2016-12-30 19:00

Nässjö - Tranås BoIS



Spelande NIF-tränaren Patrik "PG" Gustavsson Thulin har blicken fäst mot ännu en seger mot Tranås. Bild: Angelica Öijerstedt.

Redigera införtext "Nyårsderbyn" mot Tranås är något som gör NIF starkt

När det handlar om "nyårsderbyn" mellan Nässjö och Tranås, brukar NIF vara starkast. Bois har nämligen inte vunnit sedan nyårsafton 2011 hemma på Bredstorp med 6-5.





Sedan dess har NIF fyra raka vinster vid nyåret, 2012 i Nässjö med 7-5, året efter i Tranås med 6-2. 2014 nästan samma siffror i Stinsen Arena, när det hamnade på 5-2 och i fjol på nyårsafton 5-1 på Bredstorp.



I år spelas nyårsderbyt dagen innan nyårsafton, passande nog en fredagskväll, i Stinsen Arena.



33-årige spelande tränaren Patrik "PG" Gustavsson Thulin kom tillbaka till NIF säsongen 14/15 efter utflykt till



Därefter har "PG" fyra raka derbyvinster mot Bois.

- Klart att man som spelare älskar att spela dessa matcher mot Tranås. Som lite äldre spelare behövs matcher som kittlar lite extra. Men att åka bort en tisdagkväll till Vänersborg och möta Blåsut har också sin charm tycker jag. Speciellt som vi gjorde tolv mål där senast, säger "PG".



Det derby som "PG" minns kanske mest var annars mot Vetlanda i högsta serien för tretton är sedan när NIF vann detta annandagsderby med 8-4 på Skogsvallen. "PG" hade dock oturen att bli skadad och fick utgå efter halva matchen den gången. NIF åkte ur men "PG" stannade ytterligare ett år, innan han gav sig iväg till Vetlanda.



Trots tappen är NIF inte sämre

Att nya NIF, med mycket ungt i laget denna säsong, plockat 13 poäng i "halvtid", innan serien nu vänder, är förstås NIF-tränaren ganska nöjd med.



Poängtappen har kommit i svåra bortamatcher som



- Visst är det bra att vi tagit 13 poäng efter halva serien. Men som tränare grämer man sig ändå lite över förluster. Speciellt den i Kungälv (6-8) när vi var så nära poäng. Jag visste att vi hade många bra yngre spelare på väg in i A-laget. Flera av de tiotal som vi tappat i år var på något sätt färdiga med sin bandy. Tycker därför inte att laget blev sämre än förra säsongen, säger Patrik.



Plockat bitar från Lidköping

I matcherna mot Motala och Kungälv släppte NIF in totalt 15 mål.



- Det är förstås allt för många och vi fick lägga ner hårdare jobb och diskussioner om vårt försvarsspel. Mot Tranås tycker jag det gav resultat. Vi jobbade hem med hela laget och hade bra skridskoåkning över hela planen. Den biten har vi pratat mycket om.



"PG" som spelat SM-final med Villa/Lidköping har förstås nu som tränare försökt att plocka en del bitar i sin träning från västgötarna.



- Givetvis har jag gjort så, speciellt vad som krävs av ett lag för att vinna flera matcher i rad och undvika djupa dalar i spelet.



NIF:s spelande tränare tycker att hans lag vann mycket rättvist i Tranås på annandag jul. även om det dröjde länge innan segermålet kom, bara tjugo sekunder före slutsignalen.



Vad talar för att Tranås Bois kan få revansch i er egna borg Stinsen Arena, där ni ännu inte förlorat denna säsong?

- De måste göra en väldigt bra prestation för att slå oss. De har några riktigt bra spelare och matchvinnare, som vi måste få stopp på. Sedan måste vi agera lite annorlunda framför deras superduktige målvakt för att få bättre utdelning på våra målchanser.



Fem hemmamatcher kvar

Under andra halvan av serien har NIF fem hemmamatcher, mot i tur och ordning Tranås,



- Det ser ut som en högintressant fortsättning. Först laddar jag och laget om. Kommer taggade för derbyt förstås, där jag gärna tar min femte raka mot Tranås.



Det mest klassiska derbyt

I Tranås på annandagen kom det hela 1 418 personer. Många av dessa var från Nässjö. Frågan är om det kan bli något liknande i morgon kväll i Stinsen Arena. NIF gjorde i alla fall ingen dålig reklam för sig och borde locka storpublik nu också på hemmaplan, kan man tycka.



- Det gäller att publiken kommer i tid den här gången för att få en bra plats, tror "PG".



Det är självfallet det mest klassiska Smålandsderbyt i bandy vi kan hitta, två gånger om året, inramat med massor av nostalgi i över 50 års tid.



Att matchen gäller lite extra kan man förstå när NIF-laget släpps först i morgon. Juniorerna spelade också i kväll i Motala. Det var inte lika många spelare som vanligt på träningen.



- Vi får väl träna hörnor nu dagen innan match, satte bara en av arton senast mot Bois, sa "PG" och skrattade gott.



Nu i den tionde omgången av södra allsvenskan är det returmöten sedan annandagen med följande matcher: Nässjö-Tranås (fredag), Kungälv-Frillesås (fredag), Jönköping-Katrineholm (fredag) Blåsut-Lidköping (fredag), Motala-Boltic (lördag).



2016-12-29 23:22:28

