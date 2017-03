Vi kollar in finallagens slutspelsstatistik

Statistik Slutspelet Bollnäs vs Edsbyn

God

kväll!

Plus minus i målskillnad

Bollnäs GIF (7 matcher)

Anmärkningsvärt är att Bollnäs både vann kvarten (4 matcher) och semin (3 matcher) med samma målkvot 13-8 i plus/minus.

-----

Edsbyns IF (9 matcher)

Att notera, att Edsbyn släppte in hela 21 mål i de tre första semifinalerna (gjorde 13), men vann sen de två sista starkt med 8-4.

-----

Bollnäs

GIF

Målskyttar/Assist: Totalt

26 mål & 25 assist på 7 matcher

-----

Edsbyns

IF

Målskyttar/Assist: Totalt

46 mål & 33 assist

Bollnäs släpper in betydligt mindre med mål

Edsbyn gör några fler

Byn snittar cirka 5 mål per match och släpper in runt 4,

medans Bollnäs gör i snitt 4 mål per match, och släpper in runt 2.

Bollnäs

har så här långt 9 poängspelare, medans

Edsbyn

har 14, men då han man som sagt spelat två matcher mer också.

Där fick ni lite mer att tänka och fundera på… (som om det nu inte surrar tillräckligt med tankar i era huvuden?)

Hörs i morgon nu med lagens halvbackar.

Tänkte förse er med lite statistik som jag plockat ihop under kvällen.Man kan här tydligt se att, och att… nu är det 7 mot 9 matcher, så procenten måste räknas utöver det.Så helt klart rätt jämnt ändå, där jag då räknat på detta slutspel… vilket jag också tror ligger väldigt nära sanningen för hur lagen spelat denna säsong.Nu är det "en match", och då blir det såklart mycket annat som spelar in, nerver, dagsform och vilket lag som kan gå ut och njuta av stunden… det tror jag kan bli rätt avgörande.Ja så här ser det ut rent statistiskt under våra kvartar och semifinaler… men nu gäller det att vara bäst i en match, så upp till bevis nu på lördag.