Martin Lindqvist har varit starkt bidragande till at NIF nu ligger på positiv kvalplats. Foto: Angelica Öijerstedt.

Inför Boltic-NIF: "Vi borde ta fler poäng utomhus"

Ett Nässjö IF som kämpar för att behålla sin andraplats och därmed en positiv kvalbiljett möter ett Boltic som kämpar för att undvika en negativ sådan. Där är förutsättningarna för en tuff match på Tingvalla IP på lördag





För NIF:s del innebär lördagens batalj utomhusspel, en spelform som det finns mer att önska av NIF.



-Hittills har vi varit bättre på bra underlag inomhus och det märks så klart när vi spelar ute men vi borde tagit fler poäng än vad vi gjort utomhus säger



Flåset i nacken

Med flera lag jagandes kvalbiljetten precis som NIF innebär det en extra taggning i laget.



-Så klart man känner flåset i nacken, men det är rätt kul att ha det, då gäller varje match lite mer. Sedan är det roligt då vi faktiskt har allt i egna händer.



-Med två jagade lag med mycket att spela för kan det även bli lite småfult spel, det har jag bara upplevt mot Jönköping tidigare i år berättar Martin som bara mött lördagens motståndare, Boltic en gång tidigare. Då vann NIF i Stinsen med 7-5.



Inte förlorat sedan 2013

Nässjö IF har inte förlorat mot IF Boltic sedan de gick under namnet Boltic/Göta och det var 12/1 2013 och då på just Tingvalla i Karlstad.



-Det kommer bli en tuff match tror jag, jag minns från hemmamötet att de var rätt kompakta i defensiven. Sedan hade de en mycket duktig lirare i Ted Wiklund. För att slå dem nu på lördag måste vi hålla defensiven bättre också. Vi har släppt in för mycket mål.



-Det är svårt att säga varför vi har släppt in för mycket mål, men en sak är antalet individuella misstag de måste vi minska och även jag.



Är du nöjd i övrigt med ditt första år i NIF?

-Ja, jag trivs jättebra säger Martin som öppnar för en fortsättning i NIF samtidigt som han vill spela så högt upp som möjligt i seriehierakin.



Förutom en sportslig framgång som är nog så viktigt så innebär ett positivt kval även extra hemmamatcher och inkomster (många i ledningen hoppas nog på att undvika Kalix i.s.f.) för klubben som arbetar för en bättre ekonomi som ska ge förutsättningar för spel högre upp.



Flera parametrar pekar alltså på en kampfylld och tuff match på lördag och Tingvalla IP med två lag med mycket att spela för.



Hela omgång 12 i Allsvenskan Södra:

Hela omgång 12 i Allsvenskan Södra:

Jönköping-Kungälv, Tranås-Motala, Boltic-Nässjö, Lidköping-Frilleås, Katrineholm-Blåsut.

