Rysare då Bollnäs besegrade Mästarna

Ja det blev en klar uppryckning då Bollnäs tog emot VSK hemma… ett VSK som kom till spel utan två av sina ordinarie försvarare,ochI Bollnäs så fickstå över.som sökt sig till Åsen den här kvällen, fick se en match som länge såg ut att sluta 0-0, trots att det ändå hade skapats en hel del givna chanser från de bägge lagen… men två storspelande målvakter,i Bollnäs och inte minsti Västerås, verkade nästan omutliga. Men till slut så fick Bollnäs hål på landslagets målvakt nummer ett, och det var såklartMen vi tar det från start… där Bollnäs hade mest boll de första tio, och redan efter dryga minuten, så tilldöms hemmalaget en straff senrivits ner till höger i straffområdet. Fram klivermen träffen lågt och Bergwall är snabbt där och räddar med handskarna.Då vi närmar oss kvarten spelad så har VSK jämnat ut spelet och de bägge lagen skapar mest hörnor före paus.tar det mesta, om inte försvaren är där och rensar undan. Men vi skall få ett jätteläge till innan vilan.Nämligen i den 19:e minuten, då alla nog skriver in 1-0 till Bollnäs, senstått för en fin prestation från höger och lägger in bollen till ensom bara har att raka in bollen i tomt mål - men på något märkligt vis så får 20 på en snedträff och en VSK klubba räddar i luften och bort från målet!? Ja där borde kanske Bollnäs lett med ett par mål. för det var ändå Giffarna som trots en lite avvaktande halvlek, där det var jämnt spelmässigt, ändå var det bättre laget sett till klara chanser.Tempot sjunker vartefter och det blir bara till slut en okej halvlek, där lagen ändå verkar ha mycket respekt för varandra. Inte oväntat så blåser domareför vila med 0-0 och ett kryss.Efter drickat så får vi se en bättre bandymatch… nu blir det mer fart under grillorna ochfår den första chansen direkt inledningsvis, men skottet från vänster hittar inte in bakom den stekheteMen lagen pumpar på nu och trots att man håller defensiven, så vågar man ändå ställa om mer i fart, och då växer den här matchen till betyget en bra elitseriematch till sist. En Bollnäsförsvarare, (såg inte vem), räddar därefter strax utanför egen mållinje, dåär väldigt nära att ge de grönvita ledningen 8 minuter in på rond två.Men det skulle bli fler chanser, och speciellt från Bollnäs som nu hade bestämt sig för att köra till slutet.står en stund där för några magiska räddningar, men efter hörna så får hemmalaget flera chanser, men bollen ser inte ut att vilja passera mållinjen denna kväll!?. Den bästa chansen kommer dåplockar ner en lyra och blir fri i den 58:e, menpå en lite studsande boll.Ett nytt perfekt lyft kommer sen fram till… Nilsson åker fri fram emot Bergwall, kroppsfintar höger, vänster och flippar upp bollen med en backhand… men där harMen lagen trummar på… Bollnäs fortsätter att ha greppet trots att det blir någon utvisning åt bägge lagen… VSK dock inte ofarliga då man sticker upp. Men först så fårett till strålande läge att näta, men kommer för nära Bergwall till höger, som styr ut till ny hörna. Skulle denna match sluta mållös? Ja man började frukta det, då målvakterna storspelade och lagen inte verkade få in bollarna.Bollnäs ser även ut att ha en hörna i virket med tio kvar) är osäker där men bollen rätt ut, såg ut som ramen)… sen vänder Västerås och får sitt bästa läge i matchen, dåfri från vänster har gata in och drar till bara någon meter frånAiho klev fram i slutet, och det var tur det då VSK ändå var farliga och även de gick för ett segermål.Men så i den 84:e minuten, så kommer Bollnäs i en ny våg… bollen in i mitten tillsom drar på, den styrs ut till vänster och där kommeroch kan på uppstuds lyfta in 1-0 för Bollnäs! Tjusigt, men även lite turligt det!Stort jubel utbryter på Åsen och grabbarna tar här ändå en helt välförtjänt ledning… det var bara ensom oftast var i vägen. VSK ger sig dock inte, och man fixar nya hörnor,gör en mäktig parad, (tror det var på en retur?)Nu vägde det fram och tillbaka… bägge lagen vill mer och det var väldigt uppfriskande att se…i andra, och hela laget jobbar nu för en seger.är tongivande i andra, då de åker ner och ofta hjälper till med försvarsspelet. Och hårt slit brukar löna sig… så när Giffarna på övertid får en ny möjlighet sen en piggkör slalom förbi VSK försvaret,skjuter sen från slottet, men bollen ut till höger, och äntligen får han göra mål, då han med en sträckt volley med raka arnar ur svårt läge på något vis får in bollen i maskorna bakomEtt nummer utöver det vanliga, och, som denna match hade mängder med bra lägen att göra mål på… men oflyt och en storspelandegjorde att det dröjde ända fram till den 91:a minuten innan målet kom.visslar strax efter för full tid, och Bollnäs vinner denna spelmässigt rätt jämna match, ändå rättvist sett till klara målchanser. Ja ska jag vara helt ärlig, och det skall man… så var Bollnäs även det starkare laget efter paus, vilket dock inte alltid betyder att man vinner.Nu kom målen till slut… och dåikväll (5-10), så kliver Bollnäs nu upp på en tredjeplats i tabellen! Man ligger en poäng efter Edsbyn nu, och ny viktig kamp på söndag, då Bollnäs reser ner till Stockholm för svår match mot Hammarby på Zinkensdamm.Jag tänker inte höja något av lagen till skyarna… däremot så gillade jag vad Bollnäs visade upp efter pausen, där man ikväll verkligen vågade köra och gå för segern… visst, det hade kunnat kosta en förlust också, men vågar man inget så vinner man heller inget, och nu vann Bollnäs för att man var det mer kreativa laget framåt och samtidigt visade upp en fin defensiv där alla jobbade och bidrog!Tror publiken också gick hem rätt nöjda sen Giffarna bjöd upp och åkte mer skridskor nu än vid de senaste matcher, framför allt i djupled, där många nu verkade våga köra mer utan att för den skull bli övermodiga.Västerås tog ett kliv framåt de med… man försökte verkligen och spelade bättre och bättre efter en lite avvaktande start. Men ikväll så hade man inte storskyttenpå hörnor, och det märktes då man inte fick in någon av sina nio chanser.Bollnäs hade även de åtta hörnor, och denna gång så fick även seriens bästa lag där gå mållösa... även om det osade katt ett antal gånger, men då klevfram. Bollnäs vinner ändå rättvist, och med dessa viktiga poäng så borde topp 4 nu vara räddat? 6 poäng upp med fyra matcher kvar borde räcka.lite uppåt istället, trots att man har tuffa matcher kvar, Hammarby nu före uppehållet med VM, sen SAIK & Sirius borta, innan man rundar hemma mot VBK… som då förmodligen kan vara borta från slutspel, och då man vann ikväll så bör man väl fixa spel utan kval i tid före epilogen? Men vi tar inte ut något i förskott,Kul ändå med ett trendbrott, dels med andra halvlekarna, och dels med att man hade mer energi och fart under rören i Bollnäs denna milda januarikväll!Blir rätt kort här med… jag framhåller först och främst Bollnäs lagprestation som det viktiga, men det går inte att undgå att nämna de tre som ändå till sist stod för avgörande prestationer, och det varKikar vi på övriga så såg alla väldigt motiverade ut i afton, och även om vi inte fick hål på VSK före drickat, så jobbade alla tillsammans metodiskt, vilket kändes kul att se från sidan. Jag plockar inte ut fler utan nöjer mig med det jag skrev ovan, en fin laginstas helt enkelt, där man ändå nollar Mesta Mästarna till slut, och då får både fans och spelare vara väldigt nöjda.Vill ändå nämna att jag tyckersåg rappare ut idag, och skönt hemjobb flera gånger där han vill vinna tillbaka tappade bollar… sånt sprider verkligen fin anda i laget!Ja man måste väl bara… vilken match karln gör, och man kan väl bara konstatera attär Sveriges bästa målvakt!Bakom denna så gjorde unge juniorenen fin match… och sen gillade jagsom var farlig då han forsade fram på vänsterkanten! Kul att Oscar är tillbaka efter den otäcka ögonskada han ådrog sig mot SAIK, tror det var ifjol det om jag inte minns fel?var väl den hetaste framåt, och mycket nära att näta några gånger. Sen tycker jag mittfältaren och reserven på hemmaplan i blågult,även han låg bakom mycket i ett defensivt starkt VSK, som dock inte var lika bra framåt… men man försökte ändå och små marginaler flera gånger.Där har ni mina funderingar om denna match… nu lirar alla söndag innan VM uppehållet, och dessa kamper blir lika viktiga som ikväll.Ja så är bandyn ibland… man kan aldrig vara helt säker, och vi säger därmed tack och hej med plusligan för Bollnäs hemma, samt söndagens omgång i sin helhet.Här kommer dessa.Snacka om utspridda tider där.(tiderna enligt elitrapport).