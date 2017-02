Taktisk triumf & släckt spöke på "Zinken"

Bollnäs GIF

Javar verkligen mer eller mindre tvingade att vinna den andra kvarten i bäst av fem... dels för att inte behöva spela för sin överlevnad i morgon, och dels för att släcka det däri ett antal år nu. Visst, Bollnäs vann där en gång ifjol, men ser man tillbaka över en längre tid så har de orangeblå alltid haft svårt mot söderlaget på bortais.Men det började illa för Bollnäs, då förstmycket tveksamt blir förvisad till botbänken av domare. Det blir en kollision, men på TV bilderna så ser man att det mer är en olyckshändelse. Men 14 ut och det tar Hammarby vara på, dårevancherar sig snabbt, dåefter en högerhörna på den andra returen efterfösning på mål, styr in bollen framför Hammarbymuren. Och det skulle komma mer från dagens man på Zinkensdamm…(precis vad jag eftersökte i min förra matchrapport) något som också lönade sig för Bollnäs, dåen stund senare pangar in 2-1 för det för dagen blåskrudade hälsingelaget.denna fina och soliga februaridag i huvudstaden… och på en låg boll i djupet får han med sig bollen med ryggen emot målet och Patrik Hedberg – och från snäv vinkel så hittar han ett hål i nättaket och det är tvåmålsledning 3-1 för Giffarna! Såna mål kommer bara ifrån en riktig striker!Spelmässigt så har Bollnäs verkligen fått matchen dit de vill, med ett starkt försvarsspel och omställningar där man sannerligen är effektiva denna dag. Hammarby hittar liksom inga vägar in bakom, och blir därför ofta passiva i sina försök till attacker offensivt.3-1 står sig till vilan.Efter pausen så ser man att nästa mål kommer att bli väldigt viktigt… bägge lagen vårdar och man tar nu inga som helst risker. Taktiken håller för Bollnäs, och när man har enman inte vunnit allt för många gånger. Men nu händer det igen, och det är justdrar till från fel håll (skjuter med vänstersidan)… ochMagnifikt avslut av seriens nu kanske hetaste anfallare!?Vi får ändå lite spänning i slutet… dåg trycker in ett sånt där hockeyskott på hörna, som vi sett både i serien och nyligen i VM.Men trots detta så håller Bollnäs undan… ochson får det sista ordet, då han på en djupledsboll till vänster prickar in ett snyggt skott bakom. 5-2 och stort jubel och säkert lättnad för Bollnäs då Hyvärinen strax efter visslar för full tid.Ja det blev lite fira igår efter segern, så därför lite sen rapport idag. Hoppas ni har överseende med det.Det blev en ny rätt jämn match mellan lagen, där Bollnäs denna gång ändå fick matchen dit de ville, medochdär man tog vara på det mesta. Inte alltid sånt lyckas, men denna gång så var det inget snack om saken, Bollnäs var det bättre laget sett över 90 minuter, och därför har vi nu 1-1 i matcher.Hammarby kom liksom inte under skinnet på Bollnäs, och det var denna dag mer enmansanfall istället för samlat spel som på Åsen senast. Nu var ju också Patrik Nilsson oerhört bra där framme, och då är det inte allt för lätt för något lag. Tre mål från nummer 19 var det som fällde avgörandet denna gång, och Nilsson känner ju till isparketten i söder rätt bra efter alla år där.var också på ett helt annat spelhumör redan från start, där man nu vågade köra mer och även att gå in i planen och därmed öppna upp kanterna för andra. Jag gillade det, och framförallt i första så var man lyckosamma… och jag vill naturligtvis ge båda kredit för det.Mer då… jo försvaret var oerhört synkat denna dag, och jag tyckte mig se attlåg lite djupare ner i banan denna gång, och ävensåg till att säkra hemmåt i första hand, vilket jag tycker var klokt i en sån här måstematch.var också väldigt taggade och släppte inte många över bron den här gången, vilket betydde oerhört mycket för resultatet. Bra där grabbar!På mitten så var alla på ett fint bollhumör, bådehade en hel del boll och man spelade enkelt och säkert.var inte med idag heller, såvar stand in framåt som senast. Vet inte om Tobbe är skadad eller sjuk, men kanske är han då annars med i morgon?Av våra anfallare så var förutomochmed och slet på, utan att man fick ut så väldigt mycket… men jag tycker ändå styrspelet var bra och sånt är viktigare än vad många tror. Så plus för det, ochKul att kunna göra det… och nu kör vi igen i morgon dåHoppas nupersoner på plats, det måste vi väl klara av? Ta med vänner, bekanta och all släkt ni har och kom upp och stötta grabbarna nu… vi är ändå med och slåss om topp 4, det är sannerligen inte dåligt!Så var på plats i god tid nu i morgon, så fyller vi upp Åsen och ger grabbarna vårt fulla stöd!Blir inget inför kvart 3, men händer det något av vikt inför så får ni såklart reda på det.I dag så får väl grabben och jag städa ihop ett vardagsrum fullt med orange och blåa flaggor, halsdukar, tröjor mössor...