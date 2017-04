Oskar Bouveng funderar på sin bandyframtid, NIF kan vara ett alternativ.

Bouveng till NIF?

Oskar Bouveng vistas just nu i Sidney, Australien men trots de varma breddgraderna funderar den snabbe och offensivt lagda bandyspelaren på sin framtid på isen. Ett alternativ som det ryktats om är Nässjö IF, ett rykte som nu Oskar bekräftar från andra sidan jordklotet till svenskafans.com att det finns skäl för.





-Jag hade ett mellanår förra säsongen då jag inte kunde fullfölja alla matcher i serien på grund av studierna i Sydney. Men jag ser positivt på nästa säsong och vill satsa och kunna prioritera bandyn igen säger Oskar som under sin sönderryckta fjolårssäsong i Skirö AIK i div.1 södra producerade 12 mål och 11 asissts på 14 matcher.



Oskar hittills enda säsong i NIF var säsongen 2015/16, då producerade Oskar på 26 matcher (Supercupen, allsvneskan södra och elitseriekvalet inräknat) 18 mål och 8 assists, med det slutade Oskar på en delad femteplats i den interna poängligan och alltså en pålitlig poänggörare och i en tuffare allsvenska som blir fallet säsongen 2017/18 så krävs det att truppen breddas och att det finns flera som kan producera. Oavsett vilka som befinner sig på isen.



24-årige Bouveng har förutom att ha tillhört VBK:s elitserietrupp ständigt producerat i allsvenskan för tre olika klubbar (NIF, Skirö/Nävelsjö och Örebro) och kan med rätt kvalité och kvantitet på träningen bli en tillgång i truppen och förhoppningsvis en spelare att bygga mer långsiktigt på.



Säsongen då Oskar kom till NIF var han ytterst nära att istället representera Jönköping Bandy men kände då att NIF:s spel bättre passade honom och således hellre pendlade till trärningar och matcher för att få ut det yttersta ur sitt bandykunnande. Frågan är om NIF tror tillräckligt på honom för att signa honom när inledningen av försäsongen försvinner p.g.a. utlandsvistelse. För tillfället har NIF 12 spelare under kontrakt för kommande säsong.



Fakta Oskar Bouveng

Född: 1993

Längd: 185cm

Vikt: 85kg

Klubbar:





2017-04-17 13:17:00

