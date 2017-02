Tung seger för Bollnäs i Uppsala

Daniel Berlin och Christian Mickelsson

Johan

Jansson

Hydling

Bollnäs tar över efter pausen – lyckominut visar vägen

Henrik Kjelsson

Patrik Nilsson

Patrik

Nilsson fram Samuli Helavuori

Viktor

Lundberg

Tobias Björklund

Marcus Ståhl

Patrik Nilsson

Teemu

Määttä

Henrik

Kjellsson

!

Sammanfattning

vände VBK mycket starkt

Vänersborg,

SAIK i match om tredjeplats

Berlin nu är skadad

Mickelsson kan närvara då?

Markus

Kumpuja

Kul att Björka klev fram med ett viktig mål nu, och även Helavuori

Patrik Nilsson

Full omgång nu på söndag… där alla matcher enligt elitrapport börjar 16.00 på eftermiddagen.

Edsbyn – Villa

Sandviken – Bollnäs

Sirius – Västerås SK

TB Västerås – Vänersborg

Vetlanda – Kalix

Broberg – Hammarby

Tellus – Gripen

Ha nu alla en grymt skön helg!

Ja efter veckans tunga besked att bådedragit på sig skador… så var det nog många Bollnäsfans som hade all anledning att vara orolig inför kvällens luriga och tuffa bortamatch, mot ett allt bättre IK Sirius.Fansen skulle få helt rätt, då Bollnäs före paus inte riktigt verkade få till det spel man hoppats på. Man skapade visserligen ett par hörnor och fyra skott på mål - men det hjälpte inte och halvlekens enda mål gjordes istället av de blåsvartrandiga. Målet kom på straff genomi den 20:e matchminuten.Efter drickat så är detman radar upp fem hörnor och en räcka med skott på duktige målvakten… men bollarna vill inte in.Men så kommer till sist utdelningen - då de orangeblå medi spetsen gör två snabba på knappt en minut. 1-1 fråni den 57:e, och sen lirartill 2-1 för Bollnäs i den 58:e!Sirius tar då en timeout. Och det verkar funka… bara drygt 6 minuter senare så kommer kvitteringen bakom Bollnäskeepern, genompå en hörna. Spelet verkar jämna ut sig lite även om Bollnäs mest för i dansen... och det blir till sist väldigt spännande sista tjugofem på den gamla finalarenan.Tio minuter efter kvitteringen så faller ett viktigt mål, och det är gästande Bollnäs som gör det genompå en hörna. Assisten från. Äntligen ett hörnmål alltså för Bollnäs, som hade tio chanser den här kvällen.får se ett rafflande slut. Först ut är såklart de orangeblåas skarprättare nummer ett den här säsongen,då han gör 4-2 till Giffarna med drygt fem minuter kvar på ordinarie tid.Klockan tickar sen på upp mot 90 minuter… nu skulle det väl gå vägen för Bollnäs? Men Sirius vill mer, och just i den 90:e så kliver den duktige finske VM spelaren,fram och reducerar till 3-4. Assisten kom från målvaktenVi skall sen spela 1,5 minuters tillägg… och många av oss minns nog här då vi snöpligt förlorade på övertid i Lidköping tidigare under säsongen. Nu gällde det som sämst ett kryss… men Bollnäs håller undan och tar kanske en av de viktigaste segrarna under säsongen?Man får väl bara sägai Bollnäs! Detta var sannerligen ingen lätt nöt att knäcka, mot ett Sirius som verkligen behövde poäng i den här matchen för att ta sig förbi Vetlanda en poäng före i tabellen… och för att kliva upp på säker mark.Nu lyckades man inte med det… och samtidigt sånere idär man till sist vann med 8-5 efter en grym avslutning!I och med segernpå femteplats, ett Västerås som ikväll vann med 4-2 hemma mot Hammarby… och då även bröt Bajens fina svit på nio matcher utan förlust.Man tog då även in ett mål på Bollnäs…r inför de två avslutande omgångarna. Vi får se hur det går? Men oavsett så spelade Bollnäs ikväll sig till att ha allt i egna händer. SAIK borta blir såklart inte lätt på söndag… och sen beror det lite på vad VBK har att spela för i den sista omgången? Man möter nu ett Kalix hemma utan något att spela för… så kanske har man redan där avgjort kvaldramatiken innan dess?Det finns dock en liten chans att man kan hinna ikapp Broberg också, men då måste Söderhamnslaget förlora både mot Hammarby och Gripen hemma, samtidigt som då VBK först slår Kalix och sen då Bollnäs borta.Men kul att serien ändå lever! För Bollnäs del så blir det nu till att ladda om batterierna inför söndagen, då laget skall resa ner till Jernvallen för match mot Stålmännen. Ett SAIK som idag vann borta mot Gripen med 7-4 I Slättbergshallen.Kan bli en thriller det… men klar fördel för Sandviken då, samt oklart omHur som helst en otroligt viktig seger… och som jag skrev ovan kanske den viktigaste av dem alla denna säsong!? Hade vi torskat idag, ja då hade VSK haft alla chanser att utmana oss ännu mer om fjärdeplatsen.Små marginaler i bandy,rätt mycket under denna säsong. Kikar vi på laget så har man ett väldigt starkt kollektiv, med både bra målvakter och anfallare. Stjärnanfallaren,dock mållös ikväll… vilket vittnar om ett starkt Bollnäsförsvar!Jag utnämner redan nu Sirius till bästa kvallag inför det som komma skall. För inte går man väl ikapp VBK nu? Nej, VSK hemma och Bajen borta låter inte lätt. VBK har ju dessutom Kalix och kan avgöra där hemma nästa omgång.som behöver vara med i poängkolumnen för att dra på sig lite mer självförtroende.Sen har vi ju ett starkt försvar och en världsspelare på topp i! Nummer 19 somVi rundar där med att tala om attoch attinför fina, vann medhemma motDär så säger vi tack och hej för ikväll, och så hörs vi om allt stämmer med en inför rapport SAIK – Bollnäs, i morgon eller på söndag?