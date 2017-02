Så spelas slutspelet 2016/17 - Hur går det? Vilka lag möts?

God onsdagskväll allesammans!

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Kval till Elitserien spelas: Onsdag 1 mars, Fredag 3 mars, Söndag 5 mars, Tisdag 7 mars, Torsdag 9 mars och lördag 11 mars.

Spekulationer om vem som möter vem?

Slutspelslagen klara?

Vem tar vem?

tippar Edsbyn tvåa…

1. Villa Lidköping:

Mitt tips är 3-1 i matcher till Villa.

2. Edsbyns IF:

3-2 i matcher till något av lagen är mitt tips

3/4. Vem möts då här?

Så 3-2 i matcher till något av lagen, lite fördel då Bollnäs och SAIK, men bara marginellt.

Villa, Broberg, SAIK, Hammarby i Grupp A.

Edsbyn, Vänersborg, Bollnäs, Västerås SK i Grupp B.



Vem går längst?

Villa Lidköping : 90 procents chans.

Broberg Söderhamn

Edsbyns IF 50 procents chans:

(IFK Vänersborg 50 procent chans)

IFK Vänersborg

Hammarby 45 procents chans)

Vi får kanske där ha med i beräkningarna för alla lag… att man inte kan vara helt säker då tre omgångar återstår av grundserien.

Bollnäs GIF: 52 procents chans:

(Västerås SK 48 procents chans)

För Bollnäs så

fredagen den 17 februari efter klockan 21, så rattar vi in Radiosporten, som är

Där stänger jag butiken för nu… och så hörs vi mer framöver - Ha nu alla en fortsatt trevlig kväll!

Tänkte ge er lite slutspelstider och sen spekulera lite om framtiden… var gärna med ni också och lufta era tankar på vårt Bollnäs forum.Så här lirar vi fram till den 25 mars, då finalen på Tele 2 Arena avgörs.(Är inte helt säker… men förmodligen så är grupp A först ut i varje omgång?)Torsdag 23 februariFredag 24 februariLördag 25 februariSöndag 26 februariMåndag 27 februariTisdag 28 februariTorsdag 2 marsLördag 4 mars.Onsdag 8 marsTorsdag 9 mars.Lördag 11 mars.Tisdag 14 mars.Onsdag 15 mars.Torsdag 16 mars.Fredag 17 mars.Lördag 18 mars.Söndag 19 mars.Där har ni lite datum… tider lär väl till stora delar bli 19.00 på vardagskvällar, medans helgerna kan skifta. Skulle tro att många väljer att spela 15.00 eller 17.00? Där får ni hålla koll lite själva.Tänkte vi också skulle runda lite med att fundera på hur lagen kommer att välja, och vilka som då hamnar i Grupp A respektive Grupp B?Nu är det ju inte helt klart än, men det krävs nog väldigt mycket om åttan i dagsläget, som är Broberg Söderhamn på 26 poäng… skall tappa till nian Vetlanda BK som har 20 poäng?VBK måste då ta full pott medans Broberg inte tar någon pinne på de tre kvarvarande matcherna… och visst, chansen finns, men den är ändå väldigt liten.Så med all sannolikhet så är topp 8 redan klart, vilket är väldigt tidigt för att vara en så jämn serie. Man kan väl konstatera att Broberg har gjort en starkare säsong än vad många trodde (mig själv inräknad), medans Vetlanda har blandat och gett för mycket… där man ibland slagit topplagen hemma, och sen förlorat mot lag i den nedre regionen på bortais, och då tar man sig tyvärr inte till slutspel mot detta tuffa motstånd.Tråkigt för VBK naturligtvis, som har ett mycket bra lag och hade varit kul att se i ett nytt slutspel. Desto roligare då för Söderhamnslaget, som nu är tillbaka igen efter missen förra året"Om vi då kollar på de åtta lagen som nu skall göra upp om det… så är min känsla så här på förhand, att åtminstone sju kan gå hela vägen ? jag tror faktiskt inte Broberg har den bredd som krävs för att ta sig ens till en semifinal… men helt säker kan man ju såklart aldrig vara?Om vi då börjar spekulera på… så är. Kollar man på de matcher som laget har kvar, så bör man klara det, även om Edsbyn säkert kommer att göra allt för att komma förbi. Lagens möts ju dessutom i den näst sista omgången.Men min röst faller på Villa som seriesegrare… och, även om det inte är helt skrivit i sten - men då måste man nog torska hemme mot TB ikväll?Någon av SAIK eller Bollnäs kan nå upp till 38 poäng, men inte båda, då även de två lagen möter varandra inbördes.den sista omgången, men oklart i nuläget hur viktig den matchen blir för VSK? Har den ingen betydelse, ja då ärförmodlgen rätt avgörande?Jag chansar ändå ochtror de kan ta 3 poäng till minst, så Villa i topp och sen Edsbyn då på andra plats.Trean är svårare… och där är vi åter tillbaka till söndagsmatchen nu till helgen, där Sandviken tar emot Bollnäs ute på gamla anrika Jernvallen. Den matchen tror jag ändå till syvendes och sist avgör kampen om tredje och fjärdeplatsen?Villa tror jag väljer Broberg, eller jag är ganska säker på att de gör det. Man har fördel av hemmaplan, och även om man säkert får kämpa hårt på Hällåsen, där man ofta har det tufft mot Broberg, så tror jag man inte torskar hemma.… man har två segrar mot SAIK, och bara en mot Bollnäs, där man samtidigt bara vann på övertid hemma? Kan bli vilket som, och jag avstår att tippa den.Jag tror årets överraskning och uppstickare, Edsbyn väljer Vänersborg här… ett inte helt lätt val, IFK vann i byn tidigare, och man skall också mötas i den sista omgången av grundserien. Men byn har fördel av hemma där, så det känns ändå mest troligt.Ja om SAIK blir trea så tar man Hammarby, och då möter Bollnäs VSK… och jag tror faktiskt inte det spelar så stor roll, om Bollnäs blir trea så tror jag man ändå tar VSK, då man denna säsong har två raka mot mästarna. Bollnäs trivs heller inte mot söderlaget, som har blivit ett spöke för hälsingarna genom åren.Fortsättningen beror sen på vilka grupper man hamnar i… och där får vi avvakta och se – just nu känns det väldigt svårt att tippa just den biten. (försöker ändå här nedan)… ett Sandviken som trots allt har vacklat lite under säsongen. Framförallt så är känslan att Villa har en klar fördel här vad gäller försvaret, där man är stabilare, vilket också synts i de inbördes mötena. Tar Villa Bollnäs, ja då riskerar man dessutom att få VSK med i samma grupp… vill man det? Jag tvivlar.Blir det som jag spekulerade i ovan, ja då hamnar alltså Bollnäs med Edsbyns i grupp B.Då lirar alltså:Ja ni ser… väldigt svårt att veta hur lagen kommer att tänka här?Om vi till sist då avrundar den här lila spekulationsrundan med att spåna i semifinallag?Jag sätter 0-100 procent i mina värderingar.Känslan är att man rätt komfortabelt bör klara av Broberg i kvarten. Villa har ett oerhört starkt försvar… det enda som oroar är att målvakten Jesper Thimfors dras med en skada – frågan är hur länge han blir borta? I övrigt så ser jag inga mörka moln på himlen.Villa har varit det jämnaste laget under säsongen… man har alla pusselbitar där – men frågan är om man har mentaliteten? Än har man inte vunnit något SM Guld… och det gäller att överbringa den psykiska biten nu, om man skall kunna gå hela vägen?kommer dock att ge allt här, då man absolut inte har något att förlora. Men jag tror bredden i truppen inte räcker mer än högst till en seger hemma?Man har dessutom haft lite småproblem med skador under säsongen, så nu behöver man först och främst en hel trupp inför allvaret.Mer oklart här vem man möter? Tar man då IFK, så tippar jag på 50/50 chans här trots fördel hemmaplan. Men min varning denna säsong är just IFK, så jag lägger mig på lika chans här. Måste jag ändå tippa, så tror jag Vänersborg kan skrälla., som man brukar ha det tufft emot… ja då ökar ändå inte chansen.Kikar vi på spelarmaterialet så skadade sig den finske, och oklart om han hinner tillbaka till slutspelet? 4-6 veckor sa den första prognosen, men alltid svårt att veta?så vet jag inte om man har några direkta skador inför de avslutande omgångarna? Däremot så har det varit lite turbulent kring den ryska stjärnspelaren,som nyligen bänkades helt inför en omgång. Det har varit lite problem i laget, där man bland annat sparkadt tränarenunder säsongen. Här måste man komma sams nu om man skall gå långt i slutspelet.Ja möter man då Hammarby… så tror jag chansen är 60-40 till SAIK, då man har fördel att spela hemma. Men jag vill samtidigt här och nu varna för Bajen, som blir allt bättre och har en formkurva nu som pekar rakt upp… tror det är nio matcher utan förlust nu? (Blir det istället VSK… då känns det ungefär lika, så inte så stor skillnad ändå. Kollar vi på lagen så har målvakten i Sandviken,sen han skar upp ett sår i benet före VM. Men om inget oförutsett händer där, så kommer Sandviken förmodligen med det starkaste laget?Här blir det jämnt, om Bollnäs då ställs mot VSK? Bägge de här lagen kommer med all snnolikhet att höja sig rejält inför slutspelet… men det som kan fälla avgörande, är ändå att Bollnäs har fördel av hemmaplan?Men jag är såklart ändå inte helt säker… de grönvita kan absolut gå segrande ur detta de med. Får Bollnäs Hammarby… vilket jag ändå inte tror, då jag har svårt att se SAIK vilja utmana VSK redan i kvarten? Men om, ja dåsom bäst 50/50, då man har rysligt svårt mot just Bajen.När det gäller skadeläget så harden här vintern. Kanske därför också som man har blandat och gett mycket mer än på många år nu? Får man tillbaka alla i form till slutspelet… ja då kommer man med ett riktigt bra lag. Tar man sen sig förbi kvarten, ja då kan det absolut bära hela vägen igen?har jag i detta nu inga indikationer på några långtidsskador… kanske lite slitet efter VM, men till kvartsfinalerna så borde om inget händer före, laget vara intakt?Bollnäs har dock ett väldigt rutinerat och bra lag då man spelar på topp… och just den biten tror jag kan bli avgörande mot eventuellt VSK i kvarten. Man måste helt enkelt få alla spelare att tillsammans höja sig... då kan det bära väldigt långt denna säsong. Gör man inte det, ja då kan det bli respass redan i kvarten.Om bara en dryg vecka så får vi reda på vilka grupper vi får –på plats vid arenorna, för att höra klubbarnas val av lag.