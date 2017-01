Ville + Bollnäs = Livstidskontrakt

Hej alla i bandy VM tider!

Ville Aaltonen som är född 1979 i Björneborg Finland

Ville har förutom dessa två SM Silver, också en VM titel, som är hans största merit...

Timo Oksanen, Vesa Vuokila, Janne Väkiparta och Ville Aaltonen. (högerback)

Christian Mickelsson (3 år) och Ville Aaltonen (livst

Nu får ni ha en bra tisdag… och missa nu inte Sveriges match med våra 4 Bollnässpelare mot Kazakstan ikväll, matchstart 19.00 på Eurosport (alternativt TV 5?).

Väldigt trevliga nyheter detta, där Ville i media idag beskriver relationen med Bollnäs ungefär som ett giftermål, i den klubb han skrev på för 2004.har spelat alla säsonger I Bollnäs sen dess, utom en, och det var då han säsongen 2007/08 på lån från Bollnäs… har också spelat med sin moderklubb, Narukerä i Finland, (1998-2001) samt Ljusdal (2001-2004), Bollnäs (2004-2007), Zorkij Ryssland (2007-2008) och sen Bollnäs igen då (2008-20017) fram tills idag.Förmodligen så kan vi få se Ville, som dessutom verkar trivas väldigt bra i Hälsingland och Bollnäs, i någon ledarroll i framtiden… men än säger han sig ha en hel del kvar att ge som spelare ute på bandyisarna.varit en tuff spelare med härlig inställning och en verklig ledare i den orangeblå dressen. Styrkor hos Ville har varit, en bra blick för spelet, viljan och kampmoralen, bra pass och skott, allround, kan spela på olika positioner... och duktig på att plocka ner bollar på tennis… speciellt de två säsongerna då han spelade anfallare och Bollnäs gick till final där säsongerna 2009/10, 2010/11… då Bollnäs bägge gångerna tog silver.och den kom 2004 den 8 februari på ett snöigt Rocklunda i Västerås, då Finland besegrade Sverige med 5-4 inför nästan 10.000 åskådare på "Rockis"! Minns själv att vi hyllade våra finnar stort på Sävstaås efter den triumfen! Matchen finns för övrigt i sin helhet på You Tube. 4-4 i 87:e blev till 5-4 för Finland. Finnarna som låg under med hela 1-4, men som ändå kom tillbaka!...blev Golden Goal där en av lagets stora finskaFinland slog även ut Ryssland i semin med 4-3, efter underläge även där.Från Bollnäs lirade dessa fyra:(Hoppas jag inte missat nån, ni får rätta mig då?)Blev också ett VM silver för Ville 2011, och även ifjol 2016, då man slog ut Sverige i semin men förlorade finalen mot Ryssarna i ryska Neftyannik.har också vunnit SM hemma i Finland med sin moderklubb1999, och han blev ocksåSå en diger meritlista för den alltid så lojala och tuffe finnen, som nästan alltid ställt upp med intervjuer genom åren. Jag har själv väldigt många gånger ringt upp Ville eller bestämt träff, och det har aldrig varit några problem!En go kamrat och en viktig pusselbit för Bollnäs detta inför framtiden, där man nu kontrakterat både) på längre kontrakt… och jag tror även atthar ett år kvar? (Har för mig att det var två raka där inför denna säsong), så med dessa tre namn så har Bollnäs ändå en bra första grund att stå på… nu gäller det att få klart med övriga spelare i truppen, där det ännu fattas påskrifter på några av våra toppspelare.Även på tränarsidan så får vi se hur det blir… trorkontrakt går ut efter denna säsong? Jag får kolla över kontrakten närmare, så återkommer jag längre fram… nu säger vi baraMer om Bollnässpelarnas VM äventyr och inför Sirius matchen kommer nästa vecka, då Elitserien startar om fredagen den 10 februari med match på klassiska Studenternas i Uppsala.