Hugo har näsan för målet.

Hugo hittade både målet och rätt sport

I konkurrens med ishockyen valdes till slut bandyn. Senare blev det även en flytt från Stockholm till småländska Nässjö, nu har Hugo Sundberg hittat rätt.





Hugo testade då bandy som med sin spelyta skapade bättre förutsättningar för att få ut sin skridskoförmåga. Vid 13 års ålder slutade han att lira med puck och fokuset lades helt på bandyn och spel med boll i Spånga/Bromstens bandyklubb, ett val han inte har ångrat i efterhand.



-Jag hittade till slut rätt, i bandyn kan jag använda min skridskoåkning på ett annat sätt förklarar Hugo och fortsätter:



-Rädslan som jag hade i yngre ålder har jag nu arbetat bort, tvärtom så tror jag att jag är väldigt orädd av mig och ger mig in i många närkamper som få andra gör. Jag älskar även att få den där sista passningen och med skridskoåkningen trampa runt på sidorna och hitta nätet, bandyn är min sport.



Flytt till Småland

När det var dags att lämna högstadiet för gymnasiet så sökte Hugo de båda riksintagen i



-Jag kom in och fick snabbt en bra bild och ett gott intryck av helheten med både boende, skola och klubben i sig. När min tid i Nässjö startade hade jag inte så mycket förväntningar eller mål direkt men snabbt fick jag ta klivet upp från P18 och även spela för P20 och det flöt på bra.



-Under min andra och nuvarande säsong i Nässjö IF fick jag även tillbringa hela försäsongen med A-laget och sedan även spela en match på försäsongen i Vänersborg mot Blåsut berättar Hugo som ger ett mycket lugnt och ödmjukt intryck men trots detta har han redan hnnit med att även representera det finska ungdomslandslaget.



-Min mamma är född i FInland men flyttade till Sverige vi 20-års ålder, på så vis är jag även finsk medborgare och har hunnit med att spela i P17-VM och är nu även uttagen i Finlands trupp till P19-VM.



Flera nationaliteter i laget

- I P18 är vi faktiskt 2 finlänska landslagspselare, 2 norska och en svensk (i P20 ytterligare en svensk).



Den andra med finsk påbra Hugo syftar på är Kerkko Äikäs, 17 år som gör sin försa säsong i NIF. Kerkko lämnade inför denna säsong Veiterä i Finland för Nässjö IF och Sverige, en flytt där Hugo agerade dragkraft.



-Jag tror jag påverkade en del, vi har varit lagkamrater i landslaget och även delat rum på olika läger och känner varandra väl så när han ville till Sverige och kollade runt så tipsade ajg om Nässjö och NIF.



Uppåt i tabellen

Med 26 poäng (25 mål) på 15 matcher i juniorlagen har så klart Hugo bidragit en hel del till det starka kollektiv i juniorlagen som nu blickar uppåt i tabellen.



-Vi började svagt men har nu hittar vårt sätt att spela med det spelarmaterial vi har och har med P18 fem raka segrar och med P20 tre raka segrar. Jag tror att båda lagen spelar slutspel längre fram.



Framtiden

Med ladslagspel redan på meritlistan är det dock en försiktig måltjuv som blickar framåt.



2017-01-20 11:11:26

