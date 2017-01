Podcast: Zinkenzurr #7

En podcast om Hammarby Bandy från Zinkensdamms IP.

Under fredagen träningsspelade Hammarby mot USA på Zinken. Bajen vann matchen med 8-2 efter tre mål från Kalle Mårtensson. När matchen var slut gästade USA-spelaren, Kevin Brown, programmet.Kevin Brown, som till vardags spelar i Peace and Love City, berättar om landslaget. Hur bandyn ser ut i USA och vilka som spelar i laget. Dessutom berättar han om sin egen karriär.Välkomna till Zinkenzurr avsnitt sju.