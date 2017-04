Ryktena få men ytterst intressanta.

Genomgång av silly season-läget i Nässjö IF

Årets omsättning på spelare är raka motsatsen till fjolårets då många spelare valde att lämna. NIF som av många tippades i de nedre regionerna av serien överraskade många kritiker och tog sig till sitt fjärde raka elitseriekval. För att stanna i toppen av den nya allsvenska serien så jobbar sportgruppen i NIF hårt för att få ett minst lika slagkraftigt lag som under fjolåret.





Spelande tränare ”PG” om kommande säsongs trupp:

-Till att börja med så har det flutit på bra med flera förlängningar och även två-årsavtal redan. Hittills är jag hyfsat nöjd med årets silly season, sedan saknar jag påskrifter från tre viktiga spelare i

-Vi siktar även på att ro i hamn Albert Stein och erbjuda honom ett A-lagkontrakt men där är det mycket annat i hans privata liv som ska klaffa.



Nyförvärv?

-Det jobbas ganska brett angående nyförvärv. Det har varit flera som varit intresserade av att spela för oss men där vi inte riktigt sett platsen för dem i laget. Sedan är vi intresserade av vissa namn som vi jobbar med. Truppen skulle behöva en spelare med defensiva kvalitéer och speciellt nu när Simon Lundström testar lyckan i elitserien. Vi behöver ha konkurrens på alla platser.

-Jag är ganska väl insatt i sportgruppens arbete och prio ett är att förlänga med de viktiga kuggarna främst för att veta vart vi behöver förstärka. Den 27:e april sätter vi igång med den gemensamma träningen igen, vi har vilat tillräckligt säger ”PG” med stark framåtanda i rösten och som hoppas få flera namn klara innan dess.



Fortsatt samarbete?

Under den senaste säsongen hade NIF och VBK ett ”utvecklingsavtal” gällande tre spelare som fick speltid i De blåe. Spelarna det rörde sig om var



-Det pågår en diskussion mellan föreningarna. Jag ser gärna ett fortsatt samarbete men i vilken utsträckning får vi se.

Här nedan följer en genomgång av spelare som ännu inte förlängt med NIF eller har ryktats in i laget.



Albert Stein- Denna unga back tog chansen under säsongen när skador gjorde att en plats öppnade upp sig i truppen. En plats han sedan inte släppte och som belöning vill nu NIF ge Albert ett A-lagskontrakt, det som gjort att Alberts signatur inte ännu finns på kontraktet är dennes stiudieambitioner men ännu är inget ristat i sten.



Markus Magnusson- Vi är under förhandling, jag och NIF men det är lite detaljer kvar. Det finns även två andra klubbar som hört av sig och har gett mig förslag och finns absolut med som alternativberättar den fartkulan Markus med NIF som moderklubb.



Jakob Säleby- Målvakten som trots noll poäng i elitkvalet höjde sig ytterligare en nivå för sitt NIF mot bättre motstånd. Har i dagsläget inte bestämt sig angående sin framtid på bandyisen. Jakob betyder mycket för laget med sitt sätt att styra sitt försvar, sitt sätt att läsa spelet och precisa utkast.



Martin Lindqvist- Jag vill utvecklas som bandyspelare och den bästa möjligheten för det finns i Nässjö med hall, bra lag i toppen av serien och bra fans. Jag hoppas bli klar för klubben inom kort och det är smådetaljer i kontraktet kvar bara. Min ambition och vilja är att bli en tongivande och drivande spelare i den nya allsvenskan.



Viktor Lindqvist- I dagsläget är inget bestämt angående min bandyframtid men suget finns absolut kvar men det är bitar som behöver lösas innan jag tar ett beslut. Några andra klubbar än NIF är inte aktuella i dagsläget. Nästa säsong kommer det bli tuffare matcher och längre resor men vi har haft en bra utveckling i laget. Kan laget och klubben fortsätta och utvecklas med denna proffsighet så tror jag hårt på Nässjö IF säger lagkaptenen från fjolåret och tillägger: Det kommer nog även att krävas då serien blir ett snäpp bättre.



Jesper Norrman- Jag har kontakt med Nässjö men har haft det varje säsong sedan jag flyttade upp till Västerås. Det finns ett flertal lag till med i ekvationen från både elitserien och superallsvenskan. Utav dessa lag lockar vissa mer än andra. Mitt beslut ligger inte bara i mina händer, utbildningsbidrag, jobb o.s.v. spelar in men jag är Inte jättelångt bort från ett beslut säger Jesper som så sent som under fjolåret vann U21 guld för



Bubblare

Sportgruppen inom NIF håller av förståeliga skäl locket på angående sitt arbete med kommande säsongs trupp och ryktena om spelare in är få till en trupp som börjar fyllas på. Ska man låta fantasin flöda men ändå med en nypa verklighetsförankring så åkte Jönköping Bandy ur allsvenskan och där finns fortfarande Daren Richardson som inte presenterats som varken klar för JB eller någon annan klubb.



En klasspelare i allsvenskan med en rutin som skulle sitta finns bland NIF:s många yngre förmågor. Daren har även spelat i elitserien och avverkat åtskilliga VM-mästerskap för USA och dessutom varit lagkamrat med ”PG” i



Jesper Henriksson som de senaste tre åren tillhört IFK Kungälv i både elitserien och i allsvenskan har även varit lagkapten i NIF. Denna riviga spelare som även nu blev assistkung i allsvenskan södra med 29 gjorda på 18 matcher borde vara intressant för höglandsklubben i blått men Jesper som nu är bosatt på västkusten saknar inte anbud. –Jag pratar med några klubbar men har inte bestämt mig än säger Jesper i en kommentar till svenskafans.com.



2017-04-16

