Oskar Bouveng #2 lämnar NIF p.g.a. studier.

Silly Season: NIF - 2017/2018: NIF förlänger med Filip och Jesper

Spelare kommer och går, följ hur NIF:s trupp formas under silly season.

Senaste uppdateringar i röd text.

Klara nyförvärv:

Victor Svensson- Målilla Bandy



Rykten in:

Jesper Norrman- Västerås SK. Den unga och talangfulla spelaren har redan spelat för NIF men lämnade efter gymnasiet för VSK där han redan fått vinna 2 SM-guld och VM-guld med Sveriges U23- landslag.



Martin Lindqvist- Vetlanda BK. Det mycket lyckade lånet från Vetlanda är så klart en het snackis att gå över helt till NIF inför kommande säsong där han snabbt blev populär bland lagkamrater och supporters.



Klara förluster:



Rykten ut:

Simon Lundström- Elitserien? Den mycket duktige försvaren lär ha ögonen på sig från högre serie efter sina insatser de senaste åren men NIF borde också även göra allt för att behålla sin härförare i försvaret.



Truppen 2017/2018:

Patrik Gustavsson Thulin

Gustav Enhagen

Anatoly Suzdalev

Linus Nilsson

Victor Svensson

Jesper Cimen

Filip Nilsson- Jesper och Filip förlängde under söndagen (19/3) med ett år vardera.







0 KOMMENTARER 40738 VISNINGAR 0 KOMMENTARER40738 VISNINGAR CHRISTOFFER MYRSÄTER

2017-03-19 17:55:00

ANNONS:

Fler artiklar om Nässjö

Nässjö

2017-03-19 17:55:00

Nässjö

2017-03-19 12:00:11

Nässjö

2017-03-10 07:49:41

Nässjö

2017-03-05 23:38:14

Nässjö

2017-03-03 21:28:54

Nässjö

2017-03-02 07:30:50

Nässjö

2017-02-27 20:59:32

Nässjö

2017-02-22 12:33:40

Nässjö

2017-02-22 10:32:15

Nässjö

2017-02-19 00:10:58

ANNONS:

Spelare kommer och går, följ hur NIF:s trupp formas under silly season.De senaste åtta åren har försvararen Victor Svensson tillbringat i div.1 och Målilla Bandy. Nu vänder han hem till moderklubben Nässjö IF för att ta sig an ”en fantastisk utmaning”.Sex gånger har NIF nu mött Kalix i kvalsammanhang under de fyra sista åren, men inte en enda seger har det blivit mot norrlandsgänget. I kväll blev det förlust igen med 5-7 (2-5).Nässjö IF står på noll poäng i elitseriekvalet trots att laget spelar bra. I eftermiddag blev det förlust mot allsvenskt motstånd i Ljusdal, mot allsvenska norrgruppens seriesegrare, med 1-3 (0-2). Tidgare har elitserielagen Tillberga och Kalix slagit NIF med knapp marginal, 6-4 och 3-2Den första matchen på norrlandsturnén blev den andra förlusten i detta elitkval. Kalix vinner med 3-2 (2-1) trots stort bollinnehav från gästande Nässjös sida.Det ska genast sägas att Nässjö IF gjorde en riktigt bra premiärmatch i elitseriekvalet hemma i kväll mot Tillberga Västerås. Ett lag som tog tjugo poäng i elitserien den här säsongen. Men det blev till slut förlust med 4-6 efter NIF-ledning i halvtid med 2-0.Sista matchen i grundserien blev inte vad varken laget eller publiken hoppats på. Men detta rubbar inte Simon Lundströms tro på sig själv och sitt lags kapacitet. Simon ser istället fram emot elitseriemotståndet på onsdag i första kvalmatchen.Sent under tisdagskvällen blev det klart, rutinerade spelaren och NIF-produkten Patrik Styrbjörn gör comeback lagom till spel om serieseger och elitseriekval.Han har 4 säsonger i A-laget och 3 i juniorlaget, han har även gistaltat som lagkapten i NIF. Nu är han inne på 3:e med IFK Kungälv. En match återstår och även om han ska göra allt för att NIF ska få en så tuff match som möjligt finns känslorna för De blåe kvar.Det började trögt och inte alls planenligt men då Markus Magnusson efter bara några sekunder in i andra halvlek satte 0-2 var det NIF för hela slanten på Råslätts IP. Till sist seger med 1-8 (0-1) och då Motala hemmaslog Kungälv är NIF nu klara för sitt fjärde raka elitseriekval.