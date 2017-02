Vinst mot VBK - Nu väntar Hammarby i kvarten

God dag! Hoppas ni har en bra lördag bandyvänner!



Patrik Nilsson visade mästarform

Daniel Berlin var också tillbaka

Per Hellmyrs såg också spelsugen

Patrik Aihonen såg laddad ut

För Vetlandas del gällde matchen ingenting,

Hammarby väntar i kvartsfinal

Villa Lidköping

IFK Vänersborg

Villa valde också in Bollnäs på sin sida,

Edsbyn var sen tvåa ut att välja,

Sen var det då Bollnäs tur…

Västerås

men oavsett så tycker jag det var strongt gjort av VSK att verkligen försöka vinna igår

Grupp A Villa - Vänersborg / Bollnäs - Hammarby

Grupp B. Edsbyn - Broberg / Sandviken - Västerås

Tillbaka var Daniel Berlin

Per Hellmyrs

Om jag räknat rätt, så blev det 46 mål och 6 assist för Patrik den här första säsongen

Vad måste då till?

Försvaret:

Fasta situationer:

Våra stjärnor måste visa vägen:

Defensivt Andreas Westh såklart och även målvakten Patrik Aihonen.

Publikfester?

Bollnäsgrabbarna trivs ypperligt, då man har ett stort stöd på Åsen, och nu går vi man ur huse och gör dessa kvartsfinaler till en stor fest!

Nu rundar vi av för idag… och så hörs vi mer till veckan med senaste nytt och allt inför kvartsfinalerna.

Ja igår spelades den sista omgången i grundserien… och det blev ändå lite spännande i kampen mellan tredje och fjärde plats - där Bollnäs efter en riktigt gedigen match hemma mot Vetlanda, till sist knep den där topp 3 platsen!, då han med sina 4 mål och en assist… var kvällens mest lysande stjärna. Patrik hann även med att skjuta en hörna i ribban, och missa en straff... så att nummer 19 är på G råder det ingen som helst tvekan om!… och Bella skötte sig utmärkt och fixade dessutom ett mål och en assist han med! Hans radarpartner,ut och stod för 2 mål och en assist. Kul detta!Där har vi tre som imponerade, men även målvakten,och fick bara släppa en boll bakom sig, i 7-1 segern mot VBK. Blev även ett räddat friläge där!och det lovar sannerligen gott inför kvartsfinalerna, som nu drar igång kommande torsdag.och såklart svårt att motivera sig då.Vi lämnar gårdagens drabbning och kikar istället på slutspelet, som alltså drar igång på torsdag.Efter matcherna igår… ochbörjade med att för mig något oväntat ta ärkerivalenNaturligtvis härligt derby med allt vad det innebär, men var det så klokt? Lär ju slita en del att möta en heltaggad lokalkonkurrent!?Bollnäs gjorde samma mot byn tidigare, och visst är det kul att vinna de här derbyna, men gör man det redan i en kvart, ja då måste man ha ork sen att ladda om rejält för att gå hela vägen till Tele 2. Har Villa den kapaciteten? Ja, kanske, men det kommer att bli en tuff resa.Vill heller inte räkna bort Vänersborgtrots att Bollnäs då kom före Sandviken . Förmodligen så ville man undvika VSK i en eventuell semi här?och då blev det väldigt enkelt, man tog helt väntat Broberg Söderhamn. Ett spännande derby, där jag ändå tror kustlaget kan ställa till det lite. Men byn såklart rättmätiga favoriter här. Känslan är ändå att Broberg också är nöjda att slippa resa ner till Lidköping, nu kan man ladda hemma i lugn och ro.och många var nog kluvna hur laget med tränare Forslund hade resonerat? Skulle man ta Hammarby, där man kryssat en match hemma (4-4) och förlorat en borta (6-1) under säsongen, eller välja VSK som man hade två segrar emot?Valet föll på Hammarby, och det verkar inte som det var någon tvekan alls här, trots att Bollnäs nästan jämnt har det oerhört svårt på just Zinkensdamm i Stockholm.Gäller nog för Bollnäs då att spela extra bra hemma, och att vinna den första på Åsen... vilket kan öppna upp det lite för våra orangeblå. Men på förhand så känns det ändå väldigt jämnt även här.… och många tycker VSK borde förlorat igår och fått möta Bollnäs istället ? men kanske ville man inte ha Bollnäs som har varit ett litet ”minispöke” för VSK, åtminstone borta på Sävstaås?Ja svårt att veta där,och vara sportsliga (4-4). Sandvikens tränare, David Broden, verkade dock allt annat än nöjd. Nu hade det räckt för Stålmännen ändå, om man spöat Bollnäs senast på Jernvallen - så kanske var det då meningen att dessa två tungviktare ändå skulle mötas?Vi rundar lite med Bollnäs och våra chanser? Igår så klevefter en smäll på benet - så bara hoppas nu att det inte är något större fel på vår vänsterhalv?, och kul att han direkt var en av våra bästa mot Vetlanda… där ocksåser allt piggare ut! Framåt så fanns intemed, men enligt Forslund så skall Mickelsson vara tillbaka till slutspelet efter en axel och huvudskada.Så vi hoppas verkligen det, och att laget nu fortsätter med den lite mer positiva trend man haft efter VM.… och nummer 19 verkar ha hittat den där toppformen som alla vill ha just till slutspelet. Känslan är att Nilsson kan avgöra vilken match som helst nu - och mot sina forna lagkamrater från söder, så lär han nu vara laddad till tänderna!i den orangeblå dressen… ett oerhört imponerande facit av en spelare som många trodde hade passerat sitt bästa efter 18 mål i SAIK ifjol. Men Nilsson har bevisat motsatsen, och jag tror inte vi Bollnäsfans ändå tvivlat. En sådan här målskytt är få lag förunnade att ha, så det känns väldigt positivt nu inför kvartsfinalerna.Det är mycket som skall stämma… och prio ett är att vi måste hålla ihop det försvarsmässigt med massor av tålamod… för när jag sett matcherna lagen emellan i vinter, så spelar söderlaget med ett enormt tålamod mot just Bollnäs., och därefter så sticker man upp i vassa attacker, då man har skridskoskickliga spelare som Gilljam, Jonsson med flera. Vi måste nog tänka lika, och vara lite mer tråkiga här för att gå segrande ur den här striden.Nummer två är att Bollnäs måste ha bra utdelning på sitt skytte. I matcherna mot Hammarby så brukar det bli en hel del hörnor, då Bajen som nämnts spelar så tight i försvaret. Och då gäller det att få utdelning där, för de gröna är också ett bra lag på just hörnor och andra fasta situationer. Här måste Bollnäs gnugga hårt inför slutspelet.Hur man än tycker om att laget måste funka tillsammans, så är det ändå det stora profilerna som till sist ofta avgör de viktigaste matcherna. Bollnäs har några tunga namn som därför måste kliva fram…är de som skall dra lasset offensivt.Där har ni mina tre viktigaste punkter för att Bollnäs skall ta sig till en semifinal denna säsong.Kollar vi utöver på rollspelare, så haren mycket viktig roll som tuff mittfältare - och jag hoppas han får den defensiva rollen, där han är som bäst nu på lite äldre dar!Men även de andra spelarna måste upp i nivå,slutspelet.Sen hoppas vi nu att folket och Bollnäs 12:e spelare finns med nästa torsdag, då vi drar igång hemma på Sävstaås!?Kan vi också nu hoppas på upp emot 3-4000 på Sävstaås?Kul att folk kommer, men viktigt att alla har en bra chans också att se matchen på ett bra sätt, då man betalt för det.