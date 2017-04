Silly Season Bollnäs: Vem tränar Giffarna 2017/18?

Hej där ute i stugorna!

För det är ju så, att vi just nu är inne iinnan själva bandyspelandet kör igång i september månad.Svaret är ganska simpelt, inte mycket för oss fans att rapportera om… däremot så kanske massor har hänt bakom kulisserna som vi inte har en aning om, och det är väl kanske bra det?Efter finalen den 25 mars så fick vi reda på att vår nuvarande tränare,skulle snacka med vår klubbchef veckan efter. Sen dess ha vi inte hört något… skall vi tolka det som att det är klart, eller att Bollnäs nu är ute efter en ny tränare? Klubbchefen Robert Lindgren sa ju i runda slängar att laget behöver en motiverad tränare för att fortsätta klättra… och jag tycker det är viktigt nu att vi så snabbt som möjligt får klart med ny tränare i klubben, för att denne skall få vara med och tycka om laget han med. Det går att spekulera vilt om en ersättare, men lika bra att ligga lågt ändå, även omnämnts som en kandidat till posten?Men sånt kanske fortgår alltså… och spännande tider väntar de närmaste dagarna, dåskall bestämma sig vart han spelar nästa säsong? Vi Bollnäsfans lever som det heter på ”hoppet”, även om det ändå lutar åt hemflytt till Sandviken efter det man läste om i media,är två andra som vi väntar besked av… och ryktena säger att Myran har fått jobberbjudande från en västlig klubb några mil inåt landet!?igen?Justvår libero och stjärna längst bak i backlinjen, är också utan kontrakt. Naturligtvis vore det skönt med ett besked snart från Andreas, så fansen kan sova lite lugnare och drömma om en fortsatt tät mur bakom vårt mittfält även säsongen 2017/18.Westh skall fylla jämna 40 nu, så visst måste han få den tid han behöver, däremot så verkar ryggen ha hållit bra denna säsong - så visst håller nummer 5 nåt år till i den oranga och blå tröjan, och förmodligen även i den blågula?Bollnäs har sen tidigare runt nio spelare att bygga kommande års trupp med, kanske fler om förhandlingarna gått bra den senaste veckan? Viktiga bitar är att bägge målvakternaochär kvar, samt de två toppanfallarna… nu gäller det bara att knyta ihop den berömda säcken bakåt också.är dessutom redo igen med livstidskontrakt, och med klubbkamratså kan man inte undgå att rikta lite blickar österut och mot Finland… där vårfinns och nu verkar skadefri igen. ”Lippi” som stod för en mycket fin säsong både i den inhemska finska ligan samt i landslaget,En mittfältare av rang Lippi med ett bra driv i skridskoåkningen och ett stenhårt skytte! Tror han har många bra år kvar, så kan vara ett bra alternativ om nu Berlin lämnar? När det gäller just Berlin, så har ryktena duggat tätt…Personligen tror jag det är jobbigt att pendla allt för länge, och Bella har ju varit två år före Bollnästiden i Ryssland också. Vi Bollnäsfans hoppas såklart ändå på en lösning… åtminstone ända fram tills det står något annat i blaskan.Mer då i Bollnäs… ja spelare somskall väl ändå vara klara för spel kommande säsong, och det är ändå en bra stomme att bygga kring.har ett plusår, så återstår då att se vad föreningen vill där?Öriga spelare att kontraktera eller ej är då,sen hoppas vi fans att man nu också kan flytta upp några juniorer till laget, och att vi nu även börjar slussa in dem i spel och ger dem förtroende.blev sent utlånad till, och personligen hoppas jag att Jesper kommer hem igen… han var riktigt bra de gånger han fick hoppa in och spela, vilket tyvärr inte var allt för ofta - men det blev ändå en del inhopp vid utvisningar och annat, så helt klart ett stort framtidsnamn vi har i klubben… var rädd om honom nu Bollnäs GIF.Var också rädd om vänsterbackensom varje säsong tar kliv framåt som spelare… snart kan denne Wiik vara redo för blågult också, men då krävs enligt mig lite bättre och mer offensiva utflykter - defensivt så är Jens numer otroligt solid och säker!ä ett annat framtidsnamn, sen har vi några duktiga ungdomar i 17 års åldern, som, som bägge också tränat med A-laget under den gångna säsongen.Om jag själv får tycka, så behöver Giffarna få in en eller två spelare i 20-30 års åldern som kan driva på lite framåt och stå för mer fart i spelet. Idag har vi många skickliga spelare, men tyvärr allt för få som kan stå för det lite mer oväntade i omställningssituationer. Vi kan idag lyfta lyror på våra duktiga forwards, men efter isen så är det svårare att hitta farten.och en sån spelare skulle jag inte ha något emot att se ofta på Sävstaås till vintern. Det snackas också mycket omsom gick från IFK Vänersborg till Ryssland i vintras… är inte säker, men möjligen var det väl Neftyannik han spelade med?En fartspelare av rang det, som vad jag vet spelade högerhalv i Vänersborg… men han kan säkert lira mitt också med den speeden.är också ledig… och här tror jag byn väntar in vilket svar man får av vår 4:a, innan man eventuellt erbjuder Popa nytt kontrakt? Blir det inget byn, ja då ligger nog Broberg ändå nära till hands för den skicklige halven.Lag som det händer mycket i så här långt, är först och främst Sandviken, där man tappat ryske Alan Dhzusoev,(Jenisej) Linus Forslund (Broberg) Niklas Gälman (klubb ej klar-Kalix?) Daniel Bäck (klubb ej klar?) … sen har man fått in/tillbaka Erik Säfström från Neftyannik, och Magnus Muhrén som ny tränare istället för Magnus Broden.SAIK har även några nya namn på gång in. I övrigt rätt lugnt så här långt… Danne A i Villa slutar, men själv tror jag Danne kommer tillbaka… bara en känsla, men då säsongen gått ett tag så blir han sugen…Villa har också värvat in halvenfrån IFK Vänersborg. IFK som tidigt tappade sina tre ryska stjärnor,, har ändå lovat att fortsätta sin satsning uppåt… så spännade även där att se vad som händer?Mästarna Edsbyn (ja det tar emot lite att skriva, sorry men grattis), där uppgesvara på väg bort … Sirius och Uppsala igen kanske?Broberg ser ut att satsa lite mer än vanligt… och kanske är den nya hallen som nu är på gång, nu en starkt bidragande orsak till att Söderhamnslaget äntligen kan satsa uppåt igen!? Semifinal lär vara ett delmål för klubben!Där lämnar vi för nu, och så återkommer vi så snart något nytt dyker upp.