man tillbaka på ruta ett igen, och då är det fortsatt öppet.Men helt klart fördel Bajen nu… som trots att man grisar på och spelar en sådär halvtråkig bandy, ändå gör det fullt ut med en matchplan som verkligen spelas i nittio minuter plus tillägg. Det gäller ju att vinna. och då får det se ut hur som helst.I Bollnäs så ser det ut att gå lite mer på chans…Nu skall mycket gå från 4 och 11:ans klubba, och då blir vi ändå ofta lite för lättlästa.Spelare som(kul att du var tillbaka!) ochförsvinner helt ur såna här matcher där man spelar mot ett lågt försvar, det finns liksom inga ytor bakom att jobba på. Mot lag som SAIK och VSK så får Bollnäs ofta spela Hammarbys spel, och det passar oss bättre vilket också synts i resultatraden de senaste säsongerna.Nu måste vi föra i dansen väldigt mycket, och då gäller det att smälla in hörnor och ta de chanser som dyker upp, och det räckte tyvärr inte hela vägen denna kväll i slutet på februari månad.Mitt hopp står nu till att Bollnäs spelar lite grisbandy på lördag de med, och låter Hammarby föra i dansen, sen kan vi ställa om, då ökar chanserna en hel del. Det får se ut hur som helst nu, för Bajen bjöd verkligen inte upp till någon glamourbandy denna kväll… men det räckte till seger. Känslan ärnu att vi måste replikera med samma taktik på lördag.Kollar vi på lite spelare, så ger jag(många fina räddningar ikväll),med två viktiga mål, och även åkstarka duonmest plus ikväll i bortalaget. Segerskyttenskall väl också ha överbetyg.I Bollnäs så handlade väldigt mycket om, som båda verkligen försökte utan att lyckas hela vägen denna gång.såg laddad ut med flera offensiva utflykter, ochvar som vanligt på tå framåt och nära att näta flera gånger… men fick nöja sig med ett mål, då han inte hade det rätt flytet denna kväll.grovjobbade och tog ett tungt ansvar på mitten, och ett härligt kämpamål blev det också!Där har ni mina toppar i Bollnäs, där många av de övriga nu måste upp ett par snäpp om vi skall ha någon chans att vända detta. Det räcker inte annars mot ett lite jämnare Hammarby med fler genomgående åkstarka spelare, trots att Bollnäs har de bättre topparna.Så ser jag på det… och därmed så avrundar vi med att säga Grattis till Hammarby, och även med plusligan för Bollnäs på hemmaplan.och jag måste säga att jag trodde det skulle bli jämnare… men Villa är tydligen på väg mot ytterligare en semifinal. Men som sagt, än finns hopp även för IFK.I morgon så lirar SAIK mot VSK, och Edsbyn mot Broberg