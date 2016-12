"Tony" och "Pink" ler ikapp med knappt ett dygn kvar till årets första derby mot BoIS. Foto:Christoffer Myrsäter

Inför annandagen del 2: "Ska bli förbannat kul"

Julafton och spelledigt i över en vecka, tid för återhämtning men samtidigt finns bara en sak i huvudet på spelarna i och ledarna kring Nässjö IF. Seger mot ärkerivalen Tranås BoIS på annandagen, bandyns stora dag.





För



-Det känns ändå ganska bra nu, det är lite knepigare att andas genom näsan, De rättade till näsan och har nu tagit bort stygnen för 4 dagar sedan och jag kommer att spela med galler mot BoIS och även om det ibland känns som att jag får 5 om någon frågar mig vad 2x2 blir så vill jag inte missa denna match som jag ser mycket fram emot.



Spelar alltid med bästa laget

NIF kommer senast från en knapp förlust på bortaplan mot IFK Kungälv där NIF hade några spelare borta bl.a. Suzdalev men att hans medverkan skulle betytt poäng vill varken han eller lagets målvakt Jakob Säleby höra talas om.



-Jag har följt laget vid sidan av de matcher jag har missat och det har varit tufft att inte kunna hjälpa laget och bidra men jag betyder inte skillnaden mellan vinst och förlust säger Tony.



Lagkamraten Jakob Säleby lägger till:

-Jag är trött på tränares bortförklaringar vid förluster att spelare saknades, vi spelar alltid med bästa laget för dagen och vilka som finns tillgängliga och går alltid för seger.



De säger sedan båda två att Kungälvsmatchen är historia och glömd, kvar nu och det enda i tankarna finns annandagsderbyt, ett derby som även gjorde Jakob som har upplevt ett och annat på en bandyplan nervös och skakig vid hans återkomst i moderklubben.



Vill se mer folk i Stinsen

"Tony" vet och räknar med stor tillströmning av Nässjöpublik på Swetouch Arena i Tranås under morgondagen men hade gärna viljat se mer folk även på hemmaplan.



-Vi spelar stundtals underbar bandy och detta är en klubb med lång historia och stolta traditioner, Det skulle behövas någon/några som jobbade med denna frågan bl.a. mer aktivt inom föreningen.



På annandagen blir läktarstödet i.a.f massivt med många tillresta supporters och supporterklubben Röda Bollen har över 100 anmälda till sina bussar, till dessa läggs även de många resenärerna i egna fordon och tillsammans räknar Tony och Jakob med en god och högljudd inramning på läktaren.



Pink kunde inte hålla sig

En av NIF:s största supporters är NIklas "Pink" Pettersson som inte kunnat hålla sig till annandagen utan har letat sig till Stinsen Arena denna söndag och bevittnat sista träningen och när Tony ska fotas till denna artikel ropar han snabbt på Pink som absolut ska figuera på bild då Pink också har en tuff fight under morgondagen framför sig. Att som en av klackledarna heja fram sitt lag till seger och hans Röda Bollen till seger i läktarmatchen.



-Jag hoppas att laget får ut sin kapacitet, då kommer inte BoIS orka att stå emot anlalycerar Pink som även tillägger att det är mycket roligt att vi det är så många som åker från Nässjö och att igentligen är det samma sak som alltid, det är bara seger som räknas.



Förbannat kul

Nässjö IF:s represtentationslags spelande tränare Patrik Gustavsson Thulin föklarar att han och laget har en tydlig plan för hur de ska genomföra matchen beroende på olika förutsättningar som kan uppstå men att laget håller detta för sig själva och sammanfattar derbyt med: "Det ska bli förbannat kul!"



Nässjö IF:s fem senaste matcher:

Kungälv-Nässjö 8-6

Nässjö-Jönköping 8-2

Motala-Nässjö 7-2

Nässjö-Lidköping 5-2

Blåsut/Vänersborg-Nässjö 3-12



Truppen

I laget saknas Knappt ett dygn innan domaren blåser igång derbyt håller NIF på att avsluta sista träningen, rappa ben gör att iskristallerna yr och den ena pärlan i nätmaskorna avlöser den andre. Fokuset och laddningen går nästan att ta på.För Anatoly Suzdalev blir derbyt den första matchen sedan 10 december då han tidigt fick bryta bortamatchen mot Motala efter att ha fått ett hörnskott i ansiktet med brutet näsben och hjärnskakning som följd och även om sviterna sitter i är detta heta derby inget "Tony" tänker missa.-Det känns ändå ganska bra nu, det är lite knepigare att andas genom näsan, De rättade till näsan och har nu tagit bort stygnen för 4 dagar sedan och jag kommer att spela med galler mot BoIS och även om det ibland känns som att jag får 5 om någon frågar mig vad 2x2 blir så vill jag inte missa denna match som jag ser mycket fram emot.NIF kommer senast från en knapp förlust på bortaplan mot IFK Kungälv där NIF hade några spelare borta bl.a. Suzdalev men att hans medverkan skulle betytt poäng vill varken han eller lagets målvakt Jakob Säleby höra talas om.-Jag har följt laget vid sidan av de matcher jag har missat och det har varit tufft att inte kunna hjälpa laget och bidra men jag betyder inte skillnaden mellan vinst och förlust säger Tony.Lagkamraten Jakob Säleby lägger till:-Jag är trött på tränares bortförklaringar vid förluster att spelare saknades, vi spelar alltid med bästa laget för dagen och vilka som finns tillgängliga och går alltid för seger.De säger sedan båda två att Kungälvsmatchen är historia och glömd, kvar nu och det enda i tankarna finns annandagsderbyt, ett derby som även gjorde Jakob som har upplevt ett och annat på en bandyplan nervös och skakig vid hans återkomst i moderklubben."Tony" vet och räknar med stor tillströmning av Nässjöpublik på Swetouch Arena i Tranås under morgondagen men hade gärna viljat se mer folk även på hemmaplan.-Vi spelar stundtals underbar bandy och detta är en klubb med lång historia och stolta traditioner, Det skulle behövas någon/några som jobbade med denna frågan bl.a. mer aktivt inom föreningen.På annandagen blir läktarstödet i.a.f massivt med många tillresta supporters och supporterklubben Röda Bollen har över 100 anmälda till sina bussar, till dessa läggs även de många resenärerna i egna fordon och tillsammans räknar Tony och Jakob med en god och högljudd inramning på läktaren.En av NIF:s största supporters är NIklas "Pink" Pettersson som inte kunnat hålla sig till annandagen utan har letat sig till Stinsen Arena denna söndag och bevittnat sista träningen och när Tony ska fotas till denna artikel ropar han snabbt på Pink som absolut ska figuera på bild då Pink också har en tuff fight under morgondagen framför sig. Att som en av klackledarna heja fram sitt lag till seger och hans Röda Bollen till seger i läktarmatchen.-Jag hoppas att laget får ut sin kapacitet, då kommer inte BoIS orka att stå emot anlalycerar Pink som även tillägger att det är mycket roligt att vi det är så många som åker från Nässjö och att igentligen är det samma sak som alltid, det är bara seger som räknas.Nässjö IF:s represtentationslags spelande tränare Patrik Gustavsson Thulin föklarar att han och laget har en tydlig plan för hur de ska genomföra matchen beroende på olika förutsättningar som kan uppstå men att laget håller detta för sig själva och sammanfattar derbyt med: "Det ska bli förbannat kul!"Kungälv-Nässjö 8-6Nässjö-Jönköping 8-2Motala-Nässjö 7-2Nässjö-Lidköping 5-2Blåsut/Vänersborg-Nässjö 3-12I laget saknas Gustav Enhagen som p.g.a. skada är borta för resten av säsongen. I låneavtalet med Vetlanda BK kommer Martin Lindqvist (har inte missat en enda NIF-match) och Philip Lindqvist att delta . Även Albert Stein, 18 år och junior som gjorde debut mot Kungälv senast kommer att lira boll i detta derbynas derby i bandysmåland.

0 KOMMENTARER 164 VISNINGAR 0 KOMMENTARER164 VISNINGAR CHRISTOFFER MYRSÄTER

2016-12-25 16:03:25

ANNONS:

Fler artiklar om Nässjö

Nässjö

2016-12-25 16:03:25

Nässjö

2016-12-23 13:16:15

Nässjö

2016-12-22 19:39:14

Nässjö

2016-12-20 20:00:12

Nässjö

2016-12-14 17:35:54

Nässjö

2016-12-11 09:35:35

Nässjö

2016-12-08 20:31:04

Nässjö

2016-11-30 01:40:07

Nässjö

2016-11-23 23:28:35

Nässjö

2016-11-09 19:30:00

ANNONS:

Julafton och spelledigt i över en vecka, tid för återhämtning men samtidigt finns bara en sak i huvudet på spelarna i och ledarna kring Nässjö IF. Seger mot ärkerivalen Tranås BoIS på annandagen, bandyns stora dag.Att annandagen är speciell för spelare och supportrar vet du nog redan men för Emil Starck är det extra laddat den 26/12 då han även möter sin moderklubb.Mycket tråkigt och oturligt är säsongen redan över för den i år återvändande Gustav Enhagen sedan en skada på minisken gör det omöjligt för fortsatt spel.Norrmannen Kristian Hagen har haft en hektisk vecka med deltagande och debut för det norska landslaget och NIF-match. Nu laddar han och hans NIF om för att ta revansch på sig själva från förlusten senast mot Motala mot Jönköping.Inte på över ett års tid, den 25 november 2015 på Råslätt i Jönköping, hade Nässjö IF förlorat en allsvensk seriematch. Då blev det 6-5 till Jönköping sedan "de blåe" tappat ledning med 3-0.Allsvenskan är framme i omgång 6 och på XL Bygg Arena i Motala bjuds det på tidig seriefinal. Hannes vill se en ”jäkla glädje” och Filip vill se 100% från varje individ. Hannes vill behålla serieledningen för sitt lag medans Filip vill knuffa ned Hannes och med sitt NIF överta tronen i Allsvenskan. Den och som med sitt lag som lyckas med sitt uppdrag vet vi sent på lördag eftermiddag.I Arena Vänersborg på tisdagskvällen gjorde NIF dussinet på hemmalaget Blåsut och skaffade sig en bra och viktig målkvot som kan betyda mycket i slutet av en lång och jämn serie.Efter 3 av 4 inspelade poäng i inledningen av Allsvenskan södra tar NIF emot Boltic i Stinsen Arena i en match som lär bli tuffare än den senaste i Katrineholm där NIF bortavann med 3-8.Det senaste numret av RB-tidningen var tydligen så tjockt att postnord ansett att det behövdes dubbelt porto. Vi har fått bekräftat att flera fått sina tidningar men några utvalda har fått krav på 13kr från postnord för att få hem sin tidning.